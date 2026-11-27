WoW Forever wollte Entschleunigung bieten. Das scheint zu funktionieren. Nur ein Bruchteil der Spieler ist bereits auf Stufe 60 angekommen.

Mit World of Warcraft Forever besinnt sich Blizzard auf die alten Stärken eines World of Warcraft aus längst vergangener Zeit. Viele sehnten sich nach Entschleunigung und einer Welt voller Abenteuer. Doch könnten die heutigen Spielerinnen und Spieler ein MMORPG überhaupt noch so „langsam“ spielen? Würden nicht alle ihre Route optimieren und so schnell wie möglich auf das Maximallevel 60 rushen?

Die Befürchtung war auf jeden Fall da. Doch jetzt, nach knapp 3 Wochen wissen wir: Die Sorge war umsonst. Die Community von WoW Forever ist langsam und lässt sich Zeit – viel Zeit. Denn während man im modernen WoW locker in einer Woche das Maximallevel erreichen kann, hat das bei WoW Forever erst ein verschwindend kleiner Teil der Community geschafft. Nur etwas mehr als 3 % sind bereits auf maximaler Stufe angelangt.

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Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von raider.io. Die scannen sämtliche Charaktere in WoW Forever und haben so einen Zugriff auf eine extrem große Datenmenge.

Kaum jemand auf Stufe 60, alle lassen sich Zeit

Wie wurde das berechnet? Die gestrigen Daten von raider.io zu WoW Forever zeichnen das folgende Bild:

Es gibt 7.375.525 Charaktere, die sich aktuell im Levelbereich von 10 bis 59 befinden.

243.285 Charaktere haben bereits das Maximallevel von 60 erreicht.

Zusammen ergibt das eine Menge von 7.618.810 aktiven Charakteren (also Charaktere der Stufe 10 oder höher).

Daraus lässt sich wiederum erkennen: Lediglich 3,19 % aller aktiven Charaktere haben bereits die maximale Stufe 60 erreicht – das ist weniger als jeder dreißigste Charakter!

Beachtet bei den Daten allerdings, dass sie nicht vollständig sind. So werden etwa Charaktere aus China gar nicht erfasst und auch die Erfassung recht neu erstellter Charaktere ist nicht vollkommen zuverlässig.

Allerdings muss man auch klar festhalten, dass die Daten nicht zu 100 % sauber sind. Immerhin wissen wir nicht, wie viele Charaktere tatsächlich von jedem Spieler und jeder Spielerin gespielt werden. Manche dürften mehrere Twinks bis Stufe 10 oder 20 gespielt haben, andere werden um Stufe 40 herum die Lust verloren und einen anderen Charakter ausgepackt haben.

Dennoch kann man die Daten gut als Näherungswerte nehmen, aus denen sich recht klar ablesen lässt: Die allermeisten sprinten nicht bis zum Endgame und Stufe 60.

Der Hauptgrund dürfte aber auch sein: Ein Sprint ist gar nicht so einfach möglich. Denn entweder muss man Exploits benutzen, was langfristig den Account gefährdet, oder man bedient sich äußerst langatmiger Praktiken, wie etwa dem berüchtigten AoE-Grind von Frostmagiern. Das ist mathematisch gesehen extrem effizient, dürfte aber auch rasch zu Ermüdungserscheinungen führen. Kein Wunder: Stundenlang die exakt gleichen Gegner immer wieder auf die exakt gleiche Weise zu kiten und langsam mit Blizzards zu bekämpfen, ist nicht gerade unterhaltsam, auch wenn man dann den Rekord bekommt.