„Verliere ich meinen Plunder?“ – WoW-Spieler haben Angst, nach dem Tod den Battle-Royale-Modus zu verlassen

Was tun, wenn man in einem Battle-Royale-Spiel stirbt? Darf man den Zuschauermodus vorzeitig verlassen und sich dennoch über Beute freuen? Genau diese Frage stellen sich seit kurzer Zeit auch Fans von World of Warcraft, die sich am neuen Plunderstorm-Modus versuchen.

Warum spielen WoW-Fans einen Battle-Royale-Modus? Am 20. März 2024 haben die Blizzard-Entwickler mit Patch 10.2.6 eine neue Spielvariante für World of Warcraft veröffentlicht. Die hört auf den Namen Plunderstorm und bedient sich munter am Battle-Royale-Spielprinzip.

Hier noch einmal die grundsätzlichen Regeln einer Plunderstorm-Partie:

Ihr stürzt euch nicht mit euren hochstufigen, toll ausgerüsteten WoW-Helden ins Gefecht, sondern mit Charakteren, die nur Basis-Klamotten und -Fähigkeiten besitzen.

Besiegt Kreaturen und Spieler oder öffnet Schatztruhen, um während einer Partie im Level aufzusteigen und Zugang zu neuen Fertigkeiten zu erhalten. Wenn ihr auf die Art einen Zauber aufsammelt, den ihr bereits kennt, wird dieser aufgewertet.

Alle Charaktere haben Zugriff auf eine Heilfähigkeit und einen Doppelsprung. Es gibt keinen Fallschaden.

In Plunderstorm gibt es keine Ausrüstung, kein Inventar und kein Zauberbuch, mit dem ihr euch herumschlagen müsst. Einzig die Freischaltungen auf eurer Aktionsleiste wirken sich auf die Spielerfahrung aus. Die Leiste besteht aus sieben Slots für Zauber und Fertigkeiten.

Die Maximalstufe der Charaktere liegt bei Level 10. Jedes Match soll etwa zehn bis 15 Minuten dauern. In Plunderstorm sind keine WoW-Addons erlaubt.

Hier seht ihr den Erklärbär-Trailer zum Plunderstorm-Modus:

Was passiert, wenn mein Charakter stirbt? Genau das fragen sich jetzt zahlreiche WoW-Fans. Genre-typisch haben Teilnehmer einer Plunderstorm-Partie die Möglichkeit, den weiteren Verlauf der Runde auch nach dem virtuellen Ableben zu verfolgen. Doch wird man dafür belohnt?

Oder anders gefragt: Hagelt es Strafen, wenn man nach dem Tod die Partie verlässt? Verliert man dadurch einige oder alle der erspielten Belohnungen? Community Manager Kaivax bringt Licht ins Dunkel:

Wenn ihr zwei Sekunden nach Beendigung des Spiels geht, erhaltet ihr genauso viel Ruhm, wie es der Fall ist, wenn ihr das Spiel bis zum Ende verfolgt. Ihr könnt ohne Strafen gehen, wenn ihr tot seid (in Solos) oder wenn euer Team tot ist (in Duos). WoW-Forum

Auf Berichte von Spielern, sie hätten keine Ruhmpunkte erhalten, entgegnet der Blizzard-Mitarbeiter, dass es eine kurze Zeit dauern kann, bis euer Ruhm-Konto nach dem Ende einer Partie aktualisiert wird. Die Entwickler behalten das aber im Blick, um Bugs auszuschließen.

Lohnt es sich, Plunderstorm auszuprobieren? Wenn ihr mit WoW grundsätzlich Spaß habt, aber mal eine etwas andere PvP-Spielerfahrung austesten möchtet, lohnt sich der neue Modus. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr die aktuelle Erweiterung Dragonflight besitzt. Ihr müsst nur ein aktives WoW-Abo haben. Einige der Belohnungen, die ihr euch über Plunderstorm verdienen könnt, zählen sogar für die Classic-Version von WoW.

Alles Weitere zum neuen Modus findet ihr hier: WoW hat ab jetzt einen Battle-Royale-Modus – Das müsst ihr zu Plunderstorm wissen