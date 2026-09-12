WoW: In Patch 12.2 erreicht Xal’atath ihr Ziel – und Untote werden Paladine

Der nächste Patch von World of Warcraft wurde auf der BlizzCon enthüllt. Wir wissen, was uns bevorsteht – denn Xal’atath erreicht ihr Ziel.

Auf der BlizzCon hatten sich viele neue Informationen zur nächsten Erweiterung von World of Warcraft erhofft – The Last Titan. Doch daraus wurde nichts. Warum genau? Es würde zu viel von dem spoilern, was noch in Midnight geschehen wird. Doch immerhin zeigt Ion Hazzikostas, was genau Xal’atath in Patch 12.2 tun wird – denn sie erreicht den Kern der Welt und damit die Weltenseele Azeroths. Achja, sie ist übrigens auch eine neue Heldin in Heroes of the Storm.

Ein neuer Trailer zeigt, was geschehen wird:

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Was ist der Plan von Xal’atath? Xal’atath ist durch die Übernahme des Sonnenbrunnens bis in den Kern von Azeroth vorgedrungen und steht nun vor der Kernkammer – dem Ort, an dem die Weltenseele Azeroths von den Titanen gefangengehalten und „genährt“ wird, damit sie selbst eines Tages ein Titan wird.

Xal’atath gelingt es, die Barrieren zu durchdringen und sich Zugang zur Kammer zu verschaffen. Sie spricht ihren Plan ganz deutlich aus: Sie will mit der Weltenseele verschmelzen, um selbst ein Wesen zu werden, das frei von Angst leben kann und alles im Kosmos zu verschlingen, das ihr gefährlich werden könnte.

Wann erscheint der Patch? Ein genaues Release-Datum für den Patch 12.2 gibt es noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass das erst im Dezember dieses Jahres oder gar Anfang 2027 der Fall sein wird. Immerhin ist Patch 12.1 noch recht frisch und der nächste Patch – 12.1.5 – wird vermutlich im Oktober erscheinen.

Neue Völker werden Paladine

Eine weitere Information für Patch 12.2 ist der Umstand, dass es eine größere Klassen-Volk-Vielfalt geben wird. Dieses Mal wird für Paladine das Spektrum erweitert.

Welche Völker können künftig Paladin werden? Künftig sind auch die folgenden 3 Völker in der Lage, Paladin zu werden:

Nachtelfen

Verlassene

Trolle (Dunkelspeere)

Ob es für diese Völker entsprechende Erklärungen gibt, warum sie auf einmal zum Licht gefunden haben, bleibt abzuwarten – aber gerade bei den Nachtelfen und Verlassenen wäre das wohl notwendig.

Was haltet ihr von den kommenden Eskapaden von Xal’atath in Patch 12.2? Freut ihr euch darauf der untoten Elfe aus Leerenmagie endlich das Handwerk zu legen und zu sehen, wie das Midnight-Kapitel endet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Mehr Infos live von der BlizzCon gibt’s in unserem Ticker zur Show.