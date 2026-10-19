16:06 Uhr

Noch knapp 3 Stunden, bis die Demo an den Start geht. Bislang könnt ihr sie noch nicht herunterladen.

Wir halten für euch die Augen offen, ob ihr sie einige Zeit vorher schon downloaden könnt oder wir uns bis 19:00 Uhr MESZ gedulden müssen. Da das Steam Next Fest allerdings auch um 19:00 Uhr beginnt, ist es wahrscheinlich, dass die Demo auch dann erst auftaucht.

14:56 Uhr

Noch gibt es leider keine Möglichkeit, die Testversion von ArcheAge Chronicles herunterzuladen. Die Entwickler haben auf Steam aber dafür schon verraten, welche Änderungen sie im Vergleich zum letzten Test vorgenommen haben – wir haben den Abschnitt für euch übersetzt: