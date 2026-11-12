Diablo 4: Season 15 ist bald zu Ende und Spieler rätseln immer noch an ungelösten Geheimnissen

Season 15 läuft noch grob einen Monat in Diablo 4, aber die Community ist weiterhin fleißig damit beschäftigt, alle Geheimnisse aufzudecken und seltene Items zu jagen.

Was sind das für Geheimnisse? Season 15 steht ganz im Zeichen vom 30. Jubiläum von Diablo. Die Season bringt etliche aus Diablo 1, 2 und 3 zurück und dieses besondere Nostalgie-Gefühl berührt die Herzen der Diablo-Veteranen.

Viele Geheimnisse entdeckt die Community erst nach und nach. Darunter ist sogar ein geheimer Boss in einem Feature, das sie schon längst vergessen haben.

Und obwohl die Season nicht mehr lange läuft, sind aktuell zahlreiche Rätsel offen:

Standard of Heroes: Reine Trophäe für den Sieg über Über-Tristram oder verborgener Nutzen?

Reine Trophäe für den Sieg über Über-Tristram oder verborgener Nutzen? Chat Gem: Ein mythischer Edelstein, der gesockelt werden kann und im Chat Sprüche sowie Zahlenketten ausspuckt.

Ein mythischer Edelstein, der gesockelt werden kann und im Chat Sprüche sowie Zahlenketten ausspuckt. Der Schwarze Pilz: Ein seltsames Item, das den eigenen Charakter zum Erbrechen bringt.

Ein seltsames Item, das den eigenen Charakter zum Erbrechen bringt. Sternenkarte: Bei Nutzung erscheint lediglich die kryptische Meldung: „Ihr könnt dies jetzt oder hier nicht benutzen.“

Bei vielen dieser Items wissen selbst Veteranen nicht, ob es sich um echte Rätsel oder bloße Scherze handelt. Und auch auf Reddit wird bereits fleißig über die Geheimnisse spekuliert – manche vermuten dahinter reine Easter Eggs.

Fest steht jedenfalls: Die Community feiert Season 15 für den nostalgischen Vibe. Für viele ist die Season „Peak Diablo“ und gibt genau die Richtung vor, die das Spiel künftig beibehalten sollte. In gut einem Monat wird sich zeigen, wie die neue Season bei den Fans ankommt – und ob Blizzard das hohe Niveau halten kann.

Video starten Diablo – 30 Years of Hell im Trailer zum Jubiläum Autoplay

Was bringt Season 16 ins Spiel? Season 15 endet voraussichtlich Mitte Dezember, woraufhin direkt Season 16 an den Start geht. Blizzard hält sich mit offiziellen Details noch bedeckt, doch die PTR-Übersicht von Anfang November verrät bereits einige Features:

Personalisierte Kriegspläne: Das neue Meta-Fortschrittssystem „Kriegsplantaktiken“ lässt euch Wahrscheinlichkeiten für bevorzugte Inhalte und Belohnungen gezielt über Talentknoten anpassen. So könnt ihr die Kriegspläne besser auf eure Ziele und euren Spielstil abstimmen.

Das neue Meta-Fortschrittssystem „Kriegsplantaktiken“ lässt euch Wahrscheinlichkeiten für bevorzugte Inhalte und Belohnungen gezielt über Talentknoten anpassen. So könnt ihr die Kriegspläne besser auf eure Ziele und euren Spielstil abstimmen. Tyraels Segen: Ein neuer saisonaler Kriegsplan-Baum (für alle Spieler, auch ohne DLC), der Boni auf saisonales Ansehen, Währungen oder Rabatte beim Kuriositätenhändler gewährt.

Ein neuer saisonaler Kriegsplan-Baum (für alle Spieler, auch ohne DLC), der Boni auf saisonales Ansehen, Währungen oder Rabatte beim Kuriositätenhändler gewährt. Horadrische Gegenstände: Neue legendäre Gegenstände schaffen direkte Synergien zwischen Ausrüstung und Talisman-Sets, um zusätzliche Effekte freizuschalten, die vom Gegenstandstyp abhängen.

Neue legendäre Gegenstände schaffen direkte Synergien zwischen Ausrüstung und Talisman-Sets, um zusätzliche Effekte freizuschalten, die vom Gegenstandstyp abhängen. Doppelte Pandämonium-Bedrohung: Im Unterschlupf erwarten euch gleich zwei Unterschlupf-Bosse mit aufeinander abgestimmten Mechaniken und epischem Loot.

Ob Blizzard beliebte Inhalte aus Season 15 übernimmt, bleibt abzuwarten. Vor allem das Auftauchen von Diablo höchstpersönlich sorgt für Begeisterung – Fans fordern bereits, ihn dauerhaft im Spiel zu behalten, auch mit Blick auf Diablo 5.

Glaubt ihr an echte Rätsel hinter den Items oder schüttelt Blizzard hier nur ein paar Easter Eggs aus dem Ärmel? Und was muss Season 16 liefern, damit der Hype bleibt? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

In Diablo 4 ist zudem ein Item aufgetaucht, das Veteranen noch aus Diablo 2 kennen dürften. Jetzt haben Spieler den Zauber, der in Diablo 4 bisher nur ein Mythos war, in Form eines Siegels gefunden, das eure Attribute sowie Widerstände hochschraubt, Extra-Ränge auf alle Fertigkeiten verleiht und einen XP-Bonus spendiert – und ihr erhaltet es von einem alten Bekannten.