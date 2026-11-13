Das MMORPG zu Horizon ist fast fertig, alles deutet auf Release in wenigen Monaten hin

Beim jüngsten Earnings Call von NCSoft für das 3. Quartal 2026 gab es auch ein Update zum MMORPG Horizon Steel Frontiers.

Was verrät NCSoft? Beim aktuellen Earnings Call zum neuen Finanzbericht von NCSoft erklären die Verantwortlichen, dass Horizon Steel Frontiers fast fertig sei und man mit Sony derzeit kontinuierlich über den Zeitpunkt der Veröffentlichung sprechen würde (Quelle: inven.co.kr).

Dazu passt der im Mai 2026 neu definierte Release-Zeitraum des MMORPGs für die erste Hälfte 2027. Ursprünglich sollte das Online-Spinoff für das Horizon-Universum von Sony (mit Spielen wie Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West) in diesem Jahr für PC und Mobile erscheinen. Jetzt scheint es recht sicher, dass wir das Spiel in den nächsten 7 Monaten tatsächlich spielen können.

Video starten Horizon Steel Frontiers: Trailer zeigt endlich Gameplay aus dem MMORPG zur Welt von Aloy Autoplay

Neues MMORPG mit Monster-Hunter-Vibes

Was ist das für ein MMORPG? Bei Horizon Steel Frontiers handelt es sich um das erste vollwertige MMORPG im bekannten PlayStation-Universum von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Entwickelt wird der Titel allerdings nicht von Guerrilla Games – die stehen nur beratend zur Seite –, sondern von NCSoft.

Das Spiel setzt auf die Unreal Engine 5 und erscheint als Free2Play-Titel mit Crossplay-Unterstützung für PC, iOS und Android – PlayStation-Fans von Horizon schauen alles erst einmal in die Röhre.

In Horizon spielt ihr einen selbst erstellten Maschinenjäger, der sich in den von Arizona und New Mexico inspirierten Deadlands behaupten muss. Im Fokus stehen das gemeinsame Erkunden der offenen Welt auf dem Rücken gezähmter Maschinen, Stammes-Konflikte sowie groß angelegte Koop-Schlachten und Raids gegen gewaltige Roboter-Bestien.

Der erste Eindruck aus den bisherigen Gameplay-Trailern sorgt in der Community allerdings für gemischte Gefühle: Spielerisch erinnert Horizon Steel Frontiers mit seinen wuchtigen Waffen, der Jagd auf gigantische Kreaturen und den Gruppen-Fights stark an eine Mischung aus Monster Hunter und klassischen Asia-MMOs.

Die Grafik ist schick, doch stört sich manch einer an den stark stilisierten Charaktermodellen im K-Pop-Look sowie am actionlastigeren Kampfsystem, das weniger taktisch wirkt als in den Singleplayer-Vorlagen. Oder gefällt euch das bisher gezeigte Gameplay? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mehr dazu erfahrt ihr hier: Das neue MMORPG zu Horizon sieht verdammt gut aus, doch ausgerechnet die Charaktere finde ich schrecklich