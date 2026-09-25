Welche Klasse solltet ihr in WoW: Forever spielen? Die großen und kleinen Änderungen

“Forever” ist ein Neuanfang für World of Warcraft, warum wagt ihr dann nicht auch einen Neuanfang? Egal, ob ihr brandneue Spieler seid oder schon jede Klasse in Retail und Classic auswendig kennt, jeder sollte sich die Frage stellen: Welche Klasse soll ich in Forever spielen?

In erster Linie bin ich ein Freund von einer Wahl nach Gefühl. Du magst Gimli und Legolas? Dann wird es dir niemand übel nehmen, wenn du Zwerg-Krieger und Nachtelf-Jäger spielst. Während in Classic die Kombinationen von Volk und Klasse ziemlich eingeschränkt waren, kommen mit Forever auch neue Möglichkeiten, die es teilweise noch nicht einmal in Retail gibt, wie zum Beispiel Untote Paladine.

Es sei aber gesagt, dass Forever noch in der Beta ist und sich noch wirklich viel ändern kann bis zum Release in der Nacht vom 4. Auf den 5. November.

Für Unentschiedene: Paladin, Schamane und Druide – die “Alleskönner”

Paladin ist wohl die Klasse, die in der Beta am häufigsten gespielt wird. Das liegt daran, dass die zauberwirkenden und schwergerüsteten Kämpfer in Classic als die Personifizierung von “Jack of all trades, master of nothing” ist. In Forever hat die einstige “Meme-Klasse” eine ganzes Paket an Änderungen bekommen, die sie nicht nur verbessern, sondern auch den Spielstil geschmeidiger machen.

Paladine können jetzt auch verspotten und haben mehr Angriffe, wodurch sie endlich auch in Classic wirklich jede der drei Rollen erfüllen können: Tank, Schaden und Heiler. Nur den Fernkampf haben sie noch nicht so gut drauf wie die anderen Alleskönner-Klassen.

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Druiden sind wohl die klassischen Alleskönner. Als Gestaltwandler können sie als Bär tanken, als Katze im Nahkampf oder als Eule im Fernkampf Schaden verursachen oder als Baum heilen. Im Gegensatz zu Classic haben Druiden jetzt auch einen normalen Wiederbelebungszauber, zusätzlich zum “Battle-Rez”.

Schamanen bekommen jedoch etwas größere Änderungen. Alle Totems können jetzt gleichzeitig gesetzt werden und beim Verstärker-Schami kommt eine neue Rolle hinzu, die von Anfang an eigentlich geplant war. Felsbeißer kann jetzt die Bedrohung erhöhen lassen, wodurch man jetzt endlich auch halbwegs tanken kann. Ob das am Ende ausreicht Ende ausreicht, um als “richtiger Tank” zu gelten, müssen wir noch sehen. Ansonsten kann ein Schamane somit auch so ziemlich alles: Heilen, Fernkampf, Nahkampf und Tanken.

Niemals alleine: Jäger und Hexenmeister – die Klassen mit Begleitern

Jäger galten seit jeher als die Klasse, die zum Leveln am einfachsten ist. Gegner beschießt man aus einer sicheren Distanz, während ein Tier-Begleiter diese ablenkt. In Forever wird dieser Spielstil ein wenig aufgelockert. Treffsicherheit gibt mit “Einsamer Wolf” ein Talent, das euch als Schützen stärker macht, wenn ihr ohne “Pet” unterwegs seid. Der Überleben-Baum geht die Retail-Route und verstärkt das Nahkampf-Potential der Klasse.

Auch Menschen können jetzt Jäger sein. Gnome bekommen Priester und Zwerge geben jetzt der Allianz endlich Schamanen.

Hexenmeister ziehen ihre Begleiter nicht aus dem Wald, sondern aus den ewigen Weiten des wirbelnden Nether. Die Dämonenbeschwörer sind den meisten als Spender von Lutschkieseln (so nennen wir die Gesundheitssteine) bekannt. Wie bei vielen anderen Klassen, werden die Stärken der unterschiedlichen Spezialisierungen mit neuen Fähigkeiten hervorgehoben, um sie voneinander besser zu unterscheiden.

Krieger und Priester – die ewigen Tanks und Heiler?

Krieger sind in Classic am liebsten in der Rolle des Tank gesehen. Klassisch mit Plattenrüstung, Schwert und Schild – oder einem zweiten Schwert – sind sie die Waffenmeister der WoW-Klassen. Wut-Management ist hier keine Therapie, sondern Kernaspekt der Klasse und in Forever wird dahingehend vieles einfacher. Wut bleibt zum Beispiel länger bestehen, wenn man die Haltungen wechselt.

Priester haben nicht nur eine, sondern gleich zwei Heiler-Spezialisierungen. Wer Schaden machen will, darf sich in Forever auf mehr Schadensfähigkeiten im Schatten-Baum freuen. Eine Classic-Besonderheit war, dass jedes Volk eine eigene Priester-Fähigkeit bekommen hat. Das ist zwar immer noch der Fall, jedoch wurden diese etwas überarbeitet, damit man nicht das Gefühl hat, nur Zwerg-Priester spielen zu müssen.

“Irgendwer muss es ja machen”? – Heilen und Tanken macht sehr viel Spaß, scheut euch also nicht, diese Rollen einzunehmen.

“Tanken und Heilen? Nicht mit mir!” – Schurken und Magier

Gut, auch die Pet-Klassen haben keine wirkliche Möglichkeit, die Gruppe zu heilen, aber auf niedrigen Stufen können die Pets zum Notfall auch mal tanken. Vor allem unfreiwillig, wenn die Hunter wieder vergessen haben “Knurren” auszuschalten.

Schurken hingegen können wirklich nur Schaden machen. In Classic waren die drei Talentbäume noch ziemlich ähnlich vom Gefühl her. In Forever wird den Spezialisierungen etwas mehr Einzigartigkeit geschenkt: “Meucheln” konzentriert sich vor allem auf Gifte, “Kampf” auf direkten Waffenschaden und “Täuschung” konzentriert sich auf alles, was mit Herumschleichen und Überraschungsangriffen zu tun hat. Zudem bleiben Kombopunkte jetzt am Ziel, selbst wenn man mal kurz wechselt – und die Energie regeneriert sich endlich gleichmäßig.

Magier haben sich nicht allzu sehr zu Classic geändert. Sie machen noch immer starken Flächenschaden, jedoch wurden sie dahingehend etwas generft. Dafür ist der “Frostfeuerblitz” jetzt eine Standard-Fähigkeit, wodurch man den Feuer- und Frost-Baum besser kombinieren kann. Außerdem dürfen sich Arkan-Magier über mehr Fähigkeiten freuen und nicht nur “Arkane Geschosse” spammen.