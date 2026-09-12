Spieler sammelt 418-mal das gleiche Spiel und weiß selbst nicht so genau, was er damit eigentlich machen soll

Er kaufte ein Spiel nicht einmal, sondern gleich mehr als 400-mal. Die Community ist überrascht, er selbst sammelt weiterhin weiter. Sein nächstes, erklärtes Ziel sind 500 Spiele. Dabei gehört Kinect Adventure nicht einmal zu den besten Spielen für die Xbox 360. Aber das kümmert den Sammler nicht

Eine große Spielesammlung ist schon was besonders. Insbesondere dann, wenn man dutzende Spiele aus verschiedenen Konsolen- oder PC-Zeitaltern hat, auf die man zurückblicken kann. Die Sammlung eines Nutzers ist da schon außergewöhnlich: Denn er hat ein einziges Spiel mehr als 400-mal gekauft und präsentiert seine Sammlung stolz in einem Post auf Reddit.

Viele fragen sich, warum man so etwas tut. Und auch er selbst erklärte, dass er noch nicht so recht wisse, was er am Ende damit anstellen werde.

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Vierhundert Mal Kinect Adventure für die Xbox 360, aber was macht man damit?

Für was für ein Spiel hat er sich da eigentlich entschieden? Kinect Adventure ist ein Sportspiel von 2010 für die Xbox 360, welches auf die Bewegungssteuerungskamera Kinect der Xbox setzt. Es besteht aus mehreren Mini-Spielen, die man entweder alleine oder kooperativ bewältigen kann.

Die Bewertungen fielen zum Release aber damals nur durchwachsen aus. Tester kritisierten den geringen Spielumfang und die geringe Langzeitmotivation. Entsprechend hat das Spiel auf Metacritics nur eine Bewertung von 61 Punkten. Der Nutzer hat sich daher nicht unbedingt für das Meisterwerk der Xbox-360-Ära entschieden. Mittlerweile hat Microsoft den Support für viele Kinect-Spiele ohnehin eingestellt.

Was sagt er selbst dazu? In seinem Post auf Reddit erklärt er, dass er vor 2 Jahren mit dem Sammeln der Spiele angefangen habe. Vor einem Jahr habe er die 200 überschritten, mittlerweile sei er bei genau 418 angekommen. Er wisse noch nicht genau, was er mit den ganzen Spielen machen werde, aber aktuell würde ihm die Suche danach großen Spaß bereiten:

Ich weiß noch nicht genau, wann ich mit dem Sammeln fertig sein werde oder was ich dann mit meinen Spielen machen werde, aber im Moment macht es mir riesigen Spaß, nach diesen Spielen zu suchen! Interessanterweise habe ich schon etwa ein Dutzend Leute getroffen, die ebenfalls „Kinect Adventures“ sammeln!

Er erklärte außerdem, dass er einige Spieler von Leuten zugeschickt bekommen habe, er habe also bei weitem nicht alle selbst gekauft.

Eine Frau sammelte ebenfalls mehrere Discs vom gleichen Spiel. Aber nicht, weil sie diese sammeln wollte, sondern um ihr Spiel mehrfach zu speichern. Das berichtet ihre Enkelin, die gemeinsam mit ihrer Familie die Spielesammlung der Großmutter gefunden hat: Eine Frau kaufte sich ein Nintendo-Spiel über ein Dutzend Mal, weil sie angeblich nicht wusste, wie man den Speicherstand löscht