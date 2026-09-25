EA FC 27: Schnell Münzen verdienen und ein starkes Team aufbauen

Ihr wollt schnell Münzen in EA FC 27 verdienen? MeinMMO stellt euch die besten und effektivsten Methoden vor. Alle Optionen sind unterschiedlich effektiv und benötigen unterschiedlich viel Zeit.

Wir stellen euch in unserem Artikel verschiedene Methoden vor, um schnell Münzen in EA FC 27 zu verdienen. Wir erklären euch im Detail, was ihr beachten müsst und wie groß die Belohnungen sind.

Die besten Methoden um Münzen zu verdienen:

Spielt so viele Matches wie möglich

Mittlerweile bekommt ihr für jedes absolvierte Match Münzen, selbst gegen KI-Gegner. Daher lohnt sich jedes einzelne Match, wenn ihr Münzen verdienen wollt. Folgende Optionen habt ihr:

Squad Battles (PvE): Geringer Aufwand, aber auch vergleichsweise geringe Belohnungen. Dafür dauern die Matches pro Halbzeit nur 4 Minuten. Pro Woche solltet ihr mindestens 15 Stück abschließen. Rangbelohnungen gibt es immer sonntags.

Geringer Aufwand, aber auch vergleichsweise geringe Belohnungen. Dafür dauern die Matches pro Halbzeit nur 4 Minuten. Pro Woche solltet ihr mindestens 15 Stück abschließen. Rangbelohnungen gibt es immer sonntags. Division Rivals (PvP): Je nach Gegner fällt der Aufwand unterschiedlich aus, die Belohnungen fallen mittelmäßig bis gut aus.

Je nach Gegner fällt der Aufwand unterschiedlich aus, die Belohnungen fallen mittelmäßig bis gut aus. FUT Champions/Weekend League (PvP): Hoher Aufwand, aber auch hohe Belohnungen. Hier könnt ihr richtig kassieren (Münzen und starke Karten/Packs), aber ihr müsst auch gut spielen, um mithalten zu können

Hoher Aufwand, aber auch hohe Belohnungen. Hier könnt ihr richtig kassieren (Münzen und starke Karten/Packs), aber ihr müsst auch gut spielen, um mithalten zu können Live Events (PvP/PvE): Geringer Aufwand, dafür aber zeitlich begrenzt. Die Belohnungen fallen, je nach Event, durchaus üppig aus.

Münz-Boosts können den Anteil an Münzen zusätzlich erhöhen. Dann erhaltet ihr zum Match-Gewinn zusätzlich Münzen (500 oder 1.000).

Hohen Rang Division Rivals und Fut Champions erreichen

Die besten Belohnungen und die meisten Münzen bekommt ihr in den kompetitiven Spielmodi Divison Rivals und FUT Champions.

Division Rivals: steht euch jederzeit zur Verfügung. Je höher ihr aufsteigt, desto schwerer werden die Partien aber desto besser die Belohnungen. Auf hohen Rängen winken euch schnell mehrere zehntausend Münzen.

steht euch jederzeit zur Verfügung. Je höher ihr aufsteigt, desto schwerer werden die Partien aber desto besser die Belohnungen. Auf hohen Rängen winken euch schnell mehrere zehntausend Münzen. FUT Champions: müsst ihr euch mit Champions-Punkten, die ihr pro Rivals-Match oder für bestimmte Aufgaben erhaltet, freischalten. Die Belohnungen für viele Siege sind groß, aber die Matches sind anspruchsvoll.

Aufgaben abschließen

Im Menü von Ultimate Team könnt ihr euch Aufgaben anzeigen lassen. Auch hier könnt ihr relativ zügig kleinere und größere Mengen an Münzen verdienen + zusätzliche Münz-Booster. Damit kommen vor allem in den ersten Tagen relativ schnell größere Mengen an Münzen zusammen, die ihr wiederum ausgeben könnt.

EA FC ergänzt regelmäßig neue Aufgaben, einige haben aber wiederum ein Ablaufdatum. Also wundert euch nicht, wenn ein paar Tage später manche Aufgaben verschwunden sind.

