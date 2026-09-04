Blizzard deutet neues StarCraft-Spiel an, eine Website spielt verrückt

Ein erster Teaser für die BlizzCon „leakt“ ein neues Spiel zu StarCraft. Die Beweise könnten Kopfschmerzen bereiten.

In ziemlich genau einer Woche beginnt die BlizzCon 2026 und die hat schon jetzt das Potenzial, eine der größten überhaupt zu sein. Denn nicht nur Fans von World of Warcraft dürften sich auf gleich zwei Ankündigungen freuen – The Last Titan und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein WoW Classic+ – sondern auch StarCraft-Fans. Den Hinweis darauf gibt Blizzard selbst, denn ihre offizielle Website spielt verrückt.

Mit StarCraft hat Blizzard lange nichts mehr getan. Eines der letzten Spiele war StarCraft II – das stammt ursprünglich aus 2010:

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Grafikfehler und Glitches – Was passiert da?

Was ist das für ein Teaser? Wer die Website von StarCraft Remastered aufsucht, der wird dort einige Probleme feststellen, die auf den ersten Blick wie Grafikfehler oder Glitches wirken. Mal flackert das Bild vollständig, dann zucken und verzerren sich einzelne Elemente auf der Website oder ändern ihre Position.

Klar ist allerdings: Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um einen gewollten Effekt, der seit einigen Stunden aktiv ist. Solche Teaser hat Blizzard in der Vergangenheit schon häufiger eingebaut – etwa bei der Hackerin Sombra aus Overwatch, die damals über ein langes Rätsel gefunden werden musste.

Was wurde noch gefunden? Einige findige Nutzer haben bereits den Code der Website durchsucht und auf Reddit ihre Funde geteilt. Demnach sind ganze 8 geheime Nachrichten im Code versteckt:

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Bei den Nachrichten handelt es sich um Daten, die verschiedene Vorfälle erklären. Es geht um verschickte Waren, aber auch um medizinische Berichte und um eine Person, die versucht hat, ohne Zugangsdaten auf ein System zuzugreifen.

Was für ein Spiel könnte das sein? Das wahrscheinlichste wird sein, dass wir endlich den StarCraft-Shooter zu Gesicht bekommen, der uns schon vor vielen Jahren versprochen wurde, aber nie das Licht der Welt erblickt hat. Ein Shooter rund um die Heldin Nova wurde schon vor über 20 Jahren beerdigt. Seither gab es wohl mehrere Versuche, doch noch ein solches Projekt umzusetzen – und genau das könnte jetzt anstehen. Vielleicht in der Manier von Destiny als „MMO-Shooter“ – oder aber als KO-OP-Abenteuer.

Natürlich wäre auch denkbar, dass Blizzard seit einer Weile an StarCraft III arbeitet und ein neues RTS ankündigt. Das erscheint aber aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Zum einen ist StarCraft I und StarCraft II noch heute extrem beliebt in verschiedenen asiatischen Regionen und wird auch noch immer unterstützt. Zum anderen ist die Haupt-Geschichte von StarCraft auserzählt. Mit der Erweiterung Heart of the Void wurde der große Haupt-Plot gelöst und die ultimative Bedrohung besiegt.

Das heißt natürlich nicht, dass hier nicht etwas Neues auftauchen könnte – aber es sind doch kleine Hemmnisse.

Wann wissen wir mehr? Was genau hinter diesem Teaser steckt, erfahren wir wohl erst auf der BlizzCon, also am 12. September in den späten Abendstunden. Sollte es tatsächlich einen neuen StarCraft-Titel geben, denn wird dieser wohl während der Opening Ceremony vorgestellt. Das wäre auch eine große Ankündigung, die potenziell die verdächtige Lücke im Ablaufplan der BlizzCon füllen könnte.