EA FC 27: Standard Edition vs Ultimate Edition vs Ultimate Plus Edition im Vergleich – Das sind die Vorteile

EA Sports FC 27 gibt es für PC, PS5, und Xbox Series X|S. MeinMMO erklärt euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vorbesteller-Editionen und gibt euch Auskunft über alle Preise und Vorteile.

Wann erscheint EA Sports FC 27? Der offizielle Release von FC 25 ist am 25. September 2026. Es erscheint für PC (Steam, Epic, EA App), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch (2).

Der Early Access (Frühzugang) startet am 18. September 2026. MeinMMO begleitet den Start von EA FC 27 mit einem Ticker für euch.

Welche Editionen gibt es? Springt mit den Links direkt zu den Inhalten.

Standard Edition: 69,99 Euro (PC) / 79,99 Euro (PS5 und Xbox)

Ultimate Edition: 99,99 Euro (PC) / 109,99 Euro (PS5 und Xbox)

Ultimate Plus Edition: Nur vom 23. Juli 2026 bis 31. August 2026 erhältlich.

Wenn ihr wissen wollt, für wen die Ultimate Edition von EA FC 27 richtig ist, könnt ihr hier zu unserer Empfehlung springen.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

EA Sports FC 27: Standard Edition im Überblick

Was ist in der Standard Edition enthalten? In der normalen Version von EA FC 27 erwarten euch neben dem Game folgende Inhalte:

Karriere:

Vorbestellungs-Challenges

3x ICONs/Heroes

5-Sterne-Coach

5-Sterne-Jugendscout

The Grounds:

The Grounds Signature-Trainingsanzug

Stufe 3 AMP, inspiriert von Mbappé

2x Verbrauchs-Items für doppelte AEP für 10 Partien

EA Sports FC 27 Ultimate Edition: Alle Vorteile im Überblick

Was ist in der Ultimate Edition enthalten? Je nachdem, ob ihr 99,99 Euro (PC) oder 109,99 Euro (PS5, Xbox) zahlt, bekommt ihr folgende Vorteile.

Allgemeine Vorteile:

Bis zu 7 Tage Vorabzugang Erhalte ab dem 18. September 2026 vollständigen Zugriff auf EA SPORTS FC™ 27

Premium-Pass für Saison 1

Bis zu 6.000 FC Points, verteilt auf drei monatliche Drops Ihr müsst mehrere Schritte durchführen und die erste FC Points-Vergabe bis zum 1. August 2027 erhalten, um alle 6.000 FC Points zu erhalten. Bei einer Einlösung nach dem 26. September 2027 erhaltet ihr keine FC Points.



Football Ultimate Team:

85+-GES-International-ICON-Profi-Item (für Ultimate Edition-Vorbestellungen bis zum 31. August)

Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot (in der Ultimate Edition enthalten)

Karriere:

Vorbestellungs-Challenges

Saisonvorbereitungs-Boost

3x ICONs/Heroes

5-Sterne-Coach

5-Sterne-Jugendscout

5-Sterne-Seniorscout

Zusätzliche 5 Live-Management-Challenge-Erstellungs-Slots

The Grounds:

The Grounds Signature-Trainingsanzug

Mbappé Stufe 3 AMP

2x Verbrauchs-Items für doppelte AEP für 10 Partien

Bis zu 7 Tage Vorabzugang Erhalte ab dem 18. September 2026 vollständigen Zugriff auf EA SPORTS FC™ 27

Premium-Pässe für Saison 1 bis 5

Bis zu 10.000 FC Points, verteilt auf fünf monatliche Drops Ihr müsst mehrere Schritte durchführen und die erste FC Points-Vergabe bis zum 1. Juni 2027 erhalten, um alle 10.000 FC Points zu erhalten. Bei einer Einlösung nach dem 26. September 2027 erhaltet ihr keine FC Points.



EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition: Alle Vorteile im Überblick

Was ist in der nicht mehr erhältlichen Ultimate Edition enthalten? Wer bis zum 31. August 2026 zugeschlagen hat, kann sich in der Ultiamte Plus Edition über folgende Inhalte freuen:

Allgemeine Vorteile:

85+-GES-International-ICON-Profi-Item (untauschbar) Verfügbar in EA SPORTS FC™ 27

1-von-5 direkten Hall of FUT™-Profiwahlen Wähle 1 aus Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini, Eljero Elia

Zusätzlicher Profi-Evolution-Slot in Football Ultimate Team™ Verfügbar in EA SPORTS FC™ 27



Karriere:

Vorbestellungs-Challenges Einzigartige Challenges ab Vorabzugang verfügbar

Dynamischer GES-Pre-Season-Boost Erhaltet einen frühen Boost für die Dynamische Gesamtbewertung eures Teams in der Managementkarriere

3x ICONs/Heroes

5-Sterne-Coach Coach in der Managementkarriere mit 5 Sternen in jeder Abteilung verfügbar

5-Sterne-Jugendscout Jugendscout in der Managementkarriere mit 5 Sternen in jeder Abteilung verfügbar

5-Sterne-Seniorscout Seniorscout in der Managementkarriere mit 5 Sternen in jeder Abteilung verfügbar

Zusätzliche 5 Live-Management-Challenge-Erstellungs-Slots Schaltet die Möglichkeit frei, weitere Challenges im Live-Management-Challenge-Erstellungsportal zu erstellen



The Grounds:

The Grounds Signature-Trainingsanzug

Stufe 3 AMP, inspiriert von Mbappé

2x Verbrauchs-Items für doppelte AEP für 10 Partien

EA SPORTS FC 26 (separat erhältlich):

99-DRI-Werte-Evolution in EA SPORTS FC™ 26

Verbessert die Dribbling-Attribute eines beliebigen Profis in EA SPORTS FC™ 26 auf 99

99-PHY-Werte-Evolution für EA SPORTS FC™ 26

Verbessert die Physis-Attribute eines beliebigen Profis in EA SPORTS FC™ 26 auf 99

93+-GES-ICON-Profiwahl (1-von-4) für EA SPORTS FC™ 26

Untauschbares ICON-Profi-Item mit 93 GES oder höher

EA Sports FC 27: Für wen lohnt sich die Ultimate Edition?

Lohnt sich die Ultimate Edition? Grundsätzlich ist die Ultimate Edition tatsächlich interessant für Ultimate-Team-Spieler, denn die meisten Boni zielen genau darauf ab. Dazu gehören etwa der Premium-Pass, die zusätzliche Ingame-Währung oder die untauschbaren Spieler, die ihr direkt zum Start verwenden könnt, um ein starkes Team aufzubauen. Allein der Premium Pass kostet euch ingame normalerweise ca. 10 Euro und für die 6.000 FC Points müsst ihr etwa 50 Euro zahlen.

Wisst ihr jetzt schon, dass ihr euch den Pass kaufen werdet und auch FC Points kaufen wollt, etwa für spätere Premium-Pässe oder für das Lootbox-Modell, dann kann sich die Ultimate-Edition für euch lohnen, da ihr dann insgesamt weniger zahlt.

Die Karriere-Boni sind grundsätzlich nett, aber für eine reine Offline-Karriere nicht unbedingt spielentscheidend. Selbst ohne den 5-Sterne-Scout könnt ihr im Alltag gute Spieler finden. Die zusätzlichen Karriere-Slots sind auch nur dann sinnvoll, wenn ihr viele Challenges nebeneinander laufen lassen wollt. Alte Slots könnt ihr jederzeit löschen und erneut belegen.

Am 25. September 2026 startet EA Sports 27 offiziell auf allen Plattformen für alle Personen, die sich nur die Standard Edition gekauft haben. Wir verraten euch alle wichtigen Informationen rund um das jährliche Fußball-Spiel von Electronic Arts: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht