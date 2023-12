Eine Oma kaufte sich ein Nintendo-Spiel 26-mal, weil sie angeblich nicht wusste, wie man den Speicherstand löscht

Ein Nutzer erzählt, wie er bei seiner Oma ein Spiel 26-mal gefunden hat. Niemand weiß, warum, doch der Enkel oder die Enkelin vermutet, dass die Großmutter nicht wusste, wie man den Savegame löscht.

Eine Person auf reddit hat einen merkwürdigen Fund entdeckt. Bei ihrer verstorbenen Großmutter fand sie 26 Kopien von Wario Land 4 und 13 Kopien von Mario Pinball Land. Wäre das nicht schon seltsam genug, kommen noch 20 Game-Boy-Advanced-Handhelds dazu. Sie selbst schreibt dazu:

Die Spielesammlung meiner Großmutter. Wir sind nicht sicher, ob sie wusste, wie man vorhandene Spieldateien überschreibt.

Die Community zeigt sich von dem Fund überrascht. Die Person selbst schrieb dazu, dass sie vermutet, dass die Großmutter nicht wusste, wie man alte Speicherstände überschreibt. Das erklärt jedoch nicht, warum sie gleich 20 Nintendo-Handhelds gekauft hat.

Eine richtig zufriedenstellende Antwort kann auch der Nutzer nicht geben. So erklärt er auf die Nachfrage, warum die Großmutter so viele Versionen von Wario Land 4 besitzt, dass die Großmutter auch Webseiten ausgedruckt habe und den Enkeln ausführlich die Spiele erklärt hätte (via reddit.com):

Keine Ahnung. Sie hat auch eine Reihe von Tutorials von Online-Websites auf Papier ausgedruckt und Nachrichten für ihre Enkel hinterlassen, in denen sie die Spiele erklärt.

Was ist das Spiel heute wert? Auf eBay könnt ihr Wario Land 4 zwischen 20 und 25 Euro kaufen. Das ist also kein Spiel, welches heute 1.000 Euro einbringt. Es gibt immer wieder Sammler, die viel Geld in alte Spiele investieren, doch Wario Land 4 gehört vermutlich nicht dazu.

Für Mario Pinball Land sieht es auf dem Gebrauchtmarkt nicht besser aus. Auch hier liegen die Preise auf eBay zwischen 30 und 40 Euro, mit einigen absurden Angeboten jenseits der 100 Euro.

Bei alten Konsolen wurde der Speicherstand auf der Karte abgelegt und ließ sich nicht direkt löschen

Bei Game-Boy-Spielen und anderen Konsolen wird der Savegame für gewöhnlich im Speicher der Spielkarte abgelegt und nicht im Systemspeicher des Game Boys. Erst mit der Nintendo Switch werden Speicherstände im Systemspeicher der Switch abgelegt, sodass ihr das Spiel auch auf einer anderen Konsole nutzen könnt, ohne dafür euren geliebten Speicherstand überschreiben zu müssen.

In einigen Fällen gibt es auch keinen Menüpunkt, über den ihr den alten Speicherstand direkt löschen könnt. Bei Pokémon: Feuerrote Edition müsst ihr etwa eine bestimmte Tastenkombination drücken, um den Speicherstand zu löschen.

Warum speichert mein Game-Boy-Spiel nicht mehr? In einigen Fällen speichert ein Game-Boy-Spiel keine Spielstände mehr. Das liegt dann an der verbauten Batterie, die dann vermutlich leer ist. Eine leere Batterie macht sich entweder durch eine Fehlermeldung bemerkbar oder durch das Problem, dass euer Spiel nicht mehr gespeichert wird.

