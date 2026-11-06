Eine Einstellung in WoW: Forever habe ich beim ersten Start sofort geändert

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat zum Release von WoW: Forever direkt eine Einstellung angepasst, die seine Hardware schont. So läuft auch eure Grafikkarte nicht am Limit und eure PC klingt nicht wie ein Staubsauger.

Wenn ich ein neues Spiel zum ersten Mal starte, gehe ich als erstes in die Einstellungen. Denn viele Titel nehmen automatisch verschiedene Anpassungen vor. Bei WoW: Forever ist das nicht anders.

Um welche Einstellung geht es? Die Konfiguration heißt im Deutschen „Maximale Vordergrund-FPS“, und ist ganz einfach formuliert ein FPS-Limit im Spiel.

Im Menü kann man die Einstellung gezielt aktivieren. Bei mir war sie zum Spielstart deaktiviert.

In meinen Augen ist ein FPS-Limit die wichtigste Anpassung die ihr direkt zu Beginn vornehmen solltet. Denn das verhindert, dass eure Hardware dauerhaft am Maximum arbeitet. Ohne ein feste Grenze versucht die Grafikkarte, so viele Bilder wie möglich zu berechnen und das oft bei 100 % Auslastung.

Ein netter Nebeneffekt durch das Begrenzen: Eure Hardware produziert deutlich weniger Wärme und eure Lüfter müssen nicht auf Hochtouren arbeiten, um den heißen PC zu kühlen.

Was im schlimmsten Fall passieren kann, zeigt das Beispiel New World.: Das fehlende FPS-Limit zerstörte etliche Grafikkarten, da die GPUs im Hauptmenü tausende Frames renderten.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Gleichmäßige Frametimes fühlen sich einfach besser an

Zusätzlich hat so ein Limit einen weiteren Vorteil: Die Frametimes fallen deutlich gleichmäßiger aus. Dadurch wirkt das Spiel deutlich flüssiger, weil die Schwankungen nicht so stark sind: Wechseln eure FPS zwischen 50 und 75 FPS fühlt sich das besser an als ein ständiges Wechseln zwischen 60 und 120. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Frametimes. Wie Frametimes funktionieren und wo der Unterschied zu FPS liegt, habe ich am Beispiel von GTA 6 erklärt.

Die Alternative wäre übrigens V-Sync zu aktivieren. Das hat aber den Nachteil, dass V-Sync einen signifikanten Input-Lag hinzufügt. Immerhin: Sowohl WoW Classic als auch Forever setzen auf ein langsameres und taktischeres Vorgehen in den Kämpfen als das deutlich schnellere Retail.

Wow: Forever bringt direkt zum Release Controller-Support. Ich habe das direkt ausprobiert und wurde sofort positiv überrascht. Denn die Steuerung ist erstaunlich solide und kann im Alltag in den meisten Fällen überzeugen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich habe jahrelang darauf gewartet: Ich habe WoW mit Controller gespielt und Blizzard hat mir mit Forever einen Wunsch erfüllt