In der Welt von Aion 2 gibt es eine Loot-Piñata, die viele Spieler trotz dutzenden Stunden Spielzeit noch nie gesehen haben

Wer sich in der offenen Welt von Aion 2 aufmerksam umsieht, stößt auf so manche Überraschung. Ein bestimmtes Item taucht jedoch derart selten auf, dass viele Spieler es noch nicht einmal gesehen haben.

Was ist das für ein Item? Es geht um die „Hidden Cubes“ (auf Deutsch: Versteckte Kuben), die überall in der Welt auftauchen können. Öffnet ihr sie, überschütten sie euch mit wertvollen Materialien und nützlichen Items. Da die rötlich leuchtenden Würfel jedoch selten sind, vor allem auf vollen Servern, haben viele Spieler in Aion 2 noch keinen einzigen zu Gesicht bekommen.

Auf Reddit sind die Cubes derzeit ein Thema. So berichtet der Nutzer tktytkty in seinem Thread, dass er in über 80 Stunden Spielzeit erst zwei dieser Würfel entdeckt hat. Gleichzeitig stapeln sich bei ihm über 30 Schlüssel im Inventar, die man zum Öffnen der Cubes braucht.

Eine gezielte Jagd nach den versteckten Cubes sei erfolglos gewesen. Einen Würfel, den er zumindest hören konnte, schnappte ihm ein anderer Spieler vor der Nase weg. Die Cubes verschwinden nämlich sofort, sobald jemand sie öffnet.

Auf der zweiten Seite dieses Artikels erfahrt ihr im Detail, wie ihr die Würfel finden und öffnen könnt.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni

Wie kommen die Würfel bei der Community an? Unter den Spielern bilden sich derzeit vor allem zwei Lager:

Viele berichten, dass sie noch nie oder nur extrem selten Cubes finden und sich unzählige Schlüssel bei ihnen ansammeln.

Andere erklären, dass sie regelmäßig auf Versteckte Kuben stoßen und ihnen stattdessen die Schlüssel ausgehen.

Manche Spieler merken an, dass volle Server für solche Features eher von Nachteil sind. Es gebe sogar Personen, die Fundorte gezielt abpassen und darauf warten, dass die begehrten Würfel an bestimmten Punkten spawnen.

Andere nehmen es mit Humor: Es hieße schließlich nicht ohne Grund „Versteckter Würfel“ – sie wären kaum besonders, wenn man sie überall und jederzeit finden könnte.

Um die Chancen zu erhöhen, empfiehlt die Community, die Sound-Einstellungen anzupassen. Oft hört man die Würfel nämlich eher, als man sie sieht. Sie erzeugen ein ähnliches Geräusch wie die Federn und lassen sich dadurch gut orten. Wir selbst haben außerdem beim Tauchen nach Federn im Wasser schon welche entdeckt.

Weitere Tipps zu den Hidden Cubes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Habt ihr schon einen der begehrten Hidden Cubes in Aion 2 entdeckt oder stapeln sich die Schlüssel bei euch auch ungenutzt im Inventar? Verratet uns eure besten Fundorte und Tipps in den Kommentaren!

Viele Spieler raten außerdem dazu, im feindlichen Gebiet nach den Würfeln zu suchen. Über die Raumzeit-Risse gelangt ihr in Aion 2 direkt in die Regionen der gegnerischen Fraktion. Hier erfahrt ihr alles über die Startzeiten, was euch dort erwartet und wie ihr wieder sicher nach Hause kommt.