„Darum spielen so viele Jäger“ – Spieler finden WoW zu schwer, wollen weniger Skills

WoW ist allerdings nicht nur in Sachen Klassen komplexer geworden. Neue Spieler haben mittlerweile etliche Hürden zu überwinden, um überhaupt ins Spiel einzusteigen und einige davon sind nicht klar ersichtlich. Das hat MeinMMO-Dämon Cortyn schon zu Battle for Azeroth festgestellt: Ob ihr es glaubt oder nicht – WoW ist zu schwer für Neulinge

Andere Nutzer widersprechen hier. In vielen Fällen sei es so, dass hinter den komplexen Talenten nicht nur neue Fähigkeiten, sondern tiefer im Talentbaum weitere Fähigkeiten stecken, die maßgeblich wichtig seien für die Klasse. Die könne man nicht einfach überspringen.

Als einen Problemfaktor identifizeren die Spieler die Guides rund um das Spiel. Wer nach Tipps für seine Klasse suche, bekomme oft einfach nur aufgetischt, was das absolut Beste für den Spielstil sei (also: „BiS“, kurz für „Best in Slot“) – ungeachtet dessen, wie schwer es zu spielen ist.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Das Spiel würde so viel mehr Spaß machen, wenn man mehr Hirnkapazitäten auf ads geben könnte, was um einen herum passiert und nicht um Guitar Hero in der WeakAura-Umgebung zu spielen.

World of Warcraft galt lange Zeit als das MMORPG für jeden, der mit dem Genre anfangen will – Wegen seiner Größe und der Zugänglichkeit. Seit einigen Jahren ist das Spiel jedoch deutlich komplexer geworden, finden Spieler und kritisieren dabei die Guides rund um das Spiel.

