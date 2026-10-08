Aion 2 zeigt, wie weltfremd die Anzugträger sind: Trotz des starken Starts bricht die Aktie ein

Trotz des starken Starts im Westen hat es Aion 2 in den ersten Tagen offenbar nicht geschafft, die hohen Erwartungen von NCSoft zu erfüllen. Die Folge ist ein Kurssturz.

Was ist mit der Aktie? Wie verschiedene koreanische News-Seiten wie biz.chosun.com berichten, ist die NCSoft-Aktie nach dem Start von Aion 2 um mehr als 7 Prozent gefallen. Der Grund: Die ersten Spielerzahlen der globalen Version sollen hinter den extrem hohen Erwartungen der Investoren zurückgeblieben sein.

Südkoreanische Analysten wie NH Investment & Securities senkten ihr Kursziel für NCSoft daher von zuvor etwa 280 US-Dollar auf etwa 240 US-Dollar per Aktie. Bereits am Wochenende könnte sich der Kurs aber wieder beruhigen, wenn die meisten MMORPG-Fans Zeit haben dürften, auf die Server zu stürmen.

Aion 2 konnte in den ersten Tagen über 400.000 Spieler gleichzeitig auf die Server locken. Der Peak auf Steam steht bei 397.905 gleichzeitig aktiven Spielern (via steamdb.info). Dazu kommen die Spieler, die Purple als Plattform nutzen.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Eigentlich sollten alle bei NCSoft gerade feiern

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz den Kurssturz? Ich bin natürlich kein Börsen-Experte, kenne mich aber mit dem MMORPG-Genre ganz gut aus. Und als Genre-Fan, der den Markt seit mittlerweile 17 Jahren sehr genau beobachtet, bin ich bestürzt, wie weltfremd die Anzugträger und Zahlendreher auf den Management-Ebenen ihre Prognosen und Erwartungen für ein Spiel wie Aion 2 festlegen.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Ja, Aion 2 ist das größte, neue Themenpark-MMORPG mit PvE-Fokus seit vielen Jahren. Allein deswegen werden viele Genre-Fans das Free2Play-Modell nutzen, um einfach mal reinzuschauen. Aion 2 ist aber auch ein asiatisches Online-Rollenspiel, das viele der Eigenheiten besitzt, die viele westliche Spieler vom Download abhalten oder sie schnell von den Server vertreiben:

das aggressive Bezahlmodell mit Premium-Währung, die mit dem Spielerhandel verknüpft ist, ein (gar nicht so) optionales Abo, Battle Pass und Ingame-Shop

der zwar schicke, aber auch recht typische Unreal-Engine-Look, mit den vielen mal freizügigen, mal absurden Skins, die jede Immersion killen

eine grindige Charakterprogression mit unzähligen Systemen, Währungen, Zufallsfaktor und Time-Gating

Elemente wie Auto-Play, das mächtige Makro-System und die teils sehr kurzen Inhalte, die stark „Mobile“ schreien (in Korea und Taiwan ist Aion 2 für Smartphones erschienen)

Bei NCSoft kommt noch dazu, dass der Publisher bei vielen MMO-Fans im Westen keinen allzu guten Ruf besitzt. Sobald dieser Name fällt, rechnen Teile der Community ganz automatisch mit dem Schlimmsten, wenn es um die Monetarisierung geht. Dazu kommt das, was sie mit WildStar gemacht haben (nämlich viel zu früh offline genommen).

Durch all diese Faktoren in Kombination sollte NCSoft aus meiner Sicht sehr glücklich über den Start von Aion 2 sein. Ich selbst hatte damit gerechnet, dass das Spiel – was die Spielerzahlen auf Steam angeht – zwischen Lost Ark und Throne and Liberty landen wird (was aktuell der Fall ist), und dass die Spielerzahlen nach den Launch-Flitterwochen letztlich in vergleichbarer Form nach unten zeigen.

Das bedeutet übrigens nicht, dass ich Aion 2 für ein schlechtes Spiel halte. Ganz im Gegenteil! Für das, was es sein will – ein Asia-Grinder -, macht es sehr viel sehr richtig. Es ist halt nur kein MMORPG für jeden Genre-Fan. Oder seht ihr das anders? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Mehr dazu erfahrt ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2