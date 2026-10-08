Aion 2: Raumzeit-Risse – Alles zu Uhrzeiten, was es dort zu tun gibt und wie ihr sicher nach Hause kommt

Die Raumzeit-Risse sind in Aion 2 die einzige Möglichkeit, um in die Regionen der verfeindeten Fraktion einzufallen. MeinMMO verrät, warum sich der PvPvE-Inhalt für alle lohnt, wann sich die Risse öffnen und wie ihr sicher wieder zurückkommt.

Über das Inhaltsverzeichnis kommt ihr zu den für euch wichtigen Stellen:

Wie ist der Timer für die Raumzeit-Risse in Aion 2? Zuerst das Wichtigste: Die Risse öffnen sich in Atreia alle 3 Stunden, also um

2:00 Uhr

5:00 Uhr

8:00 Uhr

11:00 Uhr

14:00 Uhr

17:00 Uhr

20:00 Uhr

23:00 Uhr

Ihr habt dabei nur 10 Minuten Zeit, eines der Portale in der Welt zu finden und zu durchschreiten. Danach schließt es sich wieder.

Wo finde ich die Raumzeit-Risse in Aion 2? Einige grüne Neben-Quests führen euch zu den Portalen, da ihr für diese in die Regionen der feindlichen Fraktion müsst. Auch interaktive Karten wie die von interacticemap.app können helfen. Oder ihr schaut einfach auf die folgenden Screenshots:

Raumzeit-Risse in Verteron (Elyos) – Quelle: interacticemap.app Raumzeit-Risse in Altgard (Asmodier) – Quelle: interacticemap.app

Was ist meine Aufgabe auf der anderen Seite? Wenn ihr das Portal durchschritten habt, könnt ihr eine Stunde lang den gegnerischen Kontinent unsicher machen und dort …

Ressourcen und Monster farmen

grüne Neben-Quests absolvieren

PvP aktivieren und Jagd auf die Spieler der feindlichen Fraktion machen

Garnisonen und Versiegelte Dungeons meistern, für Kinah, Abysspunkte und Verstärkungssteine

Muss man PvP spielen, wenn man im Riss ist? Nein, wenn ihr kein Fan von PvP seid, müsst ihr auf der anderen Seite des Risses auch kein PvP machen.

Markiert euch einfach nicht fürs PvP und dann können euch feindliche Spieler nicht attackieren. Achtet aber auf die Stützpunkte der anderen Fraktion. Die dort positionierten NPC-Wächter greifen euch sofort an, wenn ihr euch diesen nähert.

Wie komme ich wieder nach Hause? Wenn ihr sterbt, ist der Spaß sofort vorbei und ihr belebt euch auf eurem Kontinent wieder. Aber keine Sorge, das ist nicht der einzige Weg zurück nach Hause.

Öffnet eure Taste mit M und geht oben rechts auf das Kreissymbol mit dem äußeren Ring und dem Stern in der Mitte. Wählt dort dann euer Heimatgebiet aus (also Altgard für Asmodier und Verteron für Elyos) und teleportiert euch mit einer Schriftrolle zum Schnellreisepunkt eurer Wahl.

Habt ihr noch weitere Fragen zu den Raumzeit-Rissen von Aion 2? Dann haut sie gerne in die Kommentare! Mehr Endgame-Tipps findet ihr übrigens auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2