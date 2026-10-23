ArcheAge Chronicles: Early Access, Release, Klassen und mehr in der Übersicht

ArcheAge Chronicles: Alles zum Early Access und Release

Soll es einen Early Access geben?

Ja, und zwar noch im 4. Quartal 2026. Ein genaues Datum gibt es bislang aber nicht. Klar ist aber, dass der Early Access auf Steam stattfinden wird und etwa 9 bis 12 Monate laufen soll.

Auf was für ein Bezahlmodell setzt ArcheAge Chronicles?

ArcheAge Chronicles nutzt ein Buy2Play-Modell. Ihr kauft das Spiel einmal und könnt es dann spielen, solange die Server live sind. Der Preis für die Early-Access-Version liegt bei knapp 30 US-Dollar. Ein optionales Abo soll es nicht geben. Beim Early Access verzichten die Entwickler zudem auf einen Ingame-Shop.

Welche Inhalte sind zum Start vom Early Access verfügbar?

ArcheAge Chronicles soll zum Early-Access-Start den folgenden Umfang bieten:

3 Regionen: Diamond Shores (bekannt aus der aktuellen Demo), Gylden Ruins und Astron Plains

Spielzeit pro Region: etwa 10+ Stunden

4 Klassen: Krieger, Ranger, Magier und Berserker (mit jeweils 2 der 3 geplanten Waffen)

Was ist zum finalen Release und den Plattformen bekannt?

Wenn der Plan der Entwickler aufgeht, sollte ArcheAge Chronicles im 3. oder 4. Quartal 2027 final erscheinen. Neben der Veröffentlichung auf dem PC ist auch ein Launch auf den aktuellen Konsolen geplant. Termine für einen möglichen Release gibt es aber noch nicht.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

ArcheAge Chronicles: Systemanforderungen für den PC

Laut den Entwicklern sollte euer PC die folgenden Systemanforderungen für ArcheAge Chronicles mindestens beziehungsweise im optimalen Fall erfüllen:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 (VRAM 8GB)

Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 11 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-12700/AMd Ryzen 7 5700X

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB / AMD Radeon RX 7700 XT (VRAM 12GB)

Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

ArcheAge Chronicles: Alles zu den spielbaren Klassen

Im Folgenden stellen wir euch kurz und knapp die 4 spielbaren Klassen der Early-Access-Version von ArcheAge Chronicles vor:

Krieger

Spielbare Waffen: Langschwert, Greatsword

Noch nicht verfügbar: Gladius plus Schild

Spielstil: Physischer Nahkämpfer oder Tank

Der Krieger ist ein vielseitiger Nahkämpfer, der sich je nach Waffe spürbar unterschiedlich anfühlt. Mit dem Langschwert in der Hand setzt er auf Paraden und Gegenangriffe. Sein Großschwert ist indes sehr langsam. Aber wo er hinschlägt, da steht nichts mehr. Das noch nicht verfügbare Gladius-Schwert bietet indes einen Mix aus schnellen Schlagabfolgen und Verteidigung.

Ranger

Spielbare Waffen: Beil, Langbogen

Noch nicht verfügbar: Armbrust

Spielstil: Physischer, schneller Nah- oder Fernkämpfer

Der akrobatische Ranger nimmt Feinde als Scharfschütze aus möglichst großer Distanz ins Visier. Im Nahkampf wechselt ihr auf das Beil, das ihr mit flinken Manövern kombiniert, um euren Gegenüber zu überwältigen. Die noch nicht verfügbare Armbrust ist deutlich träger als der Langbogen, hat dafür aber auch mehr Wumms, spezialisierte Bolzen und einen Flächenangriff.

Magier

Spielbare Waffen: Elementarstab, Zweihandkrummschwert

Noch nicht verfügbar: Lebensstab

Spielstil: Zaubernder Fernkämpfer oder Heiler

Magier starten mit dem Elementarstab und kombinieren Feuer- sowie Blitzangriffe, um ihre Feinde in die Knie zu zwingen. Nach dem Tutorial könnt ihr dann auf den magischen Zweihänder wechseln, der elegante Bewegungen mit Frostmagie kombiniert. Sobald der Lebensstab im Spiel ist, könnt ihr aber auch die Rolle des Heilers übernehmen, um eure Verbündeten zu verarzten.

Berserker

Spielbare Waffen: Axt plus Schild, Kriegshammer

Noch nicht verfügbar: Großschild

Spielstil: Physischer Nahkämpfer oder Tank

Der Berserker setzt noch etwas mehr auf Wucht und Kraft als der Krieger. Im Kampf nutzt er Kriegsschreie, tödliche Flächenangriffe und Ansturmfähigkeiten. Bemerkenswert: Sein Großschild kommt ohne Haupthandwaffe.

Bleibt der Genderlock bei den Klassen? In der Demo steht es fest, welches Geschlecht jede Klasse hat. Für den Early Access und die finale Version möchten die Entwickler den Genderlock aber entfernen. Zudem sollen die fehlenden Waffen nach und nach zugänglich gemacht werden.

ArcheAge Chronicles: Dungeons, Raid, PvP – Alles zu den Inhalten

ArcheAge Chronicles ist ein Action-MMORPG, das seinen Fokus auf Story, die Erkundung der Welt und Herausforderungen für Solisten sowie kleine Gruppen legt, aber in einer persistenten Welt mit hunderten anderen Spielern. Neben den Story-Quests erwarten euch die folgenden Aktivitäten:

Dungeons

Raids

PvP

Crafting

Handel

Housing

Gilden-Inhalte

Die Entwickler von ArcheAge Chronicles möchten dabei, dass ihr euch voll auf die Bereiche konzentriert, die euch Spaß machen. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss. Im vergangenen Jahr sprachen die Entwickler übrigens mit uns über die Besonderheiten ihres Spiels. Schaut gern mal rein: Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten