WoW Forever: Was die Magier-Schriftrollen bedeuten

Die Magier-Schriftrollen in WoW Forever haben immer eine geheime Bedeutung. Die meisten davon sind aufgelöst.

Wenn ihr World of Warcraft Forever spielt, dann seid ihr ganz sicher bereits über die Magier-Schriftrollen gestoßen. Magier können sie mit ihrer „Verständnis“-Fähigkeit entziffern und erhalten dadurch starke Effekte – wie etwa einen magischen Begleiter oder neue, temporäre Fähigkeiten.

Doch den meisten dürfte aufgefallen sein, dass die Magier-Schriftrollen ziemlich abgedrehte Namen haben. Wir verraten, was es damit auf sich hat – denn meistens geht es um Memes der Community oder der Blizzard-Vergangenheit.

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Hinweis: Ein paar der Schriftrollen funktionieren nur mit dem englischen Namen oder die deutsche Anspielung wurde noch nicht gefunden. In solchen Fällen behandeln wir dann die englische Schriftrolle.

WoW Forever: Die Bedeutung der Mage Scrolls

Schriftrolle CWAL: Ein Anspielung auf den Cheat „Operation Cwal“ aus StarCraft II, der das Bauen von Einheiten und Upgrades beschleunigt hat.

Ein Anspielung auf den Cheat „Operation Cwal“ aus StarCraft II, der das Bauen von Einheiten und Upgrades beschleunigt hat. Schriftrolle KWYJIBO: Eine Anspielung auf eine Simpsons-Folge, bei der Bart das Fantasie-Wort KWYJIBO beim Scrabble legt.

Eine Anspielung auf eine Simpsons-Folge, bei der Bart das Fantasie-Wort KWYJIBO beim Scrabble legt. Scroll LOWER PING WHOMEVER: Die Worte sind ein Anagram für „POWER OVERWHELMING“, der Cheat-Code für den Gott-Modus in StarCraft I.

Die Worte sind ein Anagram für „POWER OVERWHELMING“, der Cheat-Code für den Gott-Modus in StarCraft I. Schriftrolle CHAP BALK WELLES: Die Worte sind ein Anagram für „BLACK SHEEP WALL“, ein Cheat aus StarCraft I, der die ganze Karte offengelegt hat.

Die Worte sind ein Anagram für „BLACK SHEEP WALL“, ein Cheat aus StarCraft I, der die ganze Karte offengelegt hat. Scroll WUBBA WUBBA: Bedeutung und Anspielung bisher unbekannt.

Bedeutung und Anspielung bisher unbekannt. Schriftrolle VOCE WELL: Die Worte sind ein Anagramm für „COW LEVEL“, ein geheimes Kuh-Level aus dem Diablo-Franchise.

Die Worte sind ein Anagramm für „COW LEVEL“, ein geheimes Kuh-Level aus dem Diablo-Franchise. Schriftrolle OMIT KESA: Die Worte sind ein Anagramm für „MAKE IT SO“, einem Cheat-Code aus Warcraft II.

Die Worte sind ein Anagramm für „MAKE IT SO“, einem Cheat-Code aus Warcraft II. Schriftrolle STHENIC LUNATE: Die Worte sind ein Anagramm für „UNITE THE CLANS“, einem Cheat-Code aus Warcraft II.

Die Worte sind ein Anagramm für „UNITE THE CLANS“, einem Cheat-Code aus Warcraft II. Schriftrolle UPDOG: Eine Anspielung auf einen englischen Wortwitz.

Eine Anspielung auf einen englischen Wortwitz. Schriftrolle ENTEN RAGE GRIFFETORE: Bedeutung und Anspielung bisher unbekannt.

Bedeutung und Anspielung bisher unbekannt. Schriftrolle: SCHUBIDU: Einfach eine Anspielung auf einen Gesang, keine tiefere Bedeutung.

Einfach eine Anspielung auf einen Gesang, keine tiefere Bedeutung. Schriftrolle WELCH SCHWESTER: Ein Anagramm für „WELCHES SCHWERT?“ als Anspielung auf das Schwert des Sargeras, das in WoW Retail vermeintlich vergessen wurde.

Ein Anagramm für „WELCHES SCHWERT?“ als Anspielung auf das Schwert des Sargeras, das in WoW Retail vermeintlich vergessen wurde. Schriftrolle DOST OREM: Ein Anagram für „MORE DOTS“, ein bekanntes WoW-Meme zum Kampf gegen Onyxia.

Ein Anagram für „MORE DOTS“, ein bekanntes WoW-Meme zum Kampf gegen Onyxia. Schriftrolle ZAEHLEZ STARKDEUTIEN: Bedeutung bisher unbekannt.

Bedeutung bisher unbekannt. Schriftrolle TOPAZ YORAK: Bedeutung bisher unbekannt.

Bedeutung bisher unbekannt. Scroll FORGOT HOOF THUD: Ein Anagram für den Begriff „Food for thought“, mit der Diskussionen angeheizt werden.

Ein Anagram für den Begriff „Food for thought“, mit der Diskussionen angeheizt werden. Scroll KEEP CLEP FOCI: Bedeutung bisher unbekannt.

Was sollte man mit den Schriftrollen machen? Die Schriftrollen verstopfen euer Inventar recht schnell. Ein Magier aus eurer Gilde oder eurem Freundeskreis wird sich aber über die Schriftrollen freuen. Sie haben keinen besonders hohen Wert, werden aber zum Skillen der neuen Fähigkeit Verständnis benötigt. Wenn ihr also einer Magierin eine Freude machen wollt, schickt ihnen einfach die Schriftrollen zu. Verkaufen lassen sie sich nur schlecht.

Mit den Schriftrollen hat die Magier-Klasse ein echtes Highlight in WoW Forever bekommen, das man zu einem großen Teil aus der Saison der Entdeckungen übernommen hat. Aber generell scheint WoW Forever echt viel richtig zu machen, denn es hat auch mein Gaming-Gehirn resettet.