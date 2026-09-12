Über 50 Charaktere aus Harry Potter im Ranking – Welche Hexen und Zauberer sind am mächtigsten?

In der Vergangenheit gab es hier auf MeinMMO schon viele Rankings zu Harry Potter. Nun kommen sie zusammen. In der ultimativen Tier-List haben wir über 50 Charaktere nach ihrer Stärke sortiert.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Wir bewerten magische Fähigkeiten, insbesondere im Kampf. Dabei sind auch Intelligenz, Mut und Erfahrung wichtige Faktoren.

Es geht ausschließlich um Hexen und Zauberer, die…

humanoid

und zu irgendeinem Zeitpunkt der Handlung am Leben sind.

Die meisten Charaktere auf dieser Liste kämpfen natürlich nie direkt gegeneinander. Die Einschätzung ist daher subjektiv. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Charaktere ihr anders eingeordnet hättet.

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F-Tier: Die miesesten Hexen und Zauberer aus Harry Potter

Im F-Tier landen nur die Schlechtesten vom Schlechten.

52. Vincent Crabbe: Crabbe und Goyle sind die beiden Kumpanen von Draco. Mehr als herumkommandiert werden können sie aber eigentlich nicht. Im Buch stirbt Crabbe, weil der Dämonenfeuer beschwört, das er nicht kontrollieren kann.

51. Gregory Goyle: Im Film bekommt Goyle die Rolle des Brandstifters.

50. Rita Kimmkorn: Die manipulative Reporterin, die sich in einen Käfer verwandeln kann. Lässt sich von einer Schülerin fangen und erpressen.

49. Xenophilius Lovegood: Lunas exzentrischer Vater. Beschäftigt sich mit allerlei seltsamer Magie, ist aber kein großer Kämpfer.

48. Gilderoy Lockhart: Kann eigentlich nur einen Zauber wirklich gut. Ein guter Lügner und Blender, mehr aber auch nicht.

47. Dolores Umbridge: Der so ziemlich schlimmste Charakter der gesamten Reihe. Sie hat zwar Macht, allerdings nur durch ihre Stellung im Ministerium. Magisches Talent sucht man hingegen vergebens.