10:15 Uhr

Die Server laufen scheinbar wie sie sollen und wir beenden unseren Ticker an dieser Stelle.

Danke, dass ihr wieder dabei wart, und bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns im Abyss!

Hier noch einmal die Patch Notes, für alle, die sie verpasst haben:

Serverstabilisierung

Die Flugkraft der 4 Flügel, die durch Quests erhältlich sind, wurde jeweils um 500 erhöht (insgesamt 2.000). Daevas Geringe Flügel (Elyos/Asmodier): 2.000 → 2.500 Daevas Fortgeschrittene/Hochwertige/Meisterhafte Flügel (Elyos/Asmodier): 500 → 1.000



10:00 Uhr

Die Server sind wieder online!

Ihr könnt also wieder ins Spiel. Schauen wir mal, ob die Server stabil sind.

09:55 Uhr

Ja, die Server sind noch immer nicht erreichbar. Wir haben gerade geschaut. Dieses Mal wird uns also kein verfrühtes Ende der Wartung geschenkt. Wir melden uns, wenn sie wieder erreichbar sind.

Wer übrigens noch Tipps für’s Endgame sucht, kann hier bei unserem YouTube-Video vorbeischauen:

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09:42 Uhr

Dieses Mal scheinen die Entwickler die Wartung auch auszureizen, denn die Server sind noch offline. Wir schauen aber regelmäßig, ob sie nicht doch wieder gehen.

Planmäßig sollen die Server um 10:00 Uhr MESZ wieder online sein.

09:21 Uhr

Die Serverwartung läuft noch, denn es begrüßt uns noch immer der bekannte Bildschirm.

Wir haben gestern übrigens einmal verglichen, wie viele Hidden Cubes wir schon gefunden haben. Kleiner Spoiler: Wirklich nicht viele.

Etliche von uns hatten bisher das Vergnügen, lediglich 1–2 Cubes öffnen zu können. Wie geht es euch? Hattet ihr da mehr Glück?

09:10 Uhr

Noch sind die Server offline. Falls ihr noch etwas zum Schmökern wollt für die Wartezeit, könnt ihr euch gemeinsam mit mir über meine Lieblingsklasse freuen oder eure eigene in den Kommentaren teilen:

09:00 Uhr

Noch rund 1 Stunde, bis die Server wieder online sein sollten. Wir schauen für euch, ob sie früher wieder erreichbar sind oder wir leider ungeplant länger warten müssen.

Uns erwarten in dem kleinen Update folgende Änderungen:

Serverstabilisierung

Die Flugkraft der 4 Flügel, die durch Quests erhältlich sind, wurde jeweils um 500 erhöht (insgesamt 2.000). Daevas Geringe Flügel (Elyos/Asmodier): 2.000 → 2.500 Daevas Fortgeschrittene/Hochwertige/Meisterhafte Flügel (Elyos/Asmodier): 500 → 1.000



08:52 Uhr

Ihr könnt das Update übrigens schon herunterladen. Es ist 157,1 MB groß.

08:43 Uhr

Übrigens erhalten alle Betroffenen von den gestrigen Serverproblemen Geschenke als Entschädigung in ihre Postfächer. Alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier, denn ihr habt nicht so viel Zeit, sie einzufordern:

Aion 2 leistet Wiedergutmachung für strauchelnde Server, doch müsst ihr euch ranhalten

08:36 Uhr

In der Wartezeit könntet ihr uns ja einmal erzählen, wie weit ihr eigentlich mittlerweile seid. Wir sind neugierig.

08:30 Uhr

Die Server werden jetzt für die Wartung offline genommen.

Wenn alles planmäßig läuft, könnt ihr ab 10:00 Uhr MESZ wieder auf die Server.

Wir halten für euch die Augen offen, sollte die Wartung früher beendet werden oder sich verzögern.

08:20 Uhr

In 10 Minuten gehen die Server offline. Schaut also am besten schnellstmöglich, dass ihr euch irgendwo ausloggt, wo ihr auch sicher respawnen könnt.

08:00 Uhr

Guten Morgen, liebe Daevas! Heute steht eine Serverwartung an:

Datum: 9. Oktober 2026

9. Oktober 2026 Uhrzeit: 8:30 Uhr MESZ

8:30 Uhr MESZ Dauer: ca. 1 Stunde 30 Minuten

Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.

Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.