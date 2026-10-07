Aion 2 schließt einzigen Raid, weil die westlichen Spieler zu gut sind

Bis vor kurzer Zeit prangte der Weihestätte-Raid: Ludra noch mit einer Kachel im Auswahlmenü der Inhalte von Aion 2. Doch jetzt ist er weg? Die Entwickler erklären, warum.

Was ist mit dem Raid? Der Weihestätte-Raid: Ludra (auf Englisch: Sanctuary) gehört zu den knackigsten PvE-Herausforderungen in Aion 2 und setzt ein entsprechend hohes Itemlevel von den Teilnehmern voraus (2.700+). In der Frühzugangs-Phase gab es im Menü des MMORPGs auch eine extra Kachel für die Weihestätte. Doch die ist seit kurzer Zeit verschwunden.

Auf aion2.plaync.com erklärt NCSoft den Grund dafür. Die Entwickler haben den Raid aus dem Spiel genommen, weil die westlichen Spieler viel besser sind als erwartet. Konkret heißt es:

Während des Early Access wurde Ludra mit sehr viel weniger vorherigem Fortschritt besiegt, als wir erwartet hatten. Gleichzeitig sind wir aber extrem beeindruckt, dass sich einige Daevas eingehend mit dem Kampf beschäftigt, Strategien erarbeitet und die Mechaniken gemeistert haben. Das Abschließen von Ludra unter diesen Bedingungen war eine echte Leistung, und wir möchten allen Anerkennung zollen, die es geschafft haben. Alle Daevas, die Ludra in Europa während des Early Access abschließen konnten, werden einen einzigartigen Titel erhalten, um ihre Leistung zu würdigen.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Aion 2 fürs Erste ohne 10-Spieler-Raid

Wann kommt der Raid zurück? Das dauert offenbar eine kleine Weile. Am 16. Oktober 2026 möchten die Entwickler bekanntgeben, wann die 10-Spieler-Herausforderung ihr Comeback feiern wird. Bis dahin möchte man an einer überarbeiteten Version des Kampfes arbeiten.

Wenn Ludra zurückkehrt, wird sich die Identität des Raids im Kern nicht verändern, aber globale Spieler können neue und angepasste Mechaniken und Angriffsmuster erwarten, die nur in dieser Version des Kampfes zu finden sind. Spieler, die sich Ludra während des Early Access gestellt haben, werden wertvolle Erfahrungen mitbringen, aber es wird für alle Neues zu entdecken und zu meistern geben.

Das Comeback soll von einem besonderen Event begleitet werden, bei dem sich Spieler eine einzigartige Belohnung für den ersten Durchlauf verdienen können.

Was ist mit dem bereits erspielten Loot? Die bereits gelooteten Ludra-Ausrüstungsteile werden, wie der Raid, ebenfalls vorübergehend entfernt. Sobald die Weihestätte ihre Pforten erneut öffnet, landet die Beute aber wieder in den Taschen ihrer Besitzer.

Was haltet ihr von dieser Maßnahme? Wie weit seid ihr noch vom ersten Raid-Besuch in Aion 2 entfernt, mit Blick auf euer Itemlevel? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wer indes hingegen besondere PvP-Schlachten erleben möchte, sollte meinen Erfahrungsbericht von der Abyss-Front lesen: Ein Inhalt von Aion 2 ist so wunderbar Massively, ich hasse und liebe ihn gleichermaßen