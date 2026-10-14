Aion 2: Server down – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 14. Oktober 2026 im Live-Ticker

Am 14. Oktober 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.
Seid ihr generell auf der Suche nach Tipps und Guides zu Aion 2 und benötigt Lesestoff, haben wir all unsere Artikel dazu in einer Übersicht für euch: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
Mittwoch, 14.10.2026
8:30 Uhr
Die Server werden nun offline genommen und die Wartung beginnt. Wir bleiben für euch dran und schauen, ab wann ihr wieder spielen könnt.
Voraussichtlich wird dabei unter anderem ein Halloween Event ins Spiel gebracht, durch das es beispielsweise neue Skins gibt. Die Infos dazu könnt ihr euch im Blogeintrag durchlesen oder euch etliche der Skins im Lookbook anschauen.
Die darin aufgeführten Skins sind für Echtgeld zu erhalten und können nur für jeden Charakter einzeln erworben werden.
Ob es über die Skins hinaus noch weitere Inhalte zum Thema Halloween geben wird, zeigen uns dann die Patch Notes. Sobald sie bekannt sind, findet ihr sie hier bei uns im Artikel.
8:15 Uhr
Ihr habt noch 15 Minuten, bis die Wartung beginnt. Danach sind die Server ca. 3 1/2 – 4 Stunden offline und ihr könnt nicht weiterspielen.
8:00 Uhr
Noch 30 Minuten, dann werden die Server heruntergefahren. Schaut also, dass ihr beendet, was ihr gerade tut, und sucht euch einen sicheren Ort zum Ausloggen.
7:30 Uhr
Guten Morgen, ihr mutigen Daevas. Heute ist es wieder so weit und es wird eine Serverwartung für ein Update durchgeführt. Hier die harten Fakten:
- Datum: 14. Oktober 2026
- Uhrzeit: 8:30 Uhr MESZ
- Dauer: ca. 3 Stunden 30 Minuten – 4 Stunden
Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.
Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.
Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 8:30 Uhr MESZ am 14. Oktober 2026.
Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.
Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 3 Stunden und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Laut offiziellem Discord soll die Wartung allerdings 4 Stunden dauern. Die Server sollten also zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.
Aion 2: Patch Notes für das Update vom 14. Oktober 2026
Gibt es schon Patch Notes? Bislang nicht. Auf Steam heißt es: „Details zum Update folgen zu einem späteren Zeitpunkt“. Sobald diese bekannt sind, findet ihr sie hier bei uns in diesem Artikel.
Aion 2 sorgt nach wie vor für einen hohen Spielerandrang und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei MeinMMO-Redakteur Alex hat eine Klasse sogar dazu geführt, dass er in anderen MMOs wehmütig auf Aion 2 blickt: Eine Klasse in Aion 2 ist so gut, dass ich sie in anderen MMORPGs vermisse
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