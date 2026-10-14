Heiler aus Aion 2 klagen, weil sich Spieler ständig selbst wiederbeleben

Kleriker nehmen in Aion 2 eine besondere Rolle ein, weil nur sie andere Spieler im Kampf wiederbeleben können. Doch genau dieses Alleinstellungsmerkmal sorgt ab und an für Frust.

Worüber klagen Heiler? In Aion 2 stellen Kleriker die besten Heiler für anspruchsvolle Gruppenherausforderungen, da sie Wunden am effizientesten verarzten können und im Notfall über einen Wiederbelebungszauber verfügen. Keine andere Klasse kann das. Doch genau dieses Alleinstellungsmerkmal sorgt zeitweise für Frust.

Das zeigt ein Post von Disastrous_Lock_4637 auf Reddit sowie diverse der zugehörigen Kommentare. In diesem Post klagt der Spieler: „Mir wird oft vorgeworfen, dass ich nicht heile, obwohl ich alle meine Abklingzeiten darauf verwende, sie am Leben zu halten, und wenn ich meine Wiederbelebung einsetze, ist sie umsonst, weil sie Wiederbelebungssteine benutzen.“

Wiederbelebungssteine sind eine begrenzt verfügbare Ressource, die jeder Spieler nutzen kann, um sich nach seinem Ableben im Kampf sofort an Ort und Stelle wiederzubeleben. Das geht aber natürlich nur, solange sich Wiederbelebungssteine im Inventar befinden. Wer mehrfach direkt hintereinander stirbt, muss zudem eine Abklingzeit abwarten.

Kleriker helfen im besten Fall also dabei, die kostbaren Steine zu sparen und Fehler zu kompensieren. Im schlimmsten Fall ist der Wiederbelebungsstein weg und der Wiederbelebungszauber des Klerikers auf Abklingzeit.

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Wie in den guten, alten WoW-Zeiten von 2004

Wie reagiert die Community? Ein anderer Kleriker kennt die Situation. OnceUponALittleTalk schreibt auf Reddit: „Kenne ich gut. Ich habe heute mehreren Gruppen gesagt, dass ich sie wiederbeleben kann, noch bevor wir überhaupt angefangen haben, den Boss anzugreifen, und trotzdem haben sie Steine für den Endboss verschwendet, während ich sie wiederbelebt habe – also war meine Wiederbelebung umsonst auf Abklingzeit.“

Visible-Macaroon-586 ist ebenfalls Heiler und auf Reddit frustriert: „Ich wurde gestern in einem Dungeon von einer 4er-Gruppe rausgestimmt, nachdem wir einen Wipe hatten, weil sie ständig jeden AoE-Angriff und jeden Tank-Cleave abbekamen und jeder von ihnen mehrmals starb. Aber laut ihnen war natürlich der Kleriker das Problem. Alle vier waren aus derselben Legion, und ich hatte den zweithöchsten DPS.“

BenadrylDreamin fühlt sich indes an alte Zeiten erinnert, auf Reddit schreibt er: „Es macht immer wieder Spaß zu beobachten, wie Leute in den ‚Bringt euren Hintern da raus‘-Zonen stehen bleiben und sich dann beschweren, dass der Heiler seinen Job nicht macht. Schön zu sehen, dass sich seit den guten, alten WoW-Zeiten von 2004 nichts geändert hat.“

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich um das Endgame von AIon 2 dreht. Schaut gern mal rein:

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Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Situation? Ich selbst habe zwar einen Kleriker-Twink, spiele aber meist meinen Assassinen. Wenn ich mit dem im Dungeon draufgehe, nutze ich auch meist sofort meinen Wiederbelebungsstein – egal ob ein Kleriker da ist oder nicht.

Zum einen, weil man in Aion 2 fast immer eigentlich nur dann stirbt, wenn man selbst einen Fehler gemacht hat. Dann kann ich für die Wiederbelebung auch selbst eine Ressource opfern. Zum anderen, weil ich schon viel zu oft mitbekommen habe, dass andere Spieler keine Wiederbelebungssteine mehr dabei haben und den Rest des Kampfes zuschauen müssen.

Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht aber ein anderes: die quasi nicht vorhandene Kommunikation in Zufallsgruppen. Aion 2 ist da wie so ziemlich jedes andere moderne MMORPG. Es bringt den Spielern eigentlich gar nicht bei, miteinander zu spielen und zu reden, und es unterstützt auch kein soziales Miteinander, weil man im besten Fall einfach so durch alles durchpflügt.

Wer indes die Mechaniken und Routen nicht kennt, ist ganz oft angeschmiert und auf sich alleine gestellt. Und selbst wenn man Ansagen macht, wie der eben zitierte Kleriker, werden diese häufig ignoriert. Nervt euch das auch so? Oder habt ihr in Aion 2 andere Erfahrungen gemacht? Verratet es mir gern in den Kommentaren!

Ich freue mich für meinen Teil daher umso mehr auf den Start von WoW: Forever. Das klassische World of Warcraft bietet nämlich genau das Fundament, das man braucht, um soziales Miteinander zu fördern und Spieler immer wieder zusammenzubringen. Es gibt nur ein Feature, das mir Sorgen macht: Ich liebe WoW Forever schon in der Beta, blicke aber mit Sorge auf eine Neuerung