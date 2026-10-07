Aion 2: Server down – Alles zu Status, Uhrzeit, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 7. Oktober im Live-Ticker

Die Server von Aion 2 sind am 7. Oktober 2026 für einige Zeit offline. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.
Mittwoch, 7.10.2026
8:30 Uhr
Die Server gehen nun offline. Wundert euch also nicht, wenn ihr aus dem Spiel geschmissen werdet, das soll so.
Die nächsten 3 1/2 Stunden könnt ihr Aion 2 also leider nicht weiterzocken. Wir halten für euch die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt und ob es bald die Patch Notes gibt.
8:00 Uhr
Guten Morgen, liebe Daevas! Heute gibt es ein Update für Aion 2 und damit verbunden auch eine Serverwartung.
Die beginnt um 8:30 Uhr MESZ und soll planmäßig bis 12:30 Uhr MESZ laufen.
In dieser Zeit könnt ihr leider nicht spielen. Wir sind für euch im Live-Ticker dabei und verraten euch, wann ihr wieder ins Spiel könnt.
Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 8:30 Uhr MESZ am 7. Oktober 2026.
Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.
Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 3 Stunden und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Die Server sollten also ab 12:00 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.
Gibt es schon Patch Notes? Bislang nicht. Die Entwickler schreiben jedoch auf Steam, dass Details zum Update zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir unseren Beitrag und ihr findet die Patch Notes hier.
Viele Spieler kommen nun langsam auch im Endgame an, vor allem jene, die im Early Access ins Spiel gestartet sind. Teil davon ist auch der berüchtigte Abyss, der es MMORPG-Experten Karsten sehr angetan hat, ihn aber auch gefrustet hat: Ein Inhalt von Aion 2 ist so wunderbar Massively, ich hasse und liebe ihn gleichermaßen
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