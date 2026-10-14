Aion 2: Server down – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 14. Oktober 2026 im Live-Ticker

8:30 Uhr

Die Server werden nun offline genommen und die Wartung beginnt. Wir bleiben für euch dran und schauen, ab wann ihr wieder spielen könnt.

Voraussichtlich wird dabei unter anderem ein Halloween Event ins Spiel gebracht, durch das es beispielsweise neue Skins gibt. Die Infos dazu könnt ihr euch im Blogeintrag durchlesen oder euch etliche der Skins im Lookbook anschauen.

Die darin aufgeführten Skins sind für Echtgeld zu erhalten und können nur für jeden Charakter einzeln erworben werden.

Ob es über die Skins hinaus noch weitere Inhalte zum Thema Halloween geben wird, zeigen uns dann die Patch Notes. Sobald sie bekannt sind, findet ihr sie hier bei uns im Artikel.

8:15 Uhr

Ihr habt noch 15 Minuten, bis die Wartung beginnt. Danach sind die Server ca. 3 1/2 – 4 Stunden offline und ihr könnt nicht weiterspielen.

8:00 Uhr

Noch 30 Minuten, dann werden die Server heruntergefahren. Schaut also, dass ihr beendet, was ihr gerade tut, und sucht euch einen sicheren Ort zum Ausloggen.

7:30 Uhr

Guten Morgen, ihr mutigen Daevas. Heute ist es wieder so weit und es wird eine Serverwartung für ein Update durchgeführt. Hier die harten Fakten:

Datum: 14. Oktober 2026

14. Oktober 2026 Uhrzeit: 8:30 Uhr MESZ

8:30 Uhr MESZ Dauer: ca. 3 Stunden 30 Minuten – 4 Stunden

Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.

Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.