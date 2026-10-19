Heute startet die offene Beta zu ArcheAge Chronicles im Rahmen einer Demo auf Steam. MeinMMO ist für euch live dabei und verrät euch, wann ihr spielen könnt.
Montag, 19.10.2026
16:06 Uhr
Noch knapp 3 Stunden, bis die Demo an den Start geht. Bislang könnt ihr sie noch nicht herunterladen.
Wir halten für euch die Augen offen, ob ihr sie einige Zeit vorher schon downloaden könnt oder wir uns bis 19:00 Uhr MESZ gedulden müssen. Da das Steam Next Fest allerdings auch um 19:00 Uhr beginnt, ist es wahrscheinlich, dass die Demo auch dann erst auftaucht.
14:56 Uhr
Noch gibt es leider keine Möglichkeit, die Testversion von ArcheAge Chronicles herunterzuladen. Die Entwickler haben auf Steam aber dafür schon verraten, welche Änderungen sie im Vergleich zum letzten Test vorgenommen haben – wir haben den Abschnitt für euch übersetzt:
- Klassen mit Geschlechterbindung (Gender Lock): In meinem letzten Brief hatte ich erwähnt, dass wir dieses Thema weiterhin prüfen werden. Seitdem haben wir noch mehr Feedback dazu erhalten und ich freue mich, mitteilen zu können, dass die Entwicklung nun läuft. Wir planen, nach und nach zusätzliche Geschlechteroptionen für ausgewählte Klassen einzuführen, anstatt für alle Klassen auf einmal. Diese Änderungen werden für die Demo zum Steam Next Fest noch nicht bereit sein, aber wir werden so bald wie möglich mehr über den Ablauf berichten.
- Synchronisation und Gesichtsanimationen: Beide fehlten in der Version des Netzwerktests und sind jetzt vollständig integriert. Das verleiht den Charakteren und Dialogen des Spiels eine stimmigere Präsentation.
- Audio: Die Netzwerkladungs-Version benötigte noch den Feinschliff beim Ton, was zu Problemen wie sich wiederholenden Kampfsoundeffekten und einem Mangel an Tiefe im Gesamtsound führte. Wir haben seitdem erhebliche Verbesserungen vorgenommen.
- Gruppenspiel: Wir haben das Teilen von Questfortschritten für Gruppenmitglieder hinzugefügt, die Logik verbessert, mit der Gruppenmitglieder demselben Kanal beitreten können, und mehrere Fehler behoben, die beim gemeinsamen Erkunden von Orientierungspunkten (POIs) auftreten konnten.
- Navigation in POIs und Dungeons: Das Finden des eigenen Weges ist ein wichtiger Teil der Erkundung, und wir möchten, dass die Spieler die Freiheit haben, die Dinge selbst herauszufinden. Allerdings waren einige Wege und Hinweise schwerer zu erkennen als beabsichtigt. Wir haben sie deutlicher gestaltet und eine Anleitung hinzugefügt, die erklärt, wie Hinweise angezeigt werden. So könnt ihr die verfügbaren Informationen besser verstehen, ohne dass das Entdeckungsgefühl verloren geht.
- PvP-Kanal: Wir wollten, dass mehr Spieler während der Demo PvP erleben können. Deshalb haben wir die Zugangsvoraussetzungen gesenkt, damit ihr schon viel früher als üblich auf einen PvP-Kanal zugreifen könnt.
- Weitere Korrekturen und Verbesserungen: Wir haben Kollisionsprobleme beim Klettern auf Leitern behoben, die Treffererkennung bei Angriffen verbessert, fehlende Übersetzungen ergänzt, flimmernde visuelle Effekte korrigiert und eine Reihe weiterer Verbesserungen vorgenommen.
14:00 Uhr
Hallo zusammen! Heute geht es los: Alle Interessierten können eine ganze Woche lang in ArcheAge Chronicles reinzocken.
Start ist um 19:00 Uhr MESZ auf Steam.
Ihr könnt dort die Demo einfach herunterladen, sobald sie verfügbar ist.
Ihr braucht also keinen zusätzlichen Zugang, sondern könnt dann einfach loslegen. Vorausgesetzt, die Server und der Start laufen reibungslos.
Wir sind für euch ebenfalls am Start und berichten euch, wie es läuft, wann ihr spielen könnt und ob es zu Verzögerungen kommt.
Arche Age Chronicles: Die wichtigsten Infos zur offenen Beta im Überblick
Wann ist die Demo spielbar? Ihr könnt die Demo vom 19. Oktober, 19:00 Uhr MESZ bis 26. Oktober 2026, 19:00 Uhr MESZ im Rahmen des Steam Next Fests spielen.
Wie kann man teilnehmen? Ihr könnt euch die Demo während der offenen Beta-Phase einfach über die Steamseite herunterladen. Ihr müsst euch also nirgends anmelden und könnt einfach reinspielen.
Welche Inhalte sind spielbar? Ihr könnt einen Teil der Diamond Shores erkunden, einem der früheren Gebiete des Spiels. Housing und Handel sind in der Demo zwar nicht enthalten, dafür könnt ihr erstmals PvP-Inhalte ausprobieren.
Insgesamt solltet ihr allerdings mit einem stark begrenzten Umfang rechnen und euch darauf einstellen, dass einige Funktionen noch fehlen oder Fehler auftreten.
In der Demo werdet ihr auch die Klassen ausprobieren können. Die mögen zwar auf den ersten Blick nicht besonders wirken, haben aber einige Kniffe parat. Gerade die Spezialisierungen sind besonders spannend: ArcheAge Chronicles präsentiert neue Klassen, sehen 0815 aus, doch die Spezialisierungen reißen es raus
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