Gutes Beispiel ist etwa die Aufgabe “Meisterung Erstbesitz”: Spielt ihr 25 Matches nur mit Erstbesitz-Profis, erhaltet ihr 10.000 Münzen. Spielt ihr insgesamt 100 Spiele, winken euch noch einmal 10.000 Münzen. Das ist leicht verdientes Geld.

Im aktuellen Season Pass befinden sich auch immer kleinere und größere Münz-Mengen.

Allein die erste Meisterungs-Stufe gibt euch 10.000 Münzen

Die „Bronze Pack“-Methode

Wenn ihr Geduld mitbringt, ist die „Bronze Pack“-Methode ein bewährter Weg, um Münzen zu verdienen. Diese Methode gibt es schon seit Jahren und gilt als sicher. Die „Bronze-Pack“-Methode ist zwar vielleicht nicht mehr so stark wie früher, hat aber nach wie vor ihre Vorteile.

Bronze-Packs kosten 750 Münzen und sind damit sehr günstig. Wenn ihr jeden Gegenstand im Pack zum Mindestpreis von 200 Münzen einstellt, dann verdient ihr mit 10 Items schnell 2.000 Münzen oder mehr, sofern ihr den „Sofort-Kaufen“-Preis erzielt.

Es geht aber noch besser. Denn manche Spieler aus den Bronze-Packs können besonders wertvoll sein, wenn sie aus einer beliebten Liga stammen oder ein hohes Tempo haben. Hinzu kommt, dass diese Spiele auch für SBCs gebraucht werden. Dann kann bereits ein einzelner Spieler so viel Wert sein wie das ganze Pack zusammen.

Günstige Packs mit Inhalt, der sich gut verkaufen lässt.

Pack-Vorschau (Gold und Silber) nutzen

Einmal alle 24 Stunden könnt ihr euch den Inhalt eines Silber- und eines Gold-Packs ansehen. Ihr seht dadurch genau, welche Spieler und Verbrauchsitems sich in dem Pack befinden.

Gefallen euch die Inhalte oder haben die Profis oder Items auf dem Transfermarkt einen hohen Wert, dann könnt ihr das Pack kaufen. Ihr könnt durch die Vorschau mit dem Transfermarkt gut einschätzen, ob ihr den Wert des Packs wieder einspielen könnt.

EA FC 27: So sieht die Vorschau von einem Silber-Pack aus. Gefällt euch der Inhalt, könnt ihr das Pack direkt kaufen. Alle 24 Stunden könnt ihr das Pack neu würfeln.

Sniping

Beim „Sniping“ geht es darum, unterbewertete Artikel schnell zu identifizieren und zu kaufen, bevor andere die Chance dazu haben. Diese Methode erfordert schnelle Reflexe und ein gutes Gespür für Marktpreise. Das heißt, ihr müsst erkennen, ob ein Spieler derzeit unter Wert verkauft wird.

Die Methode ist vor allem für Spieler empfehlenswert, die schon lange EA FC spielen und ein Gespür dafür haben. Für Anfänger und Einsteiger können wir diese Methode nur bedingt empfehlen.

„Fodder“-Methode

Als „Fodder“ bezeichnet man in EA FC Spieler der Seltenheitsstufe „Gold“, die in SBCs verwendet werden. Ihr Preis schwankt je nachdem, welche Art von SBCs gerade verfügbar sind. Bei dieser Methode geht es darum, Spieler zu einem niedrigen Preis zu erwerben und sie zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Ein guter Zeitpunkt, um in diese Art von Spielern zu investieren, sind Phasen, in denen nur wenige SBCs verfügbar sind. Etwa dann, wenn unbeliebte SBCs erscheinen.

Der Nachteil der Methode: Ihr müsst erst einmal investieren und dann abwarten, bis die Nachfrage steigt. Wollt ihr schnell zu Geld kommen, ist diese Methode bedingt geeignet. Außerdem müsst ihr den Markt und die Interessen der Käufer im Blick haben.

Wir stellen euch alle Neuerungen im Karrieremodus von EA Sports FC 27 vor und erklären, was ihr beachten müsst. Die interessantesten Änderungen betreffen vor allem den Transfermarkt und die Ratings. Mehr dazu auf MeinMMO: EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick