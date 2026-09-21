EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick

Wir stellen euch alle Neuerungen im Karrieremodus von EA Sports FC 27 vor und erklären, was ihr beachten müsst. Die interessantesten Änderungen betreffen vor allem den Transfermarkt und die Ratings.

Der Karrieremodus von EA FC ist ein Offline-Einzelspielermodus, in dem ihr die komplette Laufbahn im Fußball entweder als einzelner Spieler oder als Manager (Trainer) erlebt. Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem den Management-Modus.

Die größten Neuerungen betreffen hier den Transfermarkt und die dynamischen Ratings. Daneben gibt es noch Detail-Anpassungen. Wir stellen euch diese Veränderungen ausführlich vor.

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Neues Transfersystem

Wie sah es vorher aus? Im alten FC 26 gab es ein Gespräch mit dem Spieler und dessen Vertretung. Dafür habt ihr ein Gespräch in einer schicken 3D-Ansicht geführt, in dem ihr mit dem Spieler oder dem Clubvorstand an einem Tisch gesessen habt.

Was hat sich verändert? Dieses System wurde entfernt. Jetzt laufen Verhandlungen über ein schnödes Menü, welches wie ein Handy aussieht. Hier könnt ihr über Preise und Verpflichtungen sprechen.

Spannendste Neuerung: Potentielle Spieler sprechen parallel mit anderen Vereinen, die ebenfalls Gehalt und Ähnliches anbieten. Zusätzlich hat der Spieler ein eigenes Interesse, wo er gern spielen möchte. Das heißt, die Verhandlungen gehen mehrfach hin und her, bis es tatsächlich einen Vertrag gibt. Im ärgerlichsten Fall lehnt der Spieler euer Angebot ab und geht zur Konkurrenz.

Außerdem spielen Rivalitäten eine wichtige Rolle: Ihr wollt einen Spieler von einem Verein übernehmen, dieser Club hat aber eine starke Abneigung gegen euch? Dann ist die Chance für einen Transfer denkbar gering.

Änderungen am Scouting

Wie sah es vorher aus? In EA FC 26 war das Scouting ein mehrstufiges Verfahren, bei dem ihr nach und nach die Werte des potentiellen Kandidaten aufgedeckt habt. Abschließend konntet ihr euch für oder gegen ein Gespräch entscheiden. Der Schwerpunkt lag aber auf dem Rating des Spielers.

Was hat sich verändert? In EA FC 27 wurde diese schrittweise Enthüllung der Profi-Werte entfernt. Die Werte werden sofort enthüllt. Aber es gibt 4 Scouting-Phasen, in denen andere Werte für das Management enthüllt werden. Dazu gehören:

Leistungsfähigkeit auf dem Feld

das mögliche Potenzial des Profis in der Zukunft

das Interesse des Profis an einer möglichen Verpflichtung, die Kosten und die Zufriedenheit

die Wahrscheinlichkeit, wie interessiert die Person an einem Wechsel zu euch ist

Dynamisches Rating

Wie sah es vorher aus? Im alten FC 26 hat jeder Spieler ein festes Rating, was sich über das Training noch steigern lässt. Das Rating bleibt aber ansonsten unverändert. In EA FC 26 spielten Zufriedenheit oder Fitness für das allgemeine Rating des Profis keine Rolle.

Was hat sich verändert? In EA FC 27 ist das Rating eurer Profis hingegen kein fester Wert mehr, sondern dynamisch. Verschiedene Aktionen können sich auf das Rating auswirken: Ist euer Profi etwa unzufrieden oder nicht fit, dann sinken die Werte temporär. Ist euer Profi hingegen glücklich und trainiert regelmäßig, dann steigen die Werte.

Verletzungen, Trainer und Pressekonferenzen

Wie sah es vorher aus? Verletzungen in EA FC 26 waren nervig, verschwanden aber in der Regel zügig wieder. Nach jedem Match konntet ihr auf einer Pressekonferenz eure Spieler loben oder sie herunterspielen und so ihre Motivation und Moral beeinflussen.

Was hat sich verändert? Verletzungen spielen im Alltag eine größere Rolle. Wenn ein Spieler verletzt wird und ihr diesen dennoch wieder aufs Spielfeld schickt, riskiert ihr schwere Folgeverletzungen.

Das grundlegende Trainer-System ist zwar nicht neu, denn das Sterne-Rating gibt es weiterhin. Aber die Trainer sollen im Alltag deutlich mehr Gewicht haben. Im Alltag ist uns das bisher aber nur bedingt aufgefallen.

In EA FC 26 gab es nach jedem Match eine Pressekonferenz. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt deutlich weniger Gespräche mit Journalisten, dafür sollen diese stärkeres Gewicht haben.

EA Sports FC 27 gibt es für PC, PS5 und Xbox Series X|S. MeinMMO erklärt euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vorbesteller-Editionen und gibt euch Auskunft über alle Preise und Vorteile. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: EA FC 27: Standard Edition vs Ultimate Edition vs Ultimate Plus Edition im Vergleich – Das sind die Vorteile