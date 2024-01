Chef einer der größten Gaming-Konzerne will mit verstärktem KI-Einsatz Erfolge erzielen

Jedes Jahr zum Jahreswechsel veröffentlicht Square Enix einen Brief, in dem über die Themen des nächsten Jahres berichtet wird. Diesmal fällt der Fokus dabei auch auf die Entwicklung von Video-Spielen mithilfe von Künstlicher Intelligenz.

Square Enix veröffentlicht jedes Jahr zum Jahreswechsel einen Report mit den wichtigsten Themen fürs nächste Jahr. Dieses Jahr wurde der Brief von Square Enix Präsident Takashi Kiryu verfasst. In einem eigenen Absatz schreibt dieser auch über den Einsatz von KI bei Square Enix im neuen Jahr.

Wie soll KI eingesetzt werden? Square Enix möchte bei der Anwendung von KI und anderen modernen Technologien aggressiv vorgehen. Speziell im Blick haben sie dabei die Veröffentlichung neuer Anwendungen und Funktionen.

Auf kurzer Sicht möchte man die Entwicklungsproduktivität steigern, also mit der gleichen Anzahl an Entwicklern schneller entwickeln. Außerdem möchte man Künstliche Intelligenz fürs Marketing zu Hilfe nehmen. Das klingt, als würde man Aufgaben an Chatbots wie ChatGPT abgeben wollen.

Langfristig will Square Enix künstliche Intelligenz nutzten, um gänzlich neue Formen an Inhalten für Verbraucher zu schaffen, also wahre Innovationen hervorzubringen.

Künstliche Intelligenz – Ein Label wie Blockchain oder NFTs

Ist Künstliche Intelligenz nur ein Label für Square Enix? Das kann man anhand des Briefes natürlich nicht beurteilen, auffällig ist jedoch, dass im Brief von 2022 noch über NFTs, das Metaverse und die Blockchain geschrieben wurde, alles Dinge, die im letzten Jahr immer mehr als verrucht galten.

Inzwischen sind intelligente Chatbots wie ChatGPT das neue heiße Ding auf dem Tech-Markt und Square Enix tut als Aktien-Unternehmen sicher gut daran, auch KI in ihrem Brief zu erwähnen.

Square Enix wird künstliche Intelligenz vermutlich, tatsächlich einsetzten. Große Sprünge bei der Entwicklung lässt der Brief des CEO aber noch nicht vermuten. Zunächst nutzt man KI wohl als Werkzeug.

Gibt es schon Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Video-Spielen? Bis jetzt gibt es noch keine Spiele, die mit KI ganze Prozesse wirklich neu gestalten. Ähnlich wie Square Enix es in ihrem Brief schreibt, ist das ein langfristiges Ziel für Spiele-Entwickler. Zunächst werden aber bestehende KI-Tools genutzt, um gewisse Prozesse zu beschleunigen.

Square Enix ist damit allerdings nicht alleine. Andere Unternehmen wie Sony sind auch dabei, KI-Entwicklungen in ihren Spiele-Studios voranzutreiben. Sony hat dies bei ihrem Tochter-Unternehmen Bungie bereits für Destiny 2 angekündigt.