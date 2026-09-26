Einer der wichtigsten Zauberer aus Harry Potter lungerte schon 12 Jahre vor seinem eigenen Film in Hogwarts herum

Phantastische Tierwesen ist die Prequel-Reihe zu Harry Potter. Doch wer genau aufpasst, konnte den Hauptcharakter schon 12 Jahre zuvor in den Original-Filmen entdecken. Was er dort verloren hat, sorgt für einige Theorien.

Fünf Jahre nach dem letzten Film von Harry Potter startete im November 2016 die Prequel-Reihe Phantastische Tierwesen. Dort geht es nicht mehr um den Jungen mit der Blitznarbe, sondern um den magischen Zoologen Newt Scamander.

Fans der Bücher war der Name schon damals nicht unbekannt. In der magischen Welt war Newt einer der bedeutendsten Forscher magischer Tierwesen. Sein Buch mit dem Titel „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ wurde weltberühmt und landete unter anderem auf dem Lehrplan von Hogwarts.

Nur wenige wissen jedoch, dass Newt vor seiner eigenen Filmreihe auch schon in den Filmen von Harry Potter zu sehen war. Genauer gesagt geht es um Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Der dritte Teil der Reihe gilt für viele als bester Film des Franchises und erschien ganze 12 Jahre vor Phantastische Tierwesen.

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So findet man Newt in Harry Potter

In Harry Potter und der Gefangene von Askaban wurde Newt jedoch noch nicht von Eddie Redmayne, und auch keinem anderen Schauspieler verkörpert. Er taucht nämlich nicht als richtiger Charakter, sondern als Name auf der Karte des Rumtreibers auf.

In einer Szene übergeben Fred und George die Karte an Harry. Sie demonstrieren die Macht des magischen Gegenstands und man erhält einen kurzen Blick auf die Karte. Pausiert man den Film etwa bei 1:00:12, kann man deutlich den Namen Newt Scamander erkennen.

Das bedeutet: Newt muss zu dieser Zeit in Hogwarts gewesen sein. Dass sich die Karte irrt, ist eigentlich nicht möglich. Nicht einmal Peter Pettigrew war in seiner Rattenform vor der Karte sicher.

Das führt zu der Frage, warum Newt genau zu diesem Zeitpunkt in den Gängen von Hogwarts herumlungerte. Man muss bedenken, dass der Magizoologe von der Schule verwiesen wurde, lange bevor Harry überhaupt geboren wurde. Inzwischen müsste er um die 100 Jahre alt sein. Kein besonders typisches Alter, um eine Schule zu besuchen.

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Diese Theorien erklären, warum Newt in Hogwarts war

Eine offizielle Erklärung zu Newts Auftritt in Harry Potter und der Gefangene von Askaban gibt es nicht. Es gibt jedoch einige Theorien, die von Fans zum Beispiel auf Reddit oder YouTube diskutiert werden:

1. Besuch bei Dumbledore

Die vermutlich realistischste Erklärung wäre, dass Newt seinem alten Freund Dumbledore einen Besuch abstatten wollte. Die beiden hatten eine enge Beziehung, wie man auch in den Filmen von Phantastische Tierwesen sieht.

Als Newt der Schule verwiesen wurde, war Dumbledore noch Professor in Hogwarts. Er setzte sich für Newt ein, aber ohne Erfolg. Jetzt, wo Dumbledore zum Schulleiter aufgestiegen ist, kann er Newt zwar keine Schulausbildung mehr bieten. Aber er wird ihn sicher gerne zu Besuch empfangen, um ein Tässchen Tee zu trinken und über Tierwesen zu plaudern.

2. Besuch seines Enkels

Möglicherweise wollte Newt auch nicht Dumbledore, sondern seinen Enkel Rolf Scamander besuchen. Rolf war nur ein Jahr jünger als Harry und müsste zu dieser Zeit daher in seinem zweiten Hogwarts-Schuljahr gewesen sein.

Dass Eltern ihre Kinder oder Enkelkinder einfach so besuchen, ist in Hogwarts allerdings etwas unüblich. Die Theorie ist deshalb eher unwahrscheinlich.

Rolf heiratete später übrigens Luna Lovegood, die eine berühmte Naturforscherin wurde.

3. Rettung von Seidenschnabel

Eine etwas weitreichendere Theorie besagt, dass Dumbledore den magischen Tierexperten nach Hogwarts bestellt hat, um für die Rettung des Hippogreifs Seidenschnabel zu sorgen.

Zeitlich würde das passen. Die Szene, in der Harry die Karte bekommt, spielt nämlich nach der Unterrichtsstunde, in der Seidenschnabel Draco verletzt. Im Hintergrund wurden also vermutlich schon die Behörden alarmiert. Dumbledore hat sicherlich geahnt, dass der Hippogreif in Lebensgefahr schwebt. Um ihn zu retten, würde es nur Sinn ergeben, seinen alten Freund Newt zu kontaktieren, der mehr als nur ein bisschen Erfahrung in der Rettung magischer Geschöpfe hat.

Dass Newt diesem Ruf folgen würde, ist selbstverständlich. Dazu kommt, dass Newts Mutter Hippogreife gezüchtet hat. Er hat also sogar eine besonders starke Verbindung zu den Tieren.

4. Newt als Geist

Tatsächlich ist das genaue Todesdatum von Newt nicht bekannt. Einige vermuten daher, dass Newt zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, und nun als Geist durch Hogwarts spukt (z.B. Harry Potter Theory auf YouTube).

Geister werden durchaus auf der Karte des Rumtreibers angezeigt. Die Theorie wäre also nicht unmöglich. Dazu kommt ein ominöses Portrait in Dumbledores Büro, das den Tod von Newt andeuten könnte (via quora.com).

Trotzdem wirkt die Theorie eher unwahrscheinlich. Wäre Newt wirklich zu einem Hogwarts-Geist geworden, hätte man das sicher mal irgendwo erwähnt, und sei es nur in einem Interview.

5. Entflohene Niffler

Ein Kommentator auf YouTube sieht es hingegen ganz realistisch: „Auch wenn er alt ist, rennt er immer noch umher und jagt Niffler“ (rottenaweaken auf YouTube).

Das würde in der Tat zu Newt passen.

Wie ein anderer Nutzer in den YouTube-Kommentaren scherzt, könnte es sich natürlich auch einfach um ein lustiges Easter Egg der Produzenten handeln, das nicht wirklich eine Bedeutung hat (ImperfectGaming auf YouTube). Nichtsdestotrotz macht es Spaß, über die Theorien zu diskutieren und seine eigene Geschichte im Kopf zusammenzuspinnen. Lasst uns also gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu der Sache denkt und was eure Theorie ist.

Der dritte Teil von Harry Potter bietet noch einige andere spannende Fan-Theorien. Besonders interessant ist die um die Wahrsagelehrerin Sybill Trelawney, die möglicherweise unwissentlich einen wichtigen Tod der Reihe vorausgesagt hat: Hat die schrullige Wahrsagelehrerin aus Harry Potter schon in Band 3 einen der wichtigsten Tode vorhergesagt?