StarCraft bekommt riesigen Shooter, aber es gibt eine schlechte Nachricht

Ein neues StarCraft-Spiel wurde auf der BlizzCon 2026 angekündigt. Es wird ein Shooter – und er soll richtig, richtig groß werden.

Schon im Vorfeld der BlizzCon gab es einige Gerüchte und Hinweise, dass ein neues StarCraft-Spiel in der Mache ist. Jetzt wissen wir: Es kommt. Wie erwartet, handelt es sich dabei allerdings nicht um ein neues RTS-Spiel, sondern um einen Shooter.

Video starten Starcraft kündigt im Trailer auf der BlizzCon seine Rückkehr an Autoplay

StarCraft ist zurück – es wird düster, brutal und grausam

Was zeigt der Trailer? Der erste Trailer gibt schon einen ziemlich guten Eindruck davon, was das StarCraft-Spiel bieten wird – und das wird ziemlich düster. Ihr seht die Ausbildung eines Space Marines, der in den Rängen immer weiter aufsteigt und in Übungen und Einsätzen mehr und mehr erreicht.

Doch dann ändert sich alles – sein erster Kampfeinsatz gegen die Zerg steht an. Von ihm kommt nicht mehr zurück, als eine unschöne Suppe aus Fleisch und Blut. All die Versprechen von Ruhm und Ehre des Dominion wurden gebrochen. Er war nicht mehr als ein Stück Fleisch, das im Kampf gegen die Zerg aufgerieben wurde.

Viel bleibt nicht von dem Space Marine.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem neuen StarCraft-Spiel handelt es sich um einen Shooter aus der First Person – also einem richtigen Action-Shooter.

Genaue Details zum Gameplay sind noch nicht bekannt. Allerdings dürfte das Spiel eine Multiplayer-Erfahrung werden, denn anderes kann man sich bei Blizzard gar nicht vorstellen.

Wir tragen relevante Infos nach, sobald sie bekannt werden.

Wann erscheint der Shooter? Ein Release-Datum für das Spiel gibt es bisher noch nicht, allerdings sollte man mit der Veröffentlichung nicht in der nächsten Zeit rechnen. Blizzard plant hier mit einem Release erst im Jahr 2030 – also in frühestens 3 ½ Jahren.

Was haltet ihr von einem StarCraft-Shooter? Gefällt euch die Idee? Oder hättet ihr lieber ein Strategie-Spiel gehabt? Falls ihr noch mehr von der BlizzCon 2026 erfahren wollt, dann werft doch einen Blick auf unseren Live-Ticker. Dort haben wir alle Infos für euch.