Game von Square Enix kam 2023 für 80 €, floppte so brutal, dass es heute in einigen Ländern für 10 € verramscht wird – So teuer ist es bei uns

Im Mai wurde trotz der vernichtenden Resonanz noch ein Story-DLC namens „In Tanta We Trust“ hinterhergeschoben. Zum gewünschten Erfolg führte die Erweiterung aber auch nicht. Der enorme Preissturz des Hauptspiels spricht eine deutliche Sprache. So billig wie aktuell gab es Frey’s Abenteuer noch nie zu kaufen.

Wer dachte, das wäre schon billig, sollte einen Blick auf so manch ein internationales Angebot werfen. Etwa nach Spanien, wo das Spiel zwischen 14 und 17 Euro kostet. Spitzenreiter ist in dieser Hinsicht aber Großbritannien. Zum unschlagbaren Preis von umgerechnet gerade mal 9 Euro wird „Forspoken“ dort beim Spielzeug-Geschäft Smyths Toys regelrecht verramscht (via MGG France ).

