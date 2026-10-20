Nach der Demo von ArcheAge Chronicles wünsche ich mir noch mehr New World zurück

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat die Demo von ArcheAge Chronicles auf Steam durchgespielt und fühlte sich zeitweise an New World erinnert … also an ein schlechteres New World, das noch sehr viel Arbeit braucht.

Trotz des großen Namens ist ArcheAge Chronicles nicht gerade das MMORPG, das die Genre-Fans derzeit am meisten erwarten. Das könnte ironischerweise gleichzeitig an der Pay2Win-Vergangenheit des Vorgängers UND der Neuausrichtung vom Quasi-Nachfolger liegen.

ArcheAge Chronicles soll nämlich kein Sandbox-MMORPG mit vielen Freiheiten und Fokus auf Handel, Housing sowie PvP werden. Stattdessen richtet XL Games sein neues Spiel auf eine größere, westliche Zielgruppe aus, mit Schwerpunkten auf Story, Erkundung der Welt und PvE-Herausforderungen für Solisten sowie kleine Gruppen. Chronicles soll zudem auf PC und den Konsolen erscheinen.

Vielen Fans des Originals gefällt das gar nicht. Für mich persönlich passt der neue Ansatz aber sehr viel besser. Wenig überraschend habe ich mich daher sehr darauf gefreut, ArcheAge Chronicles im Zuge vom Steam Next Fest eine volle Woche lang spielen zu können. Hätte ich doch nur mal das Kleingedruckte gelesen …

Was muss ich zur Demo wissen? Die könnt ihr noch bis zum 26. Oktober 2026 um 19:00 Uhr auf Steam herunterladen (38,1 GB) und spielen. Euch erwartet ein begrenztes Startareal, das euch 2 bis 2,5 Stunden lang pro Charakter beschäftigen wird. 20.507 Interessierte sollen laut Die könnt ihr noch bis zum 26. Oktober 2026 um 19:00 Uhr auf Steam herunterladen (38,1 GB) und spielen. Euch erwartet ein begrenztes Startareal, das euch 2 bis 2,5 Stunden lang pro Charakter beschäftigen wird. 20.507 Interessierte sollen laut steamdb.info am ersten Abend zeitgleich auf den Servern gewesen sein.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

1 Woche Zeit für 2 bis 3 Stunden Demo

Warum das Kleingedruckte? Nun, die Entwickler hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass der spielbare Bereich etwa 2 bis 3 Stunden Inhalt umfassen wird. Das war mir durchgerutscht. Entsprechend verwundert war ich, als mir eine Ingame-Meldung bereits nach etwa 140 Minuten für meine Teilnahme an der Beta dankte und mich zurück in die Charakterauswahl schickte. Da hatte ich doch auf deutlich mehr gehofft.

Es gab am Starttag der Demo aber auch eine positive Überraschung: Eigentlich sollte der Spaß erst um 19 Uhr losstarten. Wie ihr in unserem Ticker nachlesen könnt, war der Download aber bereits eine Stunde früher verfügbar. Um halb 7 war ich auf dem Server. Kurz vor der offiziellen Startzeit hatte ich bereits das lineare Tutorial durch und stand in der offenen Welt.

Probleme hatte ich in meiner Spielzeit keine, von der teils leicht ruckeligen Performance abgesehen. Ich habe aber bei anderen Demo-Spielern mitbekommen, dass sie teils mehrfach vom Server geflogen sind. Unterm Strich war ich aber erstaunt, wie geschmeidig der Start gelaufen ist. Schließlich ist das keine Closed-Beta, sondern eine für alle offene Demo.

Der spielbare Bereich der Demo. In der Charakterauswahl könnt ihr auf vorbereitete Figuren setzen oder euch euren eigenen Helden basteln. Wichtige Dialoge werden durchaus schick in Szene gesetzt. 4 Klassen mit je 2 Waffen sind in der Demo spielbar.

Auch aus Korea, aber ganz anders als Aion 2

Was bei der Demo sofort auffällt: ArcheAge Chronicles kommt zwar auch von einem koreanischen Studio und hat einen PvE-Fokus, liefert aber eine ganz andere Geschmacksrichtung als der Asia-Grinder Aion 2, den viele MMO-Fans seit kurzer Zeit spielen.

Das neue ArcheAge gibt sich vergleichsweise westlich, mit einem eher geerdeten Küsten- und Piraten-Setting und einer durchaus atmosphärischen Welt, auf die ihr erst nach einem linearen Tutorial losgelassen werdet. Euch erwarten voll vertonte (aber noch nicht lokalisierte) Dialoge, realistische Rüstungen (niemand kämpft im durchsichtigen Negligee) und ihr müsst selbst von A nach B laufen (kein Auto-Run).

Apropos: ArcheAge Chronicles nimmt euch nur wenig an die Hand und verzichtet auf einen roten Faden, der euch an allen Quests vorbeiführt. Ihr bekommt beim Erreichen der offenen Welt ein grobes Ziel und stolpert dann beim Erkunden der Region über neue Missionen. Auf die Art lernt ihr dann etwa das Kochen von Heiltränken, das Kürschnern von Wildtieren oder erhalten einen Gleiter, mit dem ihr aus großer Höhe zu entfernten Orten gleiten können.

