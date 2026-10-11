Aion 2 kämpft mit dem Problem aller Free2Play-MMOs, greift direkt durch, bannt fast 5.000 Accounts

Unter den hunderttausenden Spielern von Aion 2 befinden sich offenbar einige, die das MMORPG nicht auf ehrliche Weise spielen – oder überhaupt gar keine Menschen sind. Entwickler NCSoft verschärft den Kampf gegen Bots.

Was ist das für ein Problem? Laut einiger Berichte aus der Community treiben haufenweise Bots ihr Unwesen in Aion 2 (auf Reddit). Via automatisierter Abläufe und Makros sollen die etwa Handwerks-Ressourcen sammeln und Währungen beschaffen.

So reagiert NCSoft: In der Meldung auf Steam heißt es:

Konkret haben wir nun Maßnahmen ergriffen gegen Folgendes: Bot-Einsätze und Gold-Farming: Verwendung von Makros, Bots oder anderen unerlaubten Programmen sowie organisierte Spielverhaltensmuster, die auf Gold-Farming oder Echtgeld-Handel hindeuten.

Zweckentfremdung des Wirtschaftssystems: Abnormale Handelsmuster, die zu Disruptionen des In-Game-Wirtschaftssystems führen.

Die Entwickler haben zudem 4.996 Konten wegen des vermutetem Botting vorübergehend gesperrt. Bei den Sperrungen handelt es sich ausdrücklich um vorübergehende Bans. Solltet ihr betroffen sein und nicht geschummelt haben, sollt ihr euch laut Entwicklern beim Kundendienst melden.

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Aion 2 bannt zwielichtige Accounts, verschärft den Kampf gegen Bots

Bot-Probleme gibt es in nahezu jedem Free2Play-MMORPG. Dass Bots auch in Aion 2 auftauchen, war daher eher eine Frage der Zeit – zumal es bereits Anpassungen an Währungen gab, weil Farmbots in Korea und Taiwan zu aktiv waren.

Eine der Sicherheitsmaßnahmen, um Botting zu unterbinden, war die Einschränkung von Spieler-zu-Spieler-Handel, was von Teilen der Community nun kritisiert wird. Schließlich treiben Bots dennoch ihr Unwesen.

Dennoch ist Aion 2 ein beliebtes MMORPG, das mit fast 400.000 Spielern auf Steam gestartet ist und aktuell noch immer über 380.000 davon halten kann (laut SteamDB).

Habt ihr schon Bots im Spiel entdeckt? Haltet ihr das Problem für größer, oder denkt ihr, dass die 5.000 gebannten Accounts ausreichen? Schreibt einen Kommentar!

Abgesehen von den Bots hatte Aion 2 auch mit Server-Problemen zu kämpfen und schon mehrmals daran gearbeitet, die Stabilität zu erhöhen. Mittlerweile gibt es sogar eine offizielle Entschuldigung von den Machern: Aion 2 leistet Wiedergutmachung für strauchelnde Server, doch müsst ihr euch ranhalten