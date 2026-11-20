Alle wollen die besten Items in WoW Forever. Doch die Entwickler sagen ganz klar: Die werdet ihr nicht bekommen.

Für viele MMORPG-Fans gehört es fest zum Alltag des Spiels: Die Jagd nach den perfekten Gegenständen, die sogenannten „Best in Slot“-Items. Sie sind das rechnerisch beste, was ihr bekommen könnt. Doch die Entwickler von WoW Forever haben im neusten Podcast gesagt: Die wird es für euch nicht geben. Und falls ihr sie doch haben wollt, dann solltet ihr damit rechnen, eine ganze Menge Inventarplatz ausgeben zu müssen.

Video starten So bekommt ihr “Erregbarer Schleim” als Pet in WoW Forever Autoplay

Was wurde gesagt? In der neusten Ausgabe des Podcast zu World of Warcraft Forever (auf YouTube) ging es dieses Mal viel um die Gegenstände, also die Beute im Spiel. Die Entwickler sprachen über verschiedene Punkte, wie etwa das Problem bei Zauber-Klassen, die aktuell viel zu wenig Zaubermacht beim Leveln bekommen – etwas, das in einem kommenden Patch behoben werden soll.

Gleichzeitig ging es aber auch um das Thema „Best in Slot“, also das theoretisch beste Item, das ihr in einem bestimmten Ausrüstungsslot geben kann. Laut den Entwicklern wäre es sehr leicht, solche Gegenstände zu entwerfen, immerhin weiß man ja genau, welche Werte die Klassen benötigen. Doch das wäre langweilig.

Wer wirklich Best in Slot will, braucht sehr viele Taschen

Was ist stattdessen das Ziel? Der Plan bei WoW Forever ist, dass ihr niemals einen Gegenstand bekommt, der in jeder Situation „das beste“ ist, was es gibt.

Stattdessen wollen die Entwickler für „Min-Maxer“, dass es quasi für jeden Bosskampf andere, optimale Ausrüstung gibt. Deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Modifikatoren, wie etwa Gegenstände, die den Schaden gegen Murlocs erhöhen oder in der Wüste Bonuseffekte gewähren. Diese Details sollen auch in Raids zum Tragen kommen.

Keine Best-in-Slot-Items stellt manche Spielerinnen und Spieler vor Probleme.

Ein klares „Best in Slot“ für alle Situationen wäre da langweilig, weil Spielerinnen und Spieler dann nur noch eine Liste aus dem Internet abarbeiten würden, anstatt sich über viele Gegenstände zu freuen, die vielleicht in verschiedenen Nischen einen Nutzen haben.

Außerdem wurde im Podcast betont, dass man mit World of Warcraft Forever ein Fantasy-RPG spielen würde und es bei Gegenständen in erster Linie darum geht, dass sie passend zur Umgebung sind, aus der sie stammen. Daher gibt es auch Gegenstände, die auf den ersten Blick „nutzlos“ erscheinen, wie etwa der Ogerlendenschurz, der als Stoff-Item als Attribut Stärke besitzt – obwohl kein einziger Stoff-Charakter von Stärke wirklich profitiert.

Cortyn meint: Ich finde das wunderbar. Sobald ein „Best in Slot“ erst einmal festgelegt wurde, verlieren sämtliche anderen Gegenstände im Spiel vollkommen an Wert. Man freut sich nicht mehr auf das, was in Dungeon A oder B droppen kann, sondern man ist nur noch hyperfokussiert auf genau das eine, spezielle Item von exakt einem Boss. Das macht das Endgame ungeheuer langweilig.

Eine Welt, in der viele Items relevant sind und es keine Universallösung gibt, das ist viel angenehmer und ein World of Warcraft, in dem man sich auch noch für Jahre aufhalten möchte. Ob diese Balance wirklich gelingt oder es am Ende doch wieder recht starre „Best in Slot“-Listen gibt, bleibt natürlich abzuwarten – aber da sind dann einfach die Entwickler gefragt, die zum Glück auch an anderer Stelle schon hart durchgreifen.