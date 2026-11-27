Jetzt drohen die nächsten Entlassungen, dieses Mal beim Entwicklerstudio hinter ArcheAge Chronicles. Der CEO kündigte an, dass es eine drastische Umstrukturierung geben soll.

Wieso steht es gerade so schlecht um das Studio? Nach dem Release am 4. November 2026 blieb das neue MMORPG ArcheAge Chronicles weit hinter seinen Erwartungen zurück. Der Titel soll sich in den ersten zehn Tagen nämlich nur etwa 100.000 Mal verkauft haben. Das entspricht einem Bruttoumsatz von rund 4 Milliarden koreanischen Won, umgerechnet also 2,7 Millionen Euro.

Das Problem: Die Produktionskosten sollen rund 100 Milliarden Won (68 Millionen Euro) betragen haben. Außerdem sei die Entwicklungszeit zu lang gewesen für so einen geringen Ertrag. Hinzu komme Kritik über mangelnde Qualität, Bugs und schlechte Optimierung.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass das dahinterstehende Entwicklerteam von XLGAMES nach dem Weggang von Firmengründer Song Jae-kyung und einer Eigentümerumstrukturierung kaum mit finanzieller Unterstützung durch einen Mutterkonzern rechnen kann.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Geplante Maßnahmen könnten Aus für ArcheAge Chronicles bedeuten

Welche Maßnahmen folgen darauf? Der CEO des Entwicklerstudios XLGAMES, Choi Kwan-ho, kündigte an, das Geschäft drastisch zu verkleinern und nur noch mit einem absoluten Kern-Team weiterzumachen. Zunächst soll ein Programm für freiwillige Abfindungen gestartet werden, gefolgt von betriebsbedingten Kündigungen in Absprache mit den Arbeitnehmervertretern.

Demnach sieht es für ArcheAge Chronicles eher schlecht aus. Eine letzte Chance gibt es jedoch: Ein geplantes Update im Dezember soll die technischen Mängel beheben. Das Management wolle daraufhin beobachten, ob sich die Spielerresonanz und die Verkaufszahlen verbessern, bevor endgültige Entscheidungen über das Fortbestehen von XLGAMES getroffen werden.

Was denken Spieler zur Situation? In Kommentaren unter einem Thread auf Reddit ist das fehlende Vertrauen der Community zu spüren. Das ursprüngliche ArcheAge wird zwar als geniales Spiel gelobt, doch das Studio habe den Titel durch extreme Pay-to-Win-Mechaniken an die Wand gefahren.

Ein großer Diskussionspunkt sind zudem die gemeldeten Produktionskosten von rund 100 Milliarden Won. Schließlich fühle sich ArcheAge Chronicles für die Spieler unfertig und voller KI-generierter Grafiken an. Spieler diskutieren deshalb über schweres Missmanagement und fehlende Kreativität.

Auch der Release-Zeitpunkt wird in den Kommentaren kritisiert, schließlich stand das Game in Konkurrenz zu WoW Forever. Denkt ihr ebenfalls, dass das ein Grund sein könnte, oder was meint ihr? Warum ist ArcheAge Chronicles gescheitert?

Falls ihr nichts von der Kritik zum Release mitbekommen habt, solltet ihr euch den folgenden Artikel anschauen. Hier erklären wir euch, was die Spieler genau an ArcheAge Chronicles stört und welche Punkte die Entwickler jetzt angehen müssen: Eines der größten neuen MMORPGs 2026 startet schwierig auf Steam: „Wie eine schlechte Kopie von New World“