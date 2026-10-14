Aion 2: Halloween Event – Alles Wichtige zu den neuen Quests und Belohnungen

In Aion 2 startet mit Halloween das erste Ingame-Event der globalen Version. MeinMMO fasst euch zusammen, was ihr zu den neuen Quests und Belohnungen wissen müsst.

Wie lange läuft das Halloween-Event in Aion 2? Atreia feiert vom 14. Oktober bis zum 04. November 2026 sein Halloween-Event. Parallel zum Event läuft ein Teilnahme-Belohnungspfad, der euch 14 Tage lang fürs Einloggen mit „Halloween Pumpkin Coin“ belohnt. Insgesamt 620 Münzen könnt ihr euch auf die Art verdienen.

Alle Halloween-Quests in Aion 2

Wie kann ich mir mehr Coins verdienen? Zum Halloween-Event von Aion 2 gehören 10 neue Quests, die ihr einmal pro Woche pro Server abschließen könnt, um euch weitere „Halloween Pumpkin Coin“ zu verdienen:

Abyss: Jagt 10 Monster im Abyss für 25 „Halloween Pumpkin Coin“

Jagt 10 Monster im Abyss für 25 „Halloween Pumpkin Coin“ Transzendenz: Meistert eine Transzendenz einmal für 25 „Halloween Pumpkin Coin“

Meistert eine Transzendenz einmal für 25 „Halloween Pumpkin Coin“ Expedition: Meistert einen Eroberung-Dungeon für 25 „Halloween Pumpkin Coin“

Meistert einen Eroberung-Dungeon für 25 „Halloween Pumpkin Coin“ Aszendenz : Meistert eine Aszendenz-Prüfung für 25 „Halloween Pumpkin Coin“

: Meistert eine Aszendenz-Prüfung für 25 „Halloween Pumpkin Coin“ Albtraum: Meistert einen Albtraum-Kampf auf irgendeiner Stufe für 25 „Halloween Pumpkin Coin“

Meistert einen Albtraum-Kampf auf irgendeiner Stufe für 25 „Halloween Pumpkin Coin“ Einloggen: Loggt euch 3x ins Spiel ein für 30 „Halloween Pumpkin Coin“

Loggt euch 3x ins Spiel ein für 30 „Halloween Pumpkin Coin“ Erhaltet Ausrüstung: Erhaltet ein einzigartiges Ausrüstungsteil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“

Erhaltet ein einzigartiges Ausrüstungsteil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“ Nutzt eine Schriftrolle: Nutzt 5 Schriftrollen für 20 „Halloween Pumpkin Coin“

Nutzt 5 Schriftrollen für 20 „Halloween Pumpkin Coin“ Dimensions-Invasion: Nehmt einmal an einer Dimensionalen Invasion teil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“

Nehmt einmal an einer Dimensionalen Invasion teil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“ Shugofesta: Nehmt einmal an einem Shugofesta-Minispiel teil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“

Insgesamt könnt ihr euch so pro Woche also 235 „Halloween Pumpkin Coin“ verdienen.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Besondere Händler und Belohnungen für Halloween

Was mache ich mit den Coins? Während des Halloween-Events steht euch ein Event-exklusiver NPC-Händler zur Verfügung. Ihr findet die entsprechenden Händler in den großen Städten:

Elyos: Dawn Legion Base / Zumion Village

Asmodier: Safe Haven / Nornir Assembly

Die Händler bieten jeweils eine Vielzahl von Gegenständen an, darunter Odenergie, Skin-Chests, Tickets, Lebenskristalle oder Wiederbelebungssteine. Zu den besonderen Event-Angeboten gehört eine spezielle Halloween-Truhe für 250 Coins, in der ihr einen besonderen Skelett-Skin sowie 10.000 Seelenkristalle für eure Pets findet.

Außerdem gibt es zwei neue Verbrauchsgegenstände:

Halloween-Süßigkeit : Steigern 5 Minuten lang euren Angriff um 25, eure Verteidigung um 250, eure maximale Ausdauer um 300 und eure natürliche Ausdauerregeneration um 40 Prozent

: Steigern 5 Minuten lang euren Angriff um 25, eure Verteidigung um 250, eure maximale Ausdauer um 300 und eure natürliche Ausdauerregeneration um 40 Prozent Halloween-Kekse: Steigern 5 Minuten lang eure maximale Gesundheit um 500, euer maximales Mana um 250, eure maximale Ausdauer um 300 und eure natürliche Ausdauerregeneration um 40 Prozent

Candy-Schlüssel und rote, gelbe und blaue Candys

Was mache ich mit „Candy Key Fragmenten“? Diese Fragmente erspielt ihr euch über die Absolvierung von Expeditionen und Transzendenz-Dungeons. Mit diesen Fragmenten könnt ihr dann über die Funktion „Substance Morph“ farbliche Candy-Schlüssel herstellen, mit denen ihr Event-Candies in den Städten von Aion 2 öffnen könnt.

In den roten Candys findet ihr:

20 Wachstumskiste für Pets

10 Kampf-Schriftrollen

jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse

In den gelben Candys findet ihr:

10.000 Abysspunkte

10 Lebenskristalle

jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse

In den blauen Candys findet ihr:

4 Odenergie

10 Wiederbelebungssteine

jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse

Wenn ihr noch mehr Wissenswertes zum Halloween-Event von Aion 2 entdeckt, haut es gern in die Kommentare. Wir erweitern unsere Übersicht dann. Die vollständigen Patch Notes sowie alle Infos zur Wartung vom 14. Oktober 2026 findet ihr hier: Aion 2: Server down – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 14. Oktober 2026 im Live-Ticker