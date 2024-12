Hat die schrullige Wahrsagelehrerin aus Harry Potter schon in Band 3 einen der wichtigsten Tode vorhergesagt?

Die Kunst des Wahrsagens wird selbst in der magischen Welt von Harry Potter häufig nicht ernst genommen. So auch die etwas schrullige Wahrsagelehrerin Sybill Trelawney. Doch laut einer Fan-Theorie könnte mehr hinter ihren düsteren Todes-Prophezeiungen stecken.

Wer ist Trelawney? Ab dem dritten Schuljahr können Schüler von Hogwarts das Fach Wahrsagen belegen. Unterrichtet wird diese uralte Kunst von Sybill Trelawney. Sie stammt von einer sehr bekannten Wahrsagerin, Cassandra Trelawney, ab.

Sybill selbst scheint auf den ersten Blick allerdings nicht sehr begabt zu sein. Ihre „Vorhersagen“ gleichen oft mehr generischen Horoskopen. Eine besondere Vorliebe hat sie für düstere Prophezeiungen, die Unglück, Krankheit oder sogar den Tod vorhersagen sollen.

Nur zwei ihrer Prophezeiungen gelten gemeinhin als wahr:

Die Prophezeiung über den Sturz von Voldemort, die noch vor Harrys Geburt entstand

Die Prophezeiung über Voldemorts Rückkehr, aus Harrys drittem Schuljahr

Doch war das wirklich schon alles? Laut vielen Fans, nein. Besonders beliebt ist eine Theorie, laut der Trelawney einen, oder sogar zwei wirklich wichtige Tode vorhergesagt hat.

Spoilerwarnung: Gleich gibts jede Menge Spoiler zu Harry Potter.

Wenn 13 zusammen speisen, stirbt einer

Die Theorie bezieht sich auf eine Stelle im dritten Teil. Es ist Weihnachten, und die in Hogwarts verbliebenen Schüler und Lehrer versammeln sich zum Essen in der Großen Halle. Am Tisch sitzen unter anderem Harry, Ron und Dumbledore. Als Trelawney dazu stößt, weigert sie sich zunächst, Platz zu nehmen. Auf Dumbledores Aufforderung hin sagt sie:

Ich wage es nicht, Schulleiter! Wenn ich mich an den Tisch setze, sind wir dreizehn! Nichts könnte mehr Unglück bringen! Vergessen Sie nie, wenn dreizehn zusammen speisen, wird der Erste, der aufsteht, der erste sein, der stirbt.

Widerwillig setzt sich Trelawney dann doch als dreizehnte Person an den Tisch. Als Harry und Ron später als Erstes aufstehen, prophezeit sie ihnen nochmal den baldigen Tod. Die Vorhersage scheint also auf den ersten Blick nichts als Aberglaube gewesen zu sein.

Was die Anwesenden zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht wissen: am Tisch befand sich die ganze Zeit noch eine weitere Person, nämlich Peter Pettigrew in Form von Rons Ratte Krätze. Es saßen also bereits dreizehn Personen am Tisch, bevor Trelawney sich setzte. Die demnach erste Person, die aufstand, war Dumbledore, als er die Wahrsagelehrerin begrüßte. Und wie wir wissen, war es tatsächlich Dumbledore, der knapp drei Jahre später sterben sollte.

Weitere Fälle? Doch dabei sollte es nicht bleiben. In Teil fünf gibt es eine ganz ähnliche Situation. Im „Grimmauldplatz Nr. 12“ speisen dreizehn Mitglieder vom „Orden des Phönix“ gemeinsam an einem Tisch. Als Erstes steht Sirius Black auf. Er ist es auch, der kurz darauf als erster von der Gruppe sterben wird.

Nur Zufall? Hat Sybill Trelawney also tatsächlich den Tod von zwei wichtigen Figuren vorhergesagt, ohne dass es jemand bemerkte? Oder handelt es sich einfach nur um Zufall – einen Glückstreffer?

So ganz sicher werden wird uns dabei wohl nie sein können. Vielleicht handelt es sich auch einfach nur um ein Easter-Egg von J.K. Rowling, die mit Trelawneys Vorhersagen künftige Ereignisse mit einem Augenzwinkern angekündigt hat.

Die „Vorhersage der 13“ ist jedenfalls kein Einzelfall. Einige der kryptischen Weissagungen von Trelawney kann man auf die ein oder andere Weise so deuten, dass sie sich am Ende als wahr herausstellen. Besonders prominent ist dabei der Tod von Dumbledore, auch in einem anderen Beispiel:

Der vom Blitz getroffene Turm

Neben den klassischen Prophezeiungen gibt es im Wahrsagen verschiedene Formen, zum Beispiel das Lesen von Teeblättern, Traumdeutung oder auch das Legen von Tarotkarten.

Bei Letzterem beobachtet Harry seine ehemalige Wahrsagelehrerin in Teil 6 zufällig. Die Bedeutung der Karten scheint Trelawney sichtlich zu verstören:

Drei der Karten sagten Konflikt, Gewalt und böse Omen voraus. Mit dem Überfall der Todesser auf Hogwarts trat all dies wenig später ein.

Die vierte Karte bedeutet: „Ein dunkler junger Mann, der den Fragensteller nicht leiden kann“. Der junge Mann könnte in diesem Zusammenhang Draco Malfoy sein, und der Fragensteller Snape oder Dumbledore.

Die fünfte Karte war der „vom Blitz getroffene Turm“. Sie bedeutet Unglück und Katastrophe, was mit Dumbledores Tod später auch eintrat. Der Turm ist außerdem eine Anspielung auf den Astronomieturm, auf dem Dumbledore mit einem „grünen Blitz“ getötet wurde.

Eine echte Vorhersage? Da Trelawney diese Vorhersage zunächst für einen Fehler hielt, zog sie die Karten immer wieder neu. Doch jedes Mal bekam sie das gleiche Ergebnis.

Dies teilte sie irgendwann auch Dumbledore mit. Er schickte sie jedoch fort, mit dem Anschein, er würde ihr nicht glauben. Dabei plante Dumbledore zu diesem Zeitpunkt bereits seinen eigenen Tod. Er muss also gewusst haben, dass Trelawneys Prophezeiung insgeheim richtig war.

Ein weiteres Indiz ist der Name des Kapitels, in dem Dumbledore stirbt. Es ist nämlich nach der Tarotkarte benannt: „Vom Blitz getroffener Turm“. Daher sind sich viele Fans sicher, dass Trelawney tatsächlich auf die ein oder andere Weise den Tod von Dumbledore vorhergesagt hat.

Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, dass viele von Trelawneys düsteren Weissagungen eigentlich wahr sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Viele Details zu solchen Theorien findet man natürlich vor allem in den Büchern. Welche großen Unterschiede es im Vergleich zu den Filmen gab, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO: Die 10 größten Unterschiede zwischen Filmen und Büchern im Ranking