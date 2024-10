Harry Potter: Die 7 mächtigsten Hufflepuffs aller Zeiten im Power-Ranking

The Precinct ist eine Action-Sandbox, in der ihr einen jungen Polizisten auf seiner Arbeit in der fiktiven Stadt Averno begleitet. Das Spiel scheint die neuen Tugenden der GTA-Reihe mit dem alten...

The Precinct auf Steam erinnert an das erste GTA, doch ihr seid die Polizei

Sie starb in diesem finalen Kampf, Seite an Seite mit ihrem Ehemann Remus Lupin.

Tonks hat sich in die gefährlichsten Situationen geworfen, selbst wenn sie Angst hatte oder sich unsicher fühlte. Trotz der Gefahr und des Wissens, dass sie ein Kind zu Hause hatte, entschied sie sich, an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und für das zu kämpfen, was ihr wichtig war.

Nymphadora Tonks, die am liebsten nur Tonks genannt wird, ist eine Aurorin und ein Metamorphmagus, was ihr erlaubt, ihr Aussehen nach Belieben zu verändern. Sie ist zudem ein Mitglied im Orden des Phönix und wird von ihren Freunden und Kollegen sehr geschätzt.

Der Sprechende Hut beschreibt Hufflepuff in seinem Lied so:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to