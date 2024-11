Harry Potter: Ihr habt uns verraten, wer euer Lieblingscharakter ist – Das ist euer Ranking

MeinMMO wollte von euch wissen, welcher Charakter aus Harry Potter euer Favorit ist. Jetzt verraten wir euch die Ergebnisse. Wer hat es auf das Siegertreppchen geschafft?

Was war das für eine Umfrage? In der Umfrage ging es darum, euren Lieblingscharakter aus Harry Potter zu wählen. Die Auswahl war riesig, denn es gibt so viele einzigartige und unvergessliche Charaktere, die uns ans Herz gewachsen sind.

Ihr konntet daher bis zu drei Charaktere auswählen, die euch besonders gefallen. Insgesamt gab es seitdem 2.207 Abstimmungen, bei denen 47 verschiedene Charaktere zur Auswahl standen. In den Kommentaren konntet ihr noch weitere Charaktere nennen, die nicht aufgelistet waren.

Aus euren Stimmen haben wir nun ein Ranking gebastelt.

Vorsicht Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler über verschiedene Ereignisse in Harry Potter.

Die beliebtesten Harry Potter -Charaktere der MeinMMO-Community

Hier könnt ihr sehen, welche Charaktere es auf die Plätze 10-4 geschafft haben:

Platz 10 : Ginny Weasley (4 % mit 160 Stimmen)

: Ginny Weasley (4 % mit 160 Stimmen) Platz 9 : Remus Lupin (4 % mit 173 Stimmen)

: Remus Lupin (4 % mit 173 Stimmen) Platz 8: Draco Malfoy (5 % mit 200 Stimmen)

Draco Malfoy (5 % mit 200 Stimmen) Platz 7: Harry Potter (5 % mit 215 Stimmen)

Harry Potter (5 % mit 215 Stimmen) Platz 6: Dobby (6 % mit 223 Stimmen)

Dobby (6 % mit 223 Stimmen) Platz 5 : Sirius Black (6 % mit 234 Stimmen)

: Sirius Black (6 % mit 234 Stimmen) Platz 4: Minerva McGonagall (6 % mit 236 Stimmen)

Hagrid, Hedwig, Ron und Dumbledore haben knapp die Top 10 verpasst. Zwischen Sirius und Minerva war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch Minerva konnte sich den 4. Platz sichern. Dobby durfte natürlich auch nicht fehlen. Der gutmütige Hauself ist ebenfalls sehr beliebt bei euch.

Vier von euch haben für Dudley Dursley gestimmt, und einer sogar für den Verräter Peter Pettigrew. Und dann gibt es noch die zwei, die tatsächlich Dolores Umbridge ihre Stimme gegeben haben – schämt euch! Die Schauspielerin von Dolores Umbridge bezeichnet sie selbst als ein verdammtes Monster .

Insgesamt haben alle 47 Charaktere, die zur Auswahl standen, mindestens eine Stimme erhalten – mit Ausnahme von Rita Kimmkorn.

Nun aber zu den ersten drei Plätzen des MeinMMO-Community-Rankings, die wir euch genauer vorstellen.

Platz 3: Luna Lovegood

Ergebnis: 8 % mit 333 Stimmen

Luna Lovegood habt ihr auf den 3. Platz gewählt und das hat sie sich mehr als verdient. Sie ist wirklich einzigartig. Häufig wird sie in Harry Potter für ihr eigenartiges Verhalten belächelt, sei es wegen ihrer Theorien über magische Wesen wie Nargel, doch das kümmert sie nicht. Sie mag zwar eine Außenseiterin sein, aber bleibt sich selbst immer treu und findet schließlich wahre Freunde.

Ihre schrullige, unverwechselbare Art und vor allem auch ihr mutiger und starker Charakter machen sie so liebenswert. Sie erinnert einen daran, dass es völlig okay ist, anders zu sein. Das alles und noch vieles mehr macht sie zu einem Charakter, den man einfach ins Herz schließen muss. Wer hätte nicht gerne eine Luna an seiner Seite?

Platz 2: Severus Snape

Ergebnis: 11 % mit 434 Stimmen

Severus Snape landet auf dem 2. Platz! Er ist ohne Zweifel einer der komplexesten Charaktere in Harry Potter. Zuerst kommt er uns wie der grimmige Lehrer und typische Bösewicht vor, den alle fürchten: düster gekleidet, strenge Miene und eine unfaire Abneigung gegen Harry.

Doch dahinter steckt viel mehr.

Snape war schon als Kind in Lily Evans (später Potter) verliebt. Seine unsterbliche Liebe zu Lily Potter und seine Loyalität gegenüber Dumbledore, zeigen seine wahre Seite. Er trifft schwierige Entscheidungen und bringt viele Opfer, um das Richtige zu tun. Als Doppelagent ist er bereit, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um Voldemorts Pläne zu durchkreuzen. Snape ist der heimliche Held der Geschichte, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre.

Die Verwandlung von einem scheinbar zwielichtigen Antagonisten zu einem Helden ist einer der besten Wendepunkte. Harry würdigt ihn, indem er seinen Sohn nach ihm und Dumbledore benennt: Albus Severus Potter.

Platz 1: Hermine Granger

Ergebnis: 13 % mit 523 Stimmen

Auf das Siegertreppchen schafft es Hermine Granger! Sie ist der beliebteste Harry Potter -Charakter der MeinMMO-Community.

Hermine ist einfach die ultimative Alleskönnerin: extrem klug, mutig und immer bereit, für ihre Freunde zu kämpfen. Sie ist die Zauberwelt-Version einer echten Power-Frau – ob es darum geht, Harry und Ron aus einem Schlamassel zu retten oder mal eben den nächsten entscheidenden Zauber aufzusagen.

Hermine ist die, die die Nerven behält, wenn alle anderen den Kopf verlieren. Ohne sie wären Ron und Harry vermutlich schon längst irgendwo verloren gegangen. Kein Wunder also, dass ihr sie auf Platz 1 gewählt habt.

Danke für eure Teilnahme! Was denkt ihr über die Ergebnisse des Rankings? Welche Charaktere hättet ihr euch weiter oben gewünscht? Und warum habt ihr Hermine, Luna, Snape oder jemand anderen gewählt? Wünscht ihr euch eine andere Umfrage? Wenn ja, welche? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl hat alle Geister von Hogwarts gerankt.