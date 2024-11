Harry Potter: Alle Geister von Hogwarts im Power-Ranking – Wer waren sie zu ihren Lebzeiten?

Ubisoft veröffentlicht 1. Blockchain-Spiel mit NFTs, die in der Spitze so teuer sind wie ein dicker BMW

Binns hat zwar viel Wissen in seinem Fachgebiet. Er trägt es aber so monoton vor, dass jeder, außer Hermine, sofort einschläft.

Eines Tages nickte er im Lehrerzimmer ein. Am nächsten Morgen stand er auf, um seinen Unterricht wie immer akribisch pünktlich zu starten – ließ dabei aber seinen toten Körper zurück. Man munkelt, er habe seinen Tod gar nicht so richtig mitbekommen.

Was sind Geister? Wie in vielen anderen Geschichten auch, handelt es sich bei Geistern in Harry Potter um Verstorbene, die nach ihrem Tod als substanzlose Wesen in der Welt der Lebenden verbleiben.

