Die NCSoft-Entwickler gehen gegen Echtgeldhandel in Aion 2 vor. Dabei verteilen sie aber nicht nur Bannstrafen. Sie gehen direkt an die Ingame-Konten der Kinah-Käufer. Davon könnten sich auch westliche Entwickler etwas abschauen, findet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Was ist passiert? Mit den Patch Notes vom 25. November 2026 hatte es NCSoft bereits angekündigt: Aion 2 erhält ein sogenanntes „Kinah-Negativ“-System. Wer sich über unerlaubten Echtgeldhandel mit der Ingame-Währung versorgt und erwischt wird, kann sich ab jetzt negative Kinah einfangen.

Solange das Konto nicht ausgeglichen ist, darf der betroffene Spieler weder den Marktplatz noch die Tauschbörse oder Serverübertragungen nutzen. Die Einschränkungen werden erst aufgehoben, sobald der Kontostand null oder mehr beträgt.

Seit der Implementierung des Updates machen diverse Screenshots die Runde, die stark negative Kontenstände von Betroffenen zeigen – teils in Milliarden-Höhe. Der aktuelle Spitzenreiter (Quelle: mmorpg.org.pl), den wir bisher gesehen haben, hat Schulden in Höhe von 50.213.332.983 Kinah. Es dürfte dauern, diesen Berg nur übers Spielen abzutragen.

Was macht NCSoft sonst noch? Bereits seit dem globalen Release kämpfen die Entwickler von Aion 2 gegen Gold-Farming/Bot-Einsätze, Verwendung von unerlaubten Programmen und Echtgeldhandel. Bereits am 11. Oktober berichteten wir darüber, dass fast 5.000 Accounts für einige Zeit gebannt worden sind.

Mittlerweile dürfte die Gesamtzahl an Bannstrafen deutlich höher liegen. Die letzte Bannwelle gab es am 25. November, mit 2.927 eingeschränkten Konten (Quelle: NCSoft).

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Das System in WoW: Forever? Pures Comedy-Gold!

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das neue System? Solange Aion 2 ein Free2Play-Modell in Kombination mit einer Echtgeld-Währung nutzt, werden Botting und Echtgeldhandel ein Problem bleiben. Reine Bannstrafen helfen hier nur bedingt. Das zeigen MMORPGs wie Lost Ark seit Jahren.

Gleichzeitig lässt sich der Handel selbst nur bedingt restriktiver gestalten, da man damit schnell die Spieler bestraft, die sich an die Regeln halten. Auch das konnte man in anderen Free2Play-Titeln der vergangenen Dekade beobachten.

Meiner Einschätzung nach lässt sich das Problem nur mit dem Wechsel des Bezahlmodells nachhaltig ändern. Das wird aber nicht passieren.

Dennoch mag ich das neue „Kinah-Negativ“-System von Aion 2. Für die betroffenen Spieler dürfte das eine deutlich höhere Strafe sein als nur ein paar Tage Bann und die Zurücksetzung des Kontos auf null, ohne weitere Restriktionen – wie es in westlichen MMORPGs häufig passiert.

Tatsächlich würde ich es sehr gerne sehen, dass dieses Schuldensystem auch bei der Konkurrenz Schule macht. Nehmen wir den jüngsten Exploit-Fall in WoW: Forever, bei dem sich Spieler in einem der neuen Dungeons teils tausende Gold erfarmt haben sollen.

Einige der Exploit-Ausnutzer wussten offenbar, dass sie dafür bestraft werden könnten, und sollen daher einen Großteil des Goldes in Gegenstände investiert oder an andere Spieler verschickt haben (Quelle: Chromie auf YouTube). Die Idee dahinter: Wenn Blizzard ihnen das noch vorhandene Gold wieder abnimmt, haben sie dennoch enorm vom Exploit profitiert.

Ich würde es daher sehr feiern, wenn genau diese Leute ein paar Tage später einloggen und plötzlich tausende Gold an Schulden in WoW: Forever haben. Und wenn sie dann noch merken, dass sie erst dann wieder mit anderen Spielern oder dem Auktionshaus handeln dürfen, sobald die Schulden abgetragen sind. Ihre Gesichter … DAS wäre pures Comedy-Gold.

Wie seht ihr das? Könnte das „Kinah-Negativ“-System auch in westlichen MMORPGs wie WoW: Forever funktionieren? Oder haltet ihr gar nichts davon? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mehr zum Status quo von Aion 2 findet ihr übrigens auch hier: Aion 2 behält 7 Wochen nach Release zahlreiche Spieler, aber der Unmut wächst