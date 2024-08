Harry Potter: Die 6 stärksten Frauen im Power-Ranking

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Erstellt wurde das Ranking basierend auf der persönlichen Einschätzung von MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel, einem langjährigen Fan von Harry Potter, die stolze Hufflepuff ist. Sie schaut die Filme jedes Jahr aufs Neue und will sich nun auch mal wieder in die Bücher vertiefen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to