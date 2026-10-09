Aion 2 leistet Wiedergutmachung für strauchelnde Server, doch müsst ihr euch ranhalten

Am 8. Oktober 2026 kämpften einige EU-Server von Aion 2 mit Problemen. Betroffene dürfen sich über eine ganze Reihe von Entschädigungen freuen. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was gab es für Probleme? Ihr habt das Chaos gestern, am 8. Oktober 2026, vielleicht mitbekommen. Teils hatten EU-Spieler von Aion 2 mit Server-Problemen zu kämpfen. Wir selbst konnten indes den ganzen Tag über problemlos auf unsere Welten und spielen. Zwischenzeitlich war dann eine Wartung angedacht, doch hat NCSoft diese auf den heutigen Morgen verschoben.

In den vergangenen Stunden gab es weitere Updates der Entwickler auf der offiziellen Webseite des MMORPGs. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Mit Nathara und Tassin gibt es zwei neue EU-Server (wir aktualisieren unsere Server-Übersicht zeitnah)

Die Wartung soll heute von 8:30 bis etwa 10 Uhr laufen

Man konnte den Ausfall des Cloud-Dienstes beheben

Alle Betroffenen erhalten eine Entschädigung.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Geschenke für viele, aber ihr dürft nicht trödeln

Wie sieht diese Entschädigung aus? Alle Spieler der betroffenen Server erhalten die folgenden Entschädigungen:

1 Tag Mitgliedschaft für Spieler mit aktiver Mitgliedschaft auf den betroffenen Servern. Die Entschädigung wird während der kommenden Wartung verteilt; ihr müsst nichts weiter tun.

1 Tag automatisches Aufsammeln durch Pets für Spieler, bei denen diese Funktion auf den betroffenen Servern aktiviert ist. Die Entschädigung wird während der kommenden Wartung verteilt; ihr müsst nichts weiter tun.

Eine Daeva-Sondervorratstruhe, die per Ingame-Post an die Spieler auf den betroffenen Servern verschickt wird.

In der Daeva-Sondervorratstruhe stecken die folgenden Items:

Entschädigung Anzahl Lebenskristall (Gebunden) ​20 Geiststein der Wiederbelebung (Gebunden) ​10 Rolle der Kampf-Verstärkung (Gebunden) ​20 Auswahltruhe: Aufladeticket für Inhaltsnutzung (Gebunden) 5 Odenergie (Gebunden) ​5

Die Liste der betroffenen Server:

Elyos : Nezekan, Kaisinel, Ariel, Meslamtaeda, Nania, Luteros, Daminu, Bakarma, Kochilum, Tiamat

: Nezekan, Kaisinel, Ariel, Meslamtaeda, Nania, Luteros, Daminu, Bakarma, Kochilum, Tiamat Asmodier: Zikel, Lumiel, Azphel, Beritra, Ulgorn, Odar, Kromede, Babalum, Fafnir, Agnita, Atiel

WICHTIG: Auf dem offiziellen Discord erklären die Entwickler, dass ihr nur 7 Tage Zeit habt, um euch die Inhalte der Daeva-Sondervorratstruhe zu sichern.

Auch sonst verteilen die Entwickler derzeit sehr regelmäßig Ingame-Items als Geschenke oder Kompensationen. Was haltet ihr davon? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Während ihr auf die Wartung oder eure Ingame-Geschenke wartet, könnt ihr gern hier vorbeischauen: In Aion 2 gibt es eine Loot-Piñata, die viele Spieler trotz dutzenden Stunden Spielzeit noch nie gesehen haben