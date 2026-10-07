Aion 2: Server down – Alles zu Status, Uhrzeit, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 7. Oktober im Live-Ticker

8:30 Uhr

Die Server gehen nun offline. Wundert euch also nicht, wenn ihr aus dem Spiel geschmissen werdet, das soll so.

Die nächsten 3 1/2 Stunden könnt ihr Aion 2 also leider nicht weiterzocken. Wir halten für euch die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt und ob es bald die Patch Notes gibt.

8:00 Uhr

Guten Morgen, liebe Daevas! Heute gibt es ein Update für Aion 2 und damit verbunden auch eine Serverwartung.

Die beginnt um 8:30 Uhr MESZ und soll planmäßig bis 12:30 Uhr MESZ laufen.

In dieser Zeit könnt ihr leider nicht spielen. Wir sind für euch im Live-Ticker dabei und verraten euch, wann ihr wieder ins Spiel könnt.