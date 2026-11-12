MMORPG mit Zelda-Look kündigt abrupten Release auf Steam an, Spieler mit 6.000 Stunden spricht entsetzt von „Desaster“

BitCraft Online kündigt am 10. November 2026 überraschend an, am 13. November 2026 final auf Steam erscheinen zu wollen. Viele Fans zeigen sich bestürzt und spekulieren, was hinter der überhasteten Aktion steckt.

Was ist für BitCraft Online geplant? In einem Post vom 10. November kündigen die Entwickler von BitCraft Online an, bereits am 13. November den Early Access verlassen und die finale 1.0-Version des MMORPGs veröffentlichen zu wollen. Auf Steam erklärt das Team den Schritt wie folgt:

Während der gesamten Beta- und Early-Access-Phase haben wir mit diesem Schritt gewartet, bis wir sicher waren, dass BitCraft bereit für eine permanente Welt ist. Mit den neuesten Änderungen glauben wir, diesen Punkt erreicht zu haben. Wir sind bereit, die Beta hinter uns zu lassen und richtig durchzustarten! Bei manchen Early-Access-Spielen bedeutet das Verlassen des Early Access, dass das Spiel größtenteils fertig ist und danach weniger Updates folgen. Bei BitCraft sehen wir das eher wie bei einem MMO, das die Beta verlässt und zum ersten Mal offiziell erscheint. Das ist unsere Startlinie. Wir schlagen ein neues Kapitel auf, in dem wir uns darauf konzentrieren können, das Spiel zu erweitern und zu verbessern, während die Spieler bauen, erkunden und vorankommen – in dem Wissen, dass ihre Errungenschaften von Dauer sind.

Die neue 1.0-Welt soll am 13. November um 16:00 Uhr live gehen. Die aktuelle Early-Access-Welt soll aber weiterhin verfügbar bleiben, auch für neue Spieler. Updates sollen ab dann etwa einmal im Monat folgen. Wer BitCraft Online spielen möchte, muss auch dann den aktuellen Preis von 15,79 Euro in die Hand nehmen. Das zeitweise für den Release angedachte Free2Play-Modell ist vom Tisch.

Für den 1.0-Start implementieren die Entwickler noch einmal ein großes Update. Die Patch Notes und eine Zusammenfassung aller Infos findet ihr auf der zweiten Seite.

Video starten BitCraft Online: MMORPG auf Steam stellt im Trailer den ersten Dungeon vor Autoplay

„Wird das Spiel wahrscheinlich ruinieren“

Wie reagiert die Community? Mit Unverständnis und Sorge, und mit größtenteils negativen Rezensionen auf Steam. Der Post von vasuss auf Reddit fasst die Sicht vieler Fans gut zusammen:

Als jemand, der dieses herrlich schrottige Spiel abgöttisch liebt (ich bin ganz knapp vor den 6.000 Spielstunden) … das ist ein absolutes Desaster. Sie haben das buchstäblich aus dem Nichts mit gerade einmal 3 Tagen Vorlaufzeit angekündigt. Null Chance, Hype aufzubauen oder irgendwelche Pläne für den Launch zu schmieden. Ganz zu schweigen davon, dass WoW Forever läuft und Path of Exile 2 sowie GTA 6 vor der Tür stehen. Es wirkt wie ein letzter verzweifelter Versuch, überhaupt noch ein paar Spieler anzulocken, da das Spiel schon seit Monaten ziemlich tot ist. Dem stimme ich ja zu, aber die Umsetzung ist grottenschlecht.

In der Diskussion spekulieren die Spieler zudem, warum es zu diesem plötzlichen, überhastet wirkenden Release kommt. ajahajahs schreibt auf Reddit: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihnen die finanziellen Mittel ausgehen und die Investoren ihnen skeptisch gegenüberstehen.“

Das würde auch erklären, warum die Entwickler das eigentlich angedachte Free2Play-Modell nun doch nicht für den 1.0-Release einführen. Doch befürchtet Tak3A8reak auf Reddit, dass sie damit das Ende einläuten:

„Ich meine, sie können so viel darüber reden, wie sie wollen – ich bin doch sicher nicht der Einzige, der dieses Spiel im Auge behalten hat und darauf gewartet hat, es kostenlos auszuprobieren. Sie mögen zwar gute Absichten mit diesem Schritt haben, aber leider wird er das Spiel wahrscheinlich ruinieren.“

Was ist BitCraft für ein Spiel? Das Survival-MMORPG von Clockwork Laboratories setzt auf einen Zelda-esken Grafikstil und möchte alle Spieler in eine einzige Welt werfen, in der sie zusammenarbeiten, um Siedlungen hochzuziehen, eine Wirtschaft aufzubauen und um Territorien zu konkurrieren.

Dabei könnt ihr euch als Handwerker, Händler, Monsterjäger, Politiker oder irgendwas dazwischen verdingen. Die Oberfläche der Welt ist veränderbar. Und auch der Überlebenskampf in der Welt spielt eine Rolle. Zudem plante man einen ungewöhnlichen Schritt: Mutiges MMORPG auf Steam will etwas bieten, das es in WoW und Final Fantasy XIV niemals geben wird, kündigt dafür jetzt Phase 1 an