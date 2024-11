Harry Potter: Die 7 mächtigsten Mitglieder vom Orden des Phönix im Power-Ranking

Der Orden des Phönix ist ein Geheimbund in Harry Potter, der von Dumbledore gegründet wurde, um Voldemort und seine Todesser zu bekämpfen. Doch wer sind eigentlich die mächtigsten Mitglieder?

Was zeichnet den Orden des Phönix aus? Der Geheimbund besteht aus Hexen, Zauberern und anderen magischen Wesen. Mitglieder riskieren oft ihr Leben, um Voldemort entgegenzuwirken und Hogwarts sowie unschuldige Muggel zu schützen.

Es gibt den 1. Orden, der während des ersten Krieges (1970er Jahren) gegen Voldemort aktiv war und den 2. Orden, der sich nach Voldemorts Rückkehr im Jahr 1995 wieder zusammenfand. Der Orden hat sein Hauptquartier im Grimmauldplatz 12, dem ehemaligen Zuhause von Sirius Black.

Nur volljährige Hexen und Zauberer, die mindestens 17 Jahre alt sind und nicht mehr zur Schule gehen, dürfen Mitglied im Orden des Phönix werden.

Wie wurde das Ranking erstellt? Das Ranking wurde von MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel erstellt. Sie ist schon lange ein großer Harry-Potter-Fan und gehört zum Haus Hufflepuff. Jedes Jahr schaut sie sich die Filme wieder an.

Kleiner Hinweis: In diesem Ranking konzentrieren wir uns auf die Mitglieder des 2. Ordens.

Vorsicht Spoiler: Es werden verschiedene Ereignisse aus Filmen und Büchern gespoilert.

Honorable Mentions (Zweiter Orden)

Nymphadora Tonks

Aberforth Dumbledore

Arthur Weasley

Molly Weasley

Rubeus Hagrid

Fred und George Wesley

Fleur Delacour

Charlie und Bill Weasley

Arabella Figg

Dobby (Verbündeter des Ordens, der aber keinesfalls fehlen darf)

Platz 7: Sirius Black

Sirius Black war ein wichtiger Kämpfer im Orden des Phönix, sowohl im ersten als auch im zweiten Krieg gegen Voldemort. Im ersten Krieg kämpfte er an der Seite von James Potter und den anderen Ordensmitgliedern gegen die Todesser. Nachdem er fälschlicherweise für den Verrat an den Potters verantwortlich gemacht und nach Askaban gesteckt wurde, konnte er später fliehen und schloss sich letztendlich wieder dem Orden an.

Sirius ist ein begabter Duellant und kennt viele Zauber, die ihn im Kampf unterstützen. Auch seine Animagus-Fähigkeit – sich in einen großen schwarzen Hund zu verwandeln – hat ihm mehrmals das Leben gerettet. Er bringt viel Wissen über die dunkle Magie seiner Verwandten mit und kennt die Strategien der Todesser gut.

Besonders im Kampf in der Mysteriumsabteilung zeigte er sein Können, bevor er tragischerweise von seiner Cousine Bellatrix Lestrange getötet wurde. Er war ein mächtiger Zauberer, ein erfahrener Duellant und ein treuer Freund und Verbündeter im Kampf gegen Voldemort.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Alle 11 Filme zu Harry Potter und Phantastische Tierwesen im Ranking – Welcher ist der Beste? von Niko Hernes

Platz 6: Remus Lupin

Remus Lupin ist ein starkes und wichtiges Mitglied des Ordens des Phönix, weil er trotz vieler persönlicher Herausforderungen selbstlos handelt. Als Werwolf hat Lupin ein schweres Leben hinter sich, wurde oft ausgegrenzt und musste sich ständig mit seiner gefährlichen Seite auseinandersetzen. Trotzdem hat er nie seinen Sinn für Gerechtigkeit verloren und nutzt seine Talente, um anderen zu helfen.

Lupin ist ein starker Zauberer, besonders in Verteidigung gegen die dunklen Künste, und war ein sehr geschätzter Lehrer in Hogwarts. Auch wenn er manchmal an sich zweifelt, zeigt er immer wieder großen Mut, um seine Freunde und den Orden zu beschützen.

Im zweiten Krieg war er als Spion für den Orden unterwegs. Er lebte unter den Werwölfen und versuchte sie zu überzeugen, sich Dumbledores Seite anzuschließen. Das war jedoch schwer, da viele Werwölfe vor dem Todesser Fenrir Greyback Angst hatten.

Platz 5: Kingsley Shacklebolt

Kingsley Shacklebolt ist ein unglaublich wichtiger Teil des Ordens des Phönix. Als hochrangiger Auror bringt er herausragende Fähigkeiten im Kampf gegen die Dunklen Künste und beeindruckt auch durch seine Ruhe und Gelassenheit in brenzligen Situationen. Seine Missionen für den Orden waren oft riskant, da er undercover im Zaubereiministerium arbeitete und wichtige Informationen an seine Mitstreiter weitergab, ohne jemals Verdacht zu erregen.

Kingsley ist zudem ein loyaler und mutiger Kämpfer. Er war einer der Auroren, die Harry sicher aus dem Ligusterweg eskortierten, warnte die Gäste der Weasley-Hochzeit mit seinem Patronus vor den Todessern und kämpfte mutig in der Schlacht von Hogwarts. Nach Voldemorts Fall wurde er Minister für Magie und setzte sich mit Harry, Ron und Hermine dafür ein, das Ministerium zu reformieren und von Korruption zu befreien.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Platz 4 und 3.