Um MMORPGs geht es auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, dort ist zuletzt etwa ein Video zu 6 MMO-Geheimtipps live gegangen:

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Wie viel MMORPG steckt drin?

Nach MMO fühlt sich ArcheAge Chronicles das erste Mal an, wenn ihr das Tutorial hinter euch lasst und die offene Welt erreicht. Nach einer kurzen Nachtruhe betretet ihr eine Siedlung, in der zig andere Demo-Spieler herumspringen. Zudem kommen immer wieder mehrere Spieler zusammen, wenn es gilt, einen der (einfachen) Weltbosse der Region wie einen großen Bären oder einen wichtigen Quest-Gegner zu bekämpfen.

Dass die Entwickler den Fokus eigentlich auf Solo- und Kleingruppen-Inhalte legen, unterstreichen die folgenden zwei Stunden aber deutlich. Abseits der Weltbosse lässt sich alles prima solo meistern. In einer Mine und bei einem Piratenstützpunkt gab es zwar den Hinweis, dass man einen instanziierten Bereich betritt, in den man Mitstreiter mitnehmen darf, doch kam ich auch dort prima alleine zurecht.

ArcheAge Chronicles gibt sich in der Demo tatsächlich recht einfach und einsteigerfreundlich. Überall in der Welt sind aktivierbare Wiederbelebungsschreine verteilt, und im instanziierten Piratenlager kam ich immer wieder an Beeren-Feldern und Kochplätzen vorbei, an denen ich Heiltränke hätte brauen können.

Die brauchte ich jedoch gar nicht. Ich spielte einen Krieger mit Einhand- und Zweihandschwert. Der löst seine verschiedenen Nahkampfkombinationen vor allem mit den Maustasten plus WASD aus. Dazu gibt’s ein Ausweichmanöver, eine Parade, einen Sprung und einen Sprint. Zwischen den beiden Waffen könnt ihr mit Q wechseln. Der Ausdauerbalken verhindert kopfloses Spamen der Angriffe.

Einfach ist das Kampfsystem, weil ich die meisten Gegner (sogar Wildtiere und Weltbosse) mit dem Krieger verlässlich parieren kann. Das Zeitfenster für eine erfolgreiche Parade scheint also recht lang zu sein. Danach folgt per Knopfdruck ein satter Gegenangriff. Außerdem lassen sich Feinde mit schweren Angriffen ins Straucheln bringen, wodurch sie ihre eigenen Attacken abbrechen. So liegen auch Quest-Bosse schnell besiegt auf dem Boden.

Das Kampfsystem spielt sich actionreich und bringt beim Krieger ein befriedigendes Gefühl von Wucht mit. Es fühlt sich aber auch noch zu unrund und wenig fordernd an, um länger Spaß zu machen. Außerdem empfehle ich jedem, die Demo mit dem Controller zu spielen. Dafür scheint das MMORPG aktuell besser optimiert zu sein als für Maus und Tastatur.

Erfolgreiche Paraden sind auch bei Bossen gut machbar. Ein riesiger Bär streift durch das Startareal von ArcheAge Chronicles. Mit unserem neuen Gleiter erreichen wir die Insel, ohne nasse Füße zu bekommen. Die vielen Piraten an der Küste erinnern uns an New World.

Ernüchterndes Fazit nach der Demo

Aufgrund des actionreichen Kampfsystems mit Waffenwechsel, den omnipräsenten Piraten, dem eher geerdeten Setting, dem geplanten Buy2Play-Modell für PC sowie Konsole und der Inszenierung der Dialoge musste ich beim Spielen der Demo immer wieder an New World denken. Leider erreicht ArcheAge Chronicles zu keinem Zeitpunkt die Qualität, zu der es Amazons MMORPG zuletzt geschafft hat.

Deutlich wird das vor allem, wenn ihr Bäume fällen oder Steine mit einer Spitzhacke zerkleinern möchtet. In ArcheAge Chronicles schwingt die Axt durch den Ast durch und bietet kaum audiovisuelles Feedback. Auch die Kämpfe, das Erkunden der Welt und die Quests machten mir in Aeternum deutlich mehr Spaß.

Wenn XL Games diese Qualität bis zum Launch erreichen will, liegt noch eine Menge Arbeit vor den Entwicklern. Falls das nicht der Anspruch ist, dürfte ArcheAge Chronicles seine angepeilte, globale MMO-Zielgruppe nicht erreichen, und ich bin noch viel trauriger, dass New World am 31. Januar 2027 abgeschaltet wird. Wie seht ihr das? Hat euch die Demo gefallen? Verratet es mir gern in den Kommentaren!

Nach meinen neuen Erfahrungen mit ArcheAge Chronicles freue ich mich wieder mehr auf Chrono Odyssey, das mir mit seiner ungewöhnlichen Identität und dem knackigen Schwierigkeitsgrad doch mehr gefallen hat, und das, obwohl der Playtest im Sommer 2025 unzählige krasse Baustellen ans Licht gebracht hatte. Mehr dazu hier: Chrono Odyssey macht eine Sache richtig gut, die schon Elden Ring ausgezeichnet hat