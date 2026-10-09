Am 9. Oktober 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.
Seid ihr generell auf der Suche nach Tipps und Guides zu Aion 2 und benötigt Lesestoff, haben wir all unsere Artikel dazu in einer Übersicht für euch: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
Freitag, 9.10.2026
10:15 Uhr
Die Server laufen scheinbar wie sie sollen und wir beenden unseren Ticker an dieser Stelle.
Danke, dass ihr wieder dabei wart, und bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns im Abyss!
Hier noch einmal die Patch Notes, für alle, die sie verpasst haben:
- Serverstabilisierung
- Die Flugkraft der 4 Flügel, die durch Quests erhältlich sind, wurde jeweils um 500 erhöht (insgesamt 2.000).
- Daevas Geringe Flügel (Elyos/Asmodier): 2.000 → 2.500
- Daevas Fortgeschrittene/Hochwertige/Meisterhafte Flügel (Elyos/Asmodier): 500 → 1.000
10:00 Uhr
Die Server sind wieder online!
Ihr könnt also wieder ins Spiel. Schauen wir mal, ob die Server stabil sind.
09:55 Uhr
Ja, die Server sind noch immer nicht erreichbar. Wir haben gerade geschaut. Dieses Mal wird uns also kein verfrühtes Ende der Wartung geschenkt. Wir melden uns, wenn sie wieder erreichbar sind.
Wer übrigens noch Tipps für’s Endgame sucht, kann hier bei unserem YouTube-Video vorbeischauen:
09:42 Uhr
Dieses Mal scheinen die Entwickler die Wartung auch auszureizen, denn die Server sind noch offline. Wir schauen aber regelmäßig, ob sie nicht doch wieder gehen.
Planmäßig sollen die Server um 10:00 Uhr MESZ wieder online sein.
09:21 Uhr
Die Serverwartung läuft noch, denn es begrüßt uns noch immer der bekannte Bildschirm.
Wir haben gestern übrigens einmal verglichen, wie viele Hidden Cubes wir schon gefunden haben. Kleiner Spoiler: Wirklich nicht viele.
Etliche von uns hatten bisher das Vergnügen, lediglich 1–2 Cubes öffnen zu können. Wie geht es euch? Hattet ihr da mehr Glück?
09:10 Uhr
Noch sind die Server offline. Falls ihr noch etwas zum Schmökern wollt für die Wartezeit, könnt ihr euch gemeinsam mit mir über meine Lieblingsklasse freuen oder eure eigene in den Kommentaren teilen:
09:00 Uhr
Noch rund 1 Stunde, bis die Server wieder online sein sollten. Wir schauen für euch, ob sie früher wieder erreichbar sind oder wir leider ungeplant länger warten müssen.
Uns erwarten in dem kleinen Update folgende Änderungen:
- Serverstabilisierung
- Die Flugkraft der 4 Flügel, die durch Quests erhältlich sind, wurde jeweils um 500 erhöht (insgesamt 2.000).
- Daevas Geringe Flügel (Elyos/Asmodier): 2.000 → 2.500
- Daevas Fortgeschrittene/Hochwertige/Meisterhafte Flügel (Elyos/Asmodier): 500 → 1.000
08:52 Uhr
Ihr könnt das Update übrigens schon herunterladen. Es ist 157,1 MB groß.
08:43 Uhr
Übrigens erhalten alle Betroffenen von den gestrigen Serverproblemen Geschenke als Entschädigung in ihre Postfächer. Alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier, denn ihr habt nicht so viel Zeit, sie einzufordern:
Aion 2 leistet Wiedergutmachung für strauchelnde Server, doch müsst ihr euch ranhalten
08:36 Uhr
In der Wartezeit könntet ihr uns ja einmal erzählen, wie weit ihr eigentlich mittlerweile seid. Wir sind neugierig.
08:30 Uhr
Die Server werden jetzt für die Wartung offline genommen.
Wenn alles planmäßig läuft, könnt ihr ab 10:00 Uhr MESZ wieder auf die Server.
Wir halten für euch die Augen offen, sollte die Wartung früher beendet werden oder sich verzögern.
08:20 Uhr
In 10 Minuten gehen die Server offline. Schaut also am besten schnellstmöglich, dass ihr euch irgendwo ausloggt, wo ihr auch sicher respawnen könnt.
08:00 Uhr
Guten Morgen, liebe Daevas! Heute steht eine Serverwartung an:
- Datum: 9. Oktober 2026
- Uhrzeit: 8:30 Uhr MESZ
- Dauer: ca. 1 Stunde 30 Minuten
Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.
Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.
Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 8:30 Uhr MESZ am 9. Oktober 2026.
Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.
Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 1 Stunde und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Die Server sollten also ab 10:00 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.
Aion 2: Patch Notes für das Update vom 9. Oktober 2026
Gibt es schon Patch Notes? Ja, die Entwickler haben die Patch Notes beispielsweise auf Steam geteilt. Wir haben hier für euch die kurze Übersicht:
- Serverstabilisierung
- Die Flugkraft der 4 Flügel, die durch Quests erhältlich sind, wurde jeweils um 500 erhöht (insgesamt 2.000).
- Daevas Geringe Flügel (Elyos/Asmodier): 2.000 → 2.500
- Daevas Fortgeschrittene/Hochwertige/Meisterhafte Flügel (Elyos/Asmodier): 500 → 1.000
Aion 2 sorgt nach wie vor für einen hohen Spielerandrang und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei MeinMMO-Autorin Nicole hat ihre Zeit in Atreia allerdings dafür gesorgt, dass sie ein anderes MMORPG deutlich mehr zu schätzen gelernt hat: Aion 2 hat dafür gesorgt, dass ich WoW mehr zu schätzen weiß
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