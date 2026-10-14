Aion 2: Halloween Event – Alles Wichtige zu den neuen Quests und Belohnungen

In Aion 2 startet mit Halloween das erste Ingame-Event der globalen Version. MeinMMO fasst euch zusammen, was ihr zu den neuen Quests und Belohnungen wissen müsst.
Wie lange läuft das Halloween-Event in Aion 2? Atreia feiert vom 14. Oktober bis zum 04. November 2026 sein Halloween-Event. Parallel zum Event läuft ein Teilnahme-Belohnungspfad, der euch 14 Tage lang fürs Einloggen mit „Halloween Pumpkin Coin“ belohnt. Insgesamt 620 Münzen könnt ihr euch auf die Art verdienen.
Alle Halloween-Quests in Aion 2
Wie kann ich mir mehr Coins verdienen? Zum Halloween-Event von Aion 2 gehören 10 neue Quests, die ihr einmal pro Woche pro Server abschließen könnt, um euch weitere „Halloween Pumpkin Coin“ zu verdienen:
- Abyss: Jagt 10 Monster im Abyss für 25 „Halloween Pumpkin Coin“
- Transzendenz: Meistert eine Transzendenz einmal für 25 „Halloween Pumpkin Coin“
- Expedition: Meistert einen Eroberung-Dungeon für 25 „Halloween Pumpkin Coin“
- Aszendenz: Meistert eine Aszendenz-Prüfung für 25 „Halloween Pumpkin Coin“
- Albtraum: Meistert einen Albtraum-Kampf auf irgendeiner Stufe für 25 „Halloween Pumpkin Coin“
- Einloggen: Loggt euch 3x ins Spiel ein für 30 „Halloween Pumpkin Coin“
- Erhaltet Ausrüstung: Erhaltet ein einzigartiges Ausrüstungsteil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“
- Nutzt eine Schriftrolle: Nutzt 5 Schriftrollen für 20 „Halloween Pumpkin Coin“
- Dimensions-Invasion: Nehmt einmal an einer Dimensionalen Invasion teil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“
- Shugofesta: Nehmt einmal an einem Shugofesta-Minispiel teil für 20 „Halloween Pumpkin Coin“
Insgesamt könnt ihr euch so pro Woche also 235 „Halloween Pumpkin Coin“ verdienen.
Besondere Händler und Belohnungen für Halloween
Was mache ich mit den Coins? Während des Halloween-Events steht euch ein Event-exklusiver NPC-Händler zur Verfügung. Ihr findet die entsprechenden Händler in den großen Städten:
- Elyos: Dawn Legion Base / Zumion Village
- Asmodier: Safe Haven / Nornir Assembly
Die Händler bieten jeweils eine Vielzahl von Gegenständen an, darunter Odenergie, Skin-Chests, Tickets, Lebenskristalle oder Wiederbelebungssteine. Zu den besonderen Event-Angeboten gehört eine spezielle Halloween-Truhe für 250 Coins, in der ihr einen besonderen Skelett-Skin sowie 10.000 Seelenkristalle für eure Pets findet.
Außerdem gibt es zwei neue Verbrauchsgegenstände:
- Halloween-Süßigkeit: Steigern 5 Minuten lang euren Angriff um 25, eure Verteidigung um 250, eure maximale Ausdauer um 300 und eure natürliche Ausdauerregeneration um 40 Prozent
- Halloween-Kekse: Steigern 5 Minuten lang eure maximale Gesundheit um 500, euer maximales Mana um 250, eure maximale Ausdauer um 300 und eure natürliche Ausdauerregeneration um 40 Prozent
Candy-Schlüssel und rote, gelbe und blaue Candys
Was mache ich mit „Candy Key Fragmenten“? Diese Fragmente erspielt ihr euch über die Absolvierung von Expeditionen und Transzendenz-Dungeons. Mit diesen Fragmenten könnt ihr dann über die Funktion „Substance Morph“ farbliche Candy-Schlüssel herstellen, mit denen ihr Event-Candies in den Städten von Aion 2 öffnen könnt.
In den roten Candys findet ihr:
- 20 Wachstumskiste für Pets
- 10 Kampf-Schriftrollen
- jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse
In den gelben Candys findet ihr:
- 10.000 Abysspunkte
- 10 Lebenskristalle
- jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse
In den blauen Candys findet ihr:
- 4 Odenergie
- 10 Wiederbelebungssteine
- jeweils 5 Halloween-Süßigkeiten und -Kekse
Wenn ihr noch mehr Wissenswertes zum Halloween-Event von Aion 2 entdeckt, haut es gern in die Kommentare. Wir erweitern unsere Übersicht dann. Die vollständigen Patch Notes sowie alle Infos zur Wartung vom 14. Oktober 2026 findet ihr hier: Aion 2: Server down – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 14. Oktober 2026 im Live-Ticker
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