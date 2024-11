Harry Potter: Wer ist euer Lieblings-Charakter in der magischen Welt?

Harry Potter steckt voller cooler Charaktere, von denen uns viele ans Herz gewachsen sind. In unserer Umfrage möchten wir von euch wissen: Wer ist euer Favorit?

Darum geht es: Die Harry Potter -Reihe hat über die Jahre viele unvergessliche Charaktere hervorgebracht. Jeder von uns hat seinen eigenen Favoriten, sei es wegen ihrer Tapferkeit, ihrer Weisheit, ihres Humors oder der einzigartigen Entwicklung, die sie durchlaufen.

In unserer Umfrage möchten wir von euch wissen, welcher Charakter euch besonders ans Herz gewachsen ist. Ist es der mutige Harry selbst, die kluge Hermine – oder doch eher ein komplexer Charakter wie Severus Snape oder vielleicht die unverwechselbare Luna Lovegood?

Umfrage: Wer ist euer persönlicher Favorit?

Lasst uns zusammen ein Ranking der beliebtesten Charaktere aus „Harry Potter“ erstellen. Stimmt in der Umfrage mit ab und erzählt uns gerne in den Kommentaren, wer euer Herz erobert hat und warum.

So könnt ihr abstimmen: Nutzt das Umfrage-Tool, um für euren Lieblings-Charakter abzustimmen. Da es in „Harry Potter“ so viele ikonische Figuren gibt, könnt ihr bis zu drei Favoriten auswählen, die für euch besonders wichtig sind.

Alle Charaktere können wir hier allerdings nicht aufführen – das würde den Rahmen sprengen. Falls wir euren Favoriten also vergessen haben, könnt ihr ihn gerne in die Kommentare packen. Kleine Info: Für dieses Ranking haben wir uns ausschließlich auf Charaktere aus Harry Potter konzentriert und Phantastische Tierwesen bewusst außen vor gelassen.