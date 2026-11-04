„Wie eine schlechte Kopie von New World“ – Eines der größten neuen MMORPGs startet schwierig auf Steam

Am 3. November 2026 ist ArcheAge Chronicles auf Steam in den Early Access gestartet. Das Feedback der Spieler fällt durchwachsen aus, der Vergleich mit New World ist omnipräsent.

Wie ist ArcheAge Chronicles gestartet? Seit gestern Abend (3. November 2026) können Interessierte auf Steam die Early-Access-Version von ArcheAge Chronicles für knapp 30 Euro kaufen und in die ersten Regionen des MMORPGs reinspielen. Laut steamdb.info waren zeitweise 26.244 Spieler gleichzeitig auf den Servern.

Das ist deutlich mehr, als Loftia beim parallelen Early-Access-Start auf Steam anlocken konnte. Das Cozy-MMO kam laut steamdb.info gestern Abend auf maximal 10.072 gleichzeitig aktive Spieler. Aber dafür kann der Kickstarter-Hit von Qloud Games die deutlich besseren Rezensionen für sich verbuchen.

Loftia steht bei Steam nach 187 Rezensionen bei „Sehr positiv“, da 83 Prozent der Bewertungen einen Daumen nach oben geben. ArcheAge Chronicles kommt indes nur auf 54 Prozent positive Bewertungen, was nur für ein „Ausgeglichen“ reicht.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Wie New World, aber schlechter

Was loben und kritisieren die Spieler? Wie schon bei der Demo, die alle Interessierten im Zuge des letzten Steam Next Fests spielen durften, fällt auch jetzt immer wieder der Vergleich zu New World.

Netero schreibt etwa auf Steam: „Das Game wirkt wie eine schlechte Kopie von New World. Ich hab’ nicht mal eine Stunde gespielt und bereits mehrere Bugs entdeckt. Auch im Chat liest man permanent davon, dass Spieler mit irgendwelchen Bugs zu kämpfen haben. Die Performance lässt ebenfalls zu wünschen übrig und das Kampfsystem fühlt sich sehr clunky an.“

GuiltyRyder erklärt auf Steam: „Es hat Potenzial, aber im Moment wirkt es so, als hätten New World und Black Desert ein Baby bekommen, und niemand hätte überprüft, ob das Baby schon bereit für die Geburt ist.“

Bones findet auf Steam ebenfalls: „Das ist ein koreanisches New World. Bis jetzt sieht es gut aus, mal sehen, wie sich das Spiel während der Early-Access-Phase weiterentwickelt.“

Die meiste Kritik bekommt unserem Eíndruck nach der technische Zustand des MMORPGs. Diverse Spieler berichten von Bugs, starken Performance-Problemen, schlechter Optimierung oder schwarzen Bildschirmen. Es gibt aber auch einiges an Lob, etwa für die hübsche Grafik, das flotte Kampfsystem oder das Design der Welt.

Unsere Angespielteindrücke von ArcheAge Chronicles und Loftia:

ArcheAge Chronicles möchte einen starken Fokus auf Story, Erkundung der Welt und Inhalte für Solisten und kleine Gruppen legen. Beim Early Access sind alle 4 Klassen und die ersten 3 Regionen spielbar. Nach etwa 10 Stunden sollt ihr das Meiste gesehen haben. Das Timing der Entwickler ist jedoch schwierig: ArcheAge Chronicles verrät seinen Starttermin, wirkt wie Selbstsabotage