Der 29. Juli wird ein trauriger Tag für die Xbox – 59 Spiele verschwinden wohl für immer

Was sollten Fans der Xbox 360 jetzt tun? Alle gekauften Spiele können auch weiterhin heruntergeladen werden. Auch „Xbox 360“-Spiele auf neueren Konsolen wie der Xbox One X|S oder der Xbox Series X|S bleiben nach dem Aus erhalten und man kann sie auch weiterhin kaufen. Wer auf seinem Account die Titel aus der Liste jedoch nicht hat, kommt wohl nicht mehr ran.

Die Xbox 360 erschien 2005 passend zum Weihnachtsgeschäft im Dezember und stand je her in Konkurrenz mit der Playstation 3 und der Nintendo Wii. Mit ihrer Einführung wagte Microsoft auch den Schritt zur Gestik-Steuerung durch das Kinect-System. Doch wer das Kinect-System mag, sollte sich jetzt beeilen.

Was passiert am 29. Juli? Am Montag, dem 29. Juli 2024, schließt der digitale Shop für die Xbox 360. Ab diesem Tag werden Spieler keine Titel mehr digital über die Plattform erwerben können.

