In Diablo 4 gibt es Mythics, die extrem starke Boni mitbringen. Ein Spieler hat jedoch ein Mythic gefunden, das irgendwie gar kein richtiges mythisches Item ist – dafür aber ziemlich kuriose Eigenschaften besitzt.

Was hat der Spieler gefunden? In einem Post auf Reddit präsentiert der Nutzer Seyzor seinen skurrilen Fund: Einen vermachten, mythisch-seltenen Beinschutz mit dem Namen „Pain Runners“ – ein sogenanntes „Ancestral Mythic Rare“-Item.

Die genauen Stats des Beinschutzes lauten:

2.004 Rüstung

+1.450 Maximales Leben [1.226 – 1.450]

+4 Spirit-Regeneration +[3 – 4]

+2.800 Blitzwiderstand [2.275 – 2.800]

+4 auf Zerfleischen (Großes Affix)

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Warum ist das Item so kurios? Das Fundstück vereint gleich zwei völlig gegensätzliche Seltenheitsstufen. Während der lila Hintergrund und das Label „Mythic“ zu den seltenen mythischen Uniques gehören, stammen der Zusatz „Rare“ sowie der gelbe Name von einem seltenen, gelben Gegenstand. Dementsprechend fehlt auch das typische einzigartige Affix, das Mythics sonst auszeichnet.

Zudem weist das Item eine Gegenstandsmacht von 900 auf und rollt völlig überzogene Zahlen – wie eben die +2.800 Blitzwiderstand. Obendrauf werden 4/4 Härtungen angezeigt, obwohl gar keine Härtungs-Affixe vorhanden sind. Das Item ist außerdem accountgebunden, lässt sich also nicht mit anderen Spielern handeln.

In einem Kommentar erklärt Seyzor, dass er den Beinschutz genau wie ein reguläres Item bearbeiten kann. Nachdem er einen Aspekt eingeprägt hatte, verwandelte sich das Teil in ein vermachtes mythisches Legendary. Im Horadrimwürfel rollen alle Affix-Werte zufällig wie bei normalen Legendarys. Nutzt er hingegen die Härtung, landen die Affixe immer auf dem Maximalwert, genau wie bei einem „echten“ Mythic.

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Wie kommt das kuriose Item an? Unter dem Reddit-Post sorgt der seltsame Fund für ordentlich Gesprächsstoff. Viele sind überrascht von den außergewöhnlichen Eigenschaften, während andere neugierig fragen, ob das Teil beim Zerlegen wohl einen „Prächtigen Funken“ abwirft. Seyzor stellt jedoch klar, dass er das Sammlerstück lieber behält.

Andere tippen auf einen klassischen Spielfehler. Auch die eigene Recherche des Spielers ergab, dass es sich um einen extrem seltenen Bug handelt – oder wie er selbst scherzt: wohl eher um einen „mythisch seltenen Bug“.

Ein witziger Glitch, der zeigt, dass Diablo 4 selbst abseits der geplanten Geheimnisse noch für Überraschungen gut ist – auch wenn ein „Mythic“ ohne echte Mythic-Werte eher ein witziger Zufallsfund als ein nützliches Upgrade für den Build bleibt. Über andere mysteriöse Fundstücke in Diablo 4 rätselt die Community aktuell übrigens immer noch, obwohl die Season bald endet.

Habt ihr selbst schon solche verrückten Item-Glitches erlebt oder einen ungewöhnlichen Drop abgestaubt? Schreibt es gerne in die Kommentare!