2 Zauber sind in WoW Plunderstorm gerade OP – So kontert ihr sie

Plunderstorm ist noch recht neu, weswegen sich die „Meta“ erst noch wirklich bilden muss. Im Moment ist Feuerwirbel der beste Zauber, weil er am leichtesten zu spielen ist und dabei noch enormen Schaden austeilt. In einigen Tagen kann sich das aber schon ändern. sodapoppin etwa setzt auf die Schollenschelle und Sengende Axt und hat damit großen Erfolg.

Mit Feuerwirbel könnt ihr euch dagegen weiter bewegen und seid sogar etwas schneller, was an sich schon einen Vorteil darstellt. Um Gegnern zuzusetzen, müsst ihr euch dazu lediglich in ihrer Nähe aufhalten.

Was macht sie so stark? Feuerwirbel ist im Moment,was den reinen Schaden angeht, der stärkste Zauber im Spiel. Dazu kommt, dass er keine besonderen Voraussetzungen braucht. Mit anderen Skills müsst ihr zielen oder sie brauchen eine lange Zeit, ehe sie aktiviert werden.

Patch 10.2.6 begeistert gerade die Fans von World of Warcraft mit dem neuen Spielmodus Plunderstorm, einem Battle Royale. Viele Siege sind jedoch vor allem 2 Zaubern zu verdanken: Feuerwirbel und In die Schatten verschwinden, die beide frustrierend sein können. MeinMMO verrät die besten Taktiken gegen die beiden Zauber.

