80-Euro-Spiel für Steam und PS5 wird von Spielern zerrissen – Jetzt spricht Publisher über „schwierige“ Kritiken und schwache Verkaufszahlen

Forspoken gilt bei Spielern und Kritikern als gescheitert, das Studio wurde mittlerweile aufgelöst. Jetzt äußert sich Square Enix zu den Verkaufszahlen und die sollen nicht gut sein.

Das neue Spiel Forspoken von Square Enix hat unter Spielern und Kritikern keinen guten Stand. Jetzt erklärt der Chef von Square Enix, dass die Verkaufszahlen sehr schwach gewesen seien. Das hätte aber auch an den „schwierigen“ Kritiken gelegen. Immerhin habe man aus der Kritik gelernt.

Das Fantasy-Spiel Forspoken ist seit dem 24. Januar 2023 offiziell erhältlich und hat keinen guten Start gehabt. Auf Metacritic liegen die Bewertungen bei 64 %, auf Steam liegen die Reviews mittlerweile bei 59 % bei mehr als 3.000 Rezensionen. Das Studio Luminous Productions hat man mittlerweile aufgelöst.

Dabei hatte das Spiel eine unverbrauchte Story und eine interessante Protagonistin versprochen, doch war am Ende auch an der unsympathischen Hauptdarstellerin gescheitert.

Schwache Verkaufszahlen und schlechte Kritiken für Forspoken

In einer Pressekonferenz am 3. Februar 2023 hatte sich nun der Präsident von Square Enix, Yosuke Matsuda, über Forspoken geäußert. In seinem Gespräch mit den Investoren erklärte er, dass die Verkäufe des Spiels nach “schwierigen” Kritiken ziemlich schwach gewesen seien. Er selbst spricht von „glanzlos.“ (via videogameschronicle.com).

Damit macht er auch die Kritiker für das schwache Abschneiden des Spiels verantwortlich, welches für 80-Euro wohl einfach keiner kaufen wollte. Immerhin habe man aus den Kritiken auch seine Lehren gezogen. So erklärt er:

Das Spiel hat jedoch auch positives Feedback zu seinen Action-Features erhalten, einschließlich seiner Parkour- und Kampffähigkeiten, und hat somit Ergebnisse geliefert, die zu einer Verbesserung unserer Entwicklungsfähigkeiten für andere Spiele in der Zukunft führen werden.

Wie reagieren die Spieler? Auf reddit schütteln viele Spieler darüber den Kopf. Denn viele Kritiken seien berechtigt gewesen und das habe nicht nur an der schwachen Story gelegen. Auch die Performance sei eine Katastrophe gewesen, so erklärt jemand:

Außerdem brauchte man eine High-End-RTX-Karte und selbst die hatte Probleme, Forspoken auszuführen. Das Spiel war einfach nicht bereit für den Start.

Viele glauben, dem Spiel hätte eine erneute Release-Verschiebung gut getan, um zumindest das Spiel auf ein vernünftiges, technisches Niveau zu heben.

Wie geht es Square Enix überhaupt? Dem großen Publisher Square Enix geht es schon seit Jahren nicht gut, weil viele Spiele-Releases nicht laufen und große Erfolge ausbleiben. In der Vergangenheit hatte man gleich mehrere Spiele in den Sand gesetzt. Dazu gehört etwa das teure Babylon’s Fall, welches nach nicht mal einem Jahr bereits sterben musste. Das sollte das neue Service-Spiel von Square Enix werden und regelmäßig Geld in die Kasse bringen.

Auf der anderen Seite hat Square Enix zumindest einen starken Dauerbrenner, der den Publisher derzeit über Wasser halten kann. Und das ist ein MMORPG, welches vor ein paar Jahren erst die Wende geschafft hatte und seitdem täglich tausende Spieler anlocken kann